С киномузыкой основной вопрос всегда формулируется так: адекватна она визуальному ряду или нет? И здесь, кажется, мы сталкиваемся с занятным, даже парадоксальным феноменом. Булгаковский текст настолько многослоен и нелинеен, что переделать его в сценарий без потерь, так сказать, в lossless-качестве практически невозможно. При этом роман настолько культовый, что его поклонники особенно придирчивы к купюрам и переработкам и не спускают чрезмерных вольностей тем, кто все же отважится вмешаться в первоисточник. Вот и выходит, что всем заведомо не угодишь: при четком следовании букве оригинала получается нечто, скорее, похожее на телевизионный спектакль, а эксперименты вокруг Булгакова неминуемо приводят к обвинениям в посягательстве на святое.

Но при этом если говорить о музыке, то каждый из саундтреков к разнообразным «Мастерам и Маргаритам» оказывается по-своему органичен. И Бах у Вайды, и Морриконе пополам с Окуджавой у Александра Петровича, и Збигнев Карнецкий в польском сериале, и полистилический Шнитке в довольно китчевой экранизации Юрия Кары, и широковещательный Корнелюк в аккуратной телеверсии Владимира Бортко, и, наконец, индивидуальная музыка Анны Друбич к столь же индивидуальной фантасмагории Михаила Локшина.