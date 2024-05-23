Как работают со звуком в российском кино? И почему не всегда понятно, что говорят актеры?

31 мая состоялась вторая конференция Production Lab, организованная Кинопоиском и Плюс Студией. Встреча была посвящена работе со звуком в кино (о первой Production Lab про VFX мы писали тут). В числе спикеров — представители лучших саунд-компаний России. Посмотреть запись конференции можно здесь, а мы рассказываем и даже показываем, как собирают звук для кино и почему иногда для этого надо крушить стены.
Как записывают звук на площадке
На фотографиях со съемок часто можно заметить человека, держащего микрофон на длинной штанге (ее еще называю удочкой, а микрофон — бумом). Это бум-оператор, он должен подносить микрофон как можно ближе к говорящему актеру и при этом не попадать в кадр. «Пушистое покрытие — это защита от ветра. У нас на профессиональном жаргоне его называют „собакой“, а на Западе — dead cat, то есть „мертвой кошкой“. Под этим покрытием простой микрофон», — рассказывает Павел Дореули, звукорежиссер, саунд-дизайнер и основатель компании «Атмосфера» («Сердце пармы», «Тобол», «Викинг»). Помимо этого, как объясняет Павел, у каждого актера есть хитро спрятанная петличка — либо в волосах, либо в деталях костюма, например в галстуках или шляпах. На петличку тоже идет запись звука.
На видео Flysound можно посмотреть, как микрофоны используют для записи отдельных звуков. Внимание на «собак» и «мертвых кошек»
На площадке в первую очередь стремятся записать речь актеров, рассказывает Андрей Бельчиков, звукорежиссер и руководитель компании Flysound («Майор Гром: Чумной Доктор», «Сто лет тому вперед», «Лед»), а также куратор школы Soundcluster. Остальными звуками занимаются чаще в студии. «Главная задача в съемочный период — передать игру актера, то есть записать, как он говорит. Потому что в студии речевого озвучания уже не такое качество игры: актеру сложно вернуться в то состояние, в котором он играл на площадке вместе с режиссером. Особенно если он уже полгода снимается в другом фильме», — объясняет Андрей Бельчиков.
Какие звуки создают вне съемок
Вот так «Атмосфера» записывала скрежет мечей и доспехов для «Викинга»
Записав речь актеров, звук наполняют другими компонентами. «В основном звук состоит из трех основных слоев — это голоса, эффекты и музыка», — добавляет Андрей Бельчиков. Эффекты отдельно записывают в студии или тоже сохраняют со съемок.
Послушайте, как меняется картина, когда добавляются все слои. Работа Flysound над «Чумным Доктором»
«Эффекты делятся на несколько основных составляющих. Первая — атмосфера: звуки города, леса, офиса и так далее, — рассказывает Андрей Бельчиков. — Еще есть специальные эффекты — звуки, которые идут синхронно в кадре и которые сложно воссоздать в студии. Например, шум машин, выстрелы или лай собаки. В последнем случае, конечно, можно записать отдельно животных или взять готовую сцену в библиотеке». Оставшийся слой — синхронные шумы, которые создают специальные артисты. Сюда относятся звуки шагов, удары, шуршание или другое взаимодействие с фактурами. Для этого важно знать настроение героя, потому что характер походки и шагов может быть разный. В Telegram-канале Flysound, например, можно посмотреть, как записывают звук льющейся воды с помощью неочевидного элемента.
Запись шума массовки. Видео компании «Атмосфера»
«Как правило, специальными эффектами занимаются саунд-дизайнеры. Они придумывают, как могут звучать пришельцы, особые взрывы, механизмы. Но часто саунд-дизайнерами называют людей, которые занимаются вообще всеми эффектами. А шумооформителями — тех, кто пишет синхронные шумы, топот и так далее», — добавляет Андрей Бельчиков.
Как работают со звуком после съемок
Оказывается, чтобы записать специальные эффекты, иногда нужно буквально ломать стены. Вот так Flysound писала эффекты для «Чумного Доктора»
Отснятые материалы отдают на монтаж, где кадры и звуковые фрагменты расставляют в нужном порядке. Затем закрепленный монтаж попадает к звукорежиссеру, который чистит и сводит отдельные аудиодорожки. Выглядит это как слоеный пирог, причем количество слоев может доходить до сотен и даже тысяч.
Видео Flysound о том, как работали над монтажом голосов в «Чумном Докторе»: убирали посторонние шумы, выправляли реплики актеров, используя разные дубли
«Мы смотрим разные дубли с одним и тем же текстом, чтобы выбрать, в каком звук лучше, — описывает процесс работы Павел Дореули. — Обычно это крупные планы, так как там можно ближе поднести микрофон к актерам. Что-то отправляем на переозвучание. Например, у нас фильм о Средневековье, а на фоне слышны проезжающие автомобили».
Затем весь этот пирог с тысячами слоев нужно сводить. «Звуки могут быть разного баланса, в разных пространствах, и все нужно друг с другом соединить. Этим занимаются звукорежиссеры перезаписи. Есть тысяча дорожек, каждой нужна своя громкость и обработка. Это как дирижер оркестра — похожая работа», — объясняет Андрей Бельчиков.
А вот так Flysound оформляла саунд-дизайн для заставки к сериалу «Актрисы». Посмотрите на итоговую версию и на то, сколько было аудиодорожек в процессе
Еще программа помогает убрать ненужные звуки. Ей показывают образец шумов, она ищет их и на нужном моменте понижает громкость сигнала. «Ряд специфических помех поправляют так же, как в редактировании фото: берут соседние участки спектра без помех и перекрывают ими нужный фрагмент», — добавляет Павел Дореули. Он также рассказывает, что за последние годы стали чаще использовать нейросети, которые хорошо распознают речь и шумы, но могут слишком очистить звук и убрать все живое. «Потому что речь — это еще и дыхание, общее движение», — отмечает Павел.
Почему иногда не разобрать реплики актеров
Общих критериев брака по звуку нет. Обычно звукорежиссеры просто смотрят, сколько людей из группы могут понять слова. «Мы переслушиваем фонограмму „на свежие уши“. В спорных местах приглашаем людей, которые не знают текста, потому что мы за время работы выучиваем его наизусть», — добавляет Дореули. Финальные «свежие уши» — ОТК (отдел технического контроля) на стримингах или других площадках, который принимает проект и может указать, в каких моментах речь непонятна. Например, на сайте Плюс Студии (продюсерского центра, создающего фильмы и сериалы для Кинопоиска) описаны стандарты качества для оригинального контента, в том числе по аудио.
А теперь перерыв от текста. Слушаем, как звучат разные слои звука в «Мастере и Маргарите»
Проблему неразборчивости реплик обсуждают и зрители, и кинематографисты в России. Но аналогичная проблема есть и на Западе, просто с дубляжом она не так заметна нашему зрителю. Например, зарубежные зрители жаловались, что и в «Доводе», и в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана сложно разобрать речь актеров, особенно когда поверх гремит саундтрек. Нолан, отдающий предпочтение живому звуку с площадки, объясняет это своим художественным видением.
Почему вообще возникает эта проблема? Павел Дореули выделяет четыре основных фактора. Первый — ошибки звукорежиссера. «Когда просто непрофессионально сделана работа, что поверх реплик лежат посторонние звуки», — добавляет Дореули. Второй — изменение контента. «Зритель не готов принимать картинку, так бедно насыщенную шумами, как в советском кино, где фактически не было никакого звука, кроме реплик и музыки. Сейчас звуковых дорожек становится больше, и это не повышает разборчивость реплик». Третий — актерское мастерство, то есть если у говорящего в кадре человека не поставлена речь. Четвертый фактор самый редкий — желание режиссера, чтобы все звучало одновременно: и речь актера, и шумовые эффекты. Здесь проблема в том, что режиссер знает текст, поэтому может разобрать его в любом случае. А вот зрители уже нет.
Еще один перерыв: теперь слушаем разные слои в фильме-катастрофе «Мира»
Андрей Бельчиков добавляет к этим факторам плохие условия записи звука на площадке и то, что зритель может включить контент, предназначенный для другой платформы. Например, находят копию для кинотеатров, где звук записан не для домашнего просмотра. Он также отмечает, что серьезность этой проблемы все же преувеличена. «Тут, скорее, проблема статистики, потому что это просто единственная жалоба, которая может возникнуть у зрителя. Вряд ли кто-то из них скажет, что у нас в сериале акустика синхронных шумов отличается от акустики голоса», — отмечает звукорежиссер. Есть и другие проблемы, но зрители замечают их редко.
А как это исправить?
Повышать уровень производства на всех этапах, считает Павел Дореули. «Нужно формировать культуру работы на площадке, соблюдать тишину, формировать культуру постпродакшена», — отмечает звукорежиссер. По словам Андрея Бельчикова, индустрия давно обратила внимание на проблему неразборчивости речи. «Я не снимаю ответственности со звукорежиссеров — все может быть из-за того, что они плохо сделали свою работу. Но это также комплексная задача», — подытоживает звукорежиссер. То есть все элементы той цепочки, через которую проходит звук, должны быть исправны: четко говорящий актер, тишина на площадке, профессиональные звукорежиссеры.
Бонус тем, что дочитал до конца. Смотрим и слушаем, как Flysound работал над звуком для «Ста лет тому вперед»
Иногда продюсеры, желая сэкономить, выбирают исполнителей, работающих не в лучших условиях — дома в наушниках, в которых невозможно проконтролировать микс и уровень разборчивости. И после них продюсеры просят у больших саунд-студий переделать эту работу. «Бывает, что вся цепочка ломается из-за несовершенства команды, технологий или производства конкретных людей. Сроки и бюджеты тоже практически всегда проблема», — рассказывает Андрей Бельчиков. К счастью, добавляет звукорежиссер, кинобизнес постепенно меняется в лучшую сторону.
Автор: Лиза Кузнецова