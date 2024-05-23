Как работают со звуком в российском кино? И почему не всегда понятно, что говорят актеры?

Почему вообще возникает эта проблема? Павел Дореули выделяет четыре основных фактора. Первый — ошибки звукорежиссера. «Когда просто непрофессионально сделана работа, что поверх реплик лежат посторонние звуки», — добавляет Дореули. Второй — изменение контента. «Зритель не готов принимать картинку, так бедно насыщенную шумами, как в советском кино, где фактически не было никакого звука, кроме реплик и музыки. Сейчас звуковых дорожек становится больше, и это не повышает разборчивость реплик». Третий — актерское мастерство, то есть если у говорящего в кадре человека не поставлена речь. Четвертый фактор самый редкий — желание режиссера, чтобы все звучало одновременно: и речь актера, и шумовые эффекты. Здесь проблема в том, что режиссер знает текст, поэтому может разобрать его в любом случае. А вот зрители уже нет.