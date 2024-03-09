«Первый класс»: «разговоры о важном» с Чиповской, Хлыниной и Васильевой

Как раз к концу учебного года в онлайн-кинотеатре «Иви» вышли все эпизоды дебютного сериала Светланы Самошиной о трех подругах (Аня Чиповская, Юлия Хлынина и Марина Васильева), устроивших Голодные игры за место в элитной питерской школе. В сложностях подготовки к 1 сентября попытался разобраться Никита Демченко.

Дружба трех девушек — инструктора по йоге Лены (Аня Чиповская), помешанной на карьере провинциалки Ани (Юлия Хлынина) и незадачливой, но верящей в силу искусства писательницы Тани (Мария Васильева) — переживает кризис. От былых теплых отношений почти не осталось следа. Все дело в питерской школе, не простой, а элитной. Три подруги хотят отдать детей в лицей с пафосным названием «Культурное наследие». Учеба здесь похожа на сказку: среди воспитанников — дети из самых влиятельных семей, искусственный интеллект познают с первого класса, а иностранный язык не надо выбирать — дети просто учат сразу три. И все это в стенах старинного особняка, да еще и бесплатно. Вот только здание не резиновое, бюджет города — тоже, так что количество мест строго ограничено, и вступительный экзамен напоминает ЕГЭ для дошколят. И все же ребенок должен учиться у лучших, считают девушки, поэтому начинают по очереди штурмовать школьную администрацию в попытках устроить чадам лучшую жизнь. Каждая начинает с банального вранья, но дальше — больше: скандалы, интриги и буквально расследования.

Марина Васильева, Юлия Хлынина и Аня Чиповская

Дебютный фильм Светланы Самошиной «Край надломленной луны», в котором она исследовала травмы трех поколений женщин, запомнился своей деликатностью. Несколько душераздирающий материал (как это всегда бывает со сценариями Наталии Мещаниновой) подавался без надрыва, с формальным аскетизмом, с изяществом и даже юмором. Той же сдержанной стилистики Самошина придерживается и в сериале — не стоит ждать какой-то особой операторской эквилибристики, дерзкого монтажа или бешеного темпа. Из визуальных аттракционов разве что открыточные виды Питера и минималистичные интерьеры дорогих квартир и домов.

История эта движется в первую очередь актерами, убедительностью характеров и электричеством между ними (сценарий «Первого класса» написан Самошиной в соавторстве с Анной Соболевской и Еленой Любарской). Лена, Таня и Аня — миллениалки, которые после учебы на филфаке ворвались во взрослую жизнь, кто как смог: впаривая платные тренинги по дыхательным практикам, сдавая комнату туристам, перекладывая бумаги в мэрии. Для каждой из них школа «Культурное наследие» — образ счастливой жизни, которой они сами так и не добились к четвертому десятку. Так пусть мечты родителей осуществятся хотя бы у детей! А ради ребенка можно пожертвовать многим, тем более дружбой с конкурентами за место за школьной партой.

Мужчины в сериале тоже есть. Но если раньше у Самошиной они болтались где-то на периферии, то теперь это вполне объемные герои, каждому из которых дадут побыть на авансцене. Например, Денис (Никита Ефремов), бывший муж Тани, забавляется с молодой блогершей (Стася Милославская), разрабатывает отечественную криптовалюту и мечтает перевезти дочь в Москву. Борис (Ростислав Бершауэр) — успешный архитектор, с которым живет Лена — надеется сделать из маленького сына «настоящего мужика», но при этом мало интересуется его творческими порывами. Наиболее фактурным и глубоким получился Саша (Артём Быстров), майор полиции с рекордно низкой раскрываемостью и говорящей фамилией Великоборец. В отличие от жены Ани, он стесняется идти по головам; «Культурное наследие» для него — неоправданное излишество, а районная школа, где путают ударение в слове «звонить», сердцу как-то милее. Еще есть глуповатый директор элитного учебного заведения (Михаил Тройник), недальновидный управленец и пешка в большой игре городских властей.

Аня Чиповская и Артём Быстров

Разнообразие характеров обусловлено широкой жанровой палитрой. «Первый класс» уходит то в сатиру, то в мелодраму, то сценаристы вдруг подбрасывают публике криминально-коррупционный конфликт. Последний, судя по всему, нужен, чтобы добавить смелый по нынешним временам социальный комментарий и разбавить не всегда увлекательные любовно-дружеские коллизии. Как только очередной раунд женской войны в духе классического телемыла начинает утомлять, авторы переключают зрительское внимание на кабинетные интриги и по-гоголевски посмеиваются над власть имущими. Особенно трагикомична зампред комитета по культуре и образованию в исполнении Елены Лядовой — властная и глубоко несчастная женщина, которая лечит душевные раны вечеринками, БДСМ-практиками, покупками в ЦУМе и онлайн-сессиями с личным коучем. Похожие образы мы видели в недавнем «Ректоре», который тоже сталкивал романтические интересы с научными, государственными и бог весть какими еще. Однако мир «Первого класса» не настолько черно-белый. Да, каждый неоднозначный поступок повлечет за собой ворох последствий, но даже самые неприятные персонажи здесь способны вызвать сочувствие.

Несмотря на то, что все коротенькие эпизоды можно проглотить за один присест, однозначно увлекательным сериал не назовешь. Начиная с середины действие слегка буксует, а в финальные 10 минут приобретает вдруг притчево-сказочную интонацию и обрывается как бы на полуслове. Чтобы привести историю (которую при желании можно растягивать бесконечно) к какому-то завершению, сценаристы, загнавшие себя в тупик, взывают к помощи высших сил и волюнтаристски ставят жирную, если обойтись без спойлеров, тектоническую точку в немного затянувшейся истории вражды. Получился, говоря современными педагогическими терминами, «разговор о важном»: не всякая цель оправдывает средства, а врать, воровать и подсиживать конкурентов — плохо. В целом не поспоришь.

Автор: Никита Демченко