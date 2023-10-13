В чем феномен Гарфилда, самого ленивого кота на свете, и почему он действительно ненавидит понедельники

Кроме того, так как Гарфилд находится в серой зоне между человеком и животным, ему доступна связь со сверхъестественным, а также сверхъестественные способности. Например, он способен надеть одежду мальчика и тут же стать человеком в глазах других людей. И если в обличье кота его не пускали в пекарню, то в обличье человека он проходит без проблем. На выходе Гарфилд делится пончиком с другим котом и говорит: «Я был человеком 10 минут, но не забыл свои корни». Так Гарфилд доказывает, что, несмотря на перевоплощение, он не является классовым предателем и остается на стороне кошек.