Тайна Юрия Никулина: в чем заключалась грустная и веселая магия великого актера, которую не оживить дипфейком

Свою замечательную статью о Юрии Никулине для «Новейшей истории отечественного кино. 1986 — 2000» Наталия Басина начинает с упоминания детской мечты героя — о волшебной машинке «с кнопками». В наши дни великий актер навечно застыл выходящим из другой машинки — кабриолета, который катал знаменитую троицу — Труса, Балбеса и Бывалого — по горам в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая. Бронзовое авто установлено в 2000 году перед Московским цирком на Цветном бульваре, где Никулин проработал больше полувека. Им он руководил до самой смерти в 1997-м. Мысль скульптора Рукавишникова понятна: придурковато-нежный алкоголик-тунеядец Балбес в исполнении Никулина сделался родным для миллионов советских людей. У кого не замирало сердце, когда в сражении за склад его пронзал Шурик и капало на пол красное из разбитой бутылки? А когда он пел: «Постой паровоз, не стучите, колеса…»? Но все же из машины Балбеса Никулин выходит не в тюбетейке, которую ему придумали мосфильмовские художники по костюмам, а в привычном своем цирковом облачении — здоровенных клоунских ботинках (в комедийных киноролях у него обычно кеды) и фасонистой приплюснутой шляпе.

Не рыжий и не белый, этот клоун, следуя расхожей ленинской максиме, застыл где-то посередине — между кинематографом и цирком, высокой драмой и техничным слэпстиком. Как хороший анекдот, он всегда и везде был к месту: и в горе, и в радости — попробуй отыщи в нашем кино актера, который бы одинаково успешно справлялся буквально с любыми ролями: хулиганов, маргиналов, работяг, милиционеров, бухгалтеров. Народные страдания и интеллигентские метания ему давались одинаково хорошо. Страстный поклонник Бастера Китона (или Бестера Китона, как говорили век назад), он стремился в кино еще с 40-х. В 1946 году документы на поступление во ВГИК подали пять тысяч абитуриентов. Среди них был и 25-летний Юрий Никулин, демобилизовавшийся после семи лет войны. Призванный в 1939-м, он сначала попал на советско-финскую (служил в зенитных войсках под Сестрорецком), затем — когда уже, казалось бы, пришло время собирать чемодан, чтобы отправляться домой, — началась Великая Отечественная война. Он остался в той же части, где служил, — под осажденным Ленинградом. В своих воспоминаниях боец Никулин рассказывает об урезанных пайках, истощении и начавшей развиваться от этого «куриной слепоте» (как тут не вспомнишь щурящегося очкарика Лопатина из «Двадцати дней без войны» Алексея Германа?). Это война приучила Никулина к осознанию, что смех помогает человеку выживать: позднее практически в каждом своем интервью он будет вспоминать, как, выйдя из госпиталя после ранения, получил приказ заняться самодеятельностью и в 1944-м уже писал номера и ставил скетчи. Например, про атомные исследования: клал нечто невидимое на стул и шарашил по этому невидимому молотком. Стул разлетался вдребезги. «Ты что творишь?» — «Атом расщепляю».