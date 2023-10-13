В чем феномен Гарфилда, самого ленивого кота на свете, и почему он действительно ненавидит понедельники

В начале мая в кино вышел анимационный фильм «Гарфилд». Это шестая полнометражная картина о приключениях знаменитого рыжего кота. Масштаб личности Гарфилда настолько велик, что даже спустя 46 лет с момента публикации первого комикса кассовые сборы нового фильма достигли 49 млн долларов еще до его выхода в прокат США. И это при общем бюджете фильма в 60 миллионов.
Разбираем почему ленивый, пессимистичный, но очень обаятельный кот все еще невероятно популярен как среди детей, так и среди взрослых.
История создания
По воспоминаниям Джима Дэвиса, он постоянно смотрел комиксы и заметил, что среди персонажей много собак: Снупи, Мармадюк, Фред Бассетт. Но совсем не было кошек. Тогда художник решил это исправить.
В июне 1978 года вышел первый стрип — короткий комикс, который представляет собой ленту из двух-четырех кадров, выстроенных в ряд. Гарфилд дебютировал в 41 газете по всем Соединенным Штатам. Пару месяцев спустя это число сократилось на один: газета Chicago Sun-Times решила отказаться от комикса. Правда, спустя еще время издателям пришлось сдаться под натиском читателей и вернуть Гарфилда на свои страницы.
«Привет, меня зовут Джон Арбакл. Я карикатурист, а это мой кот Гарфилд», — так читатели знакомятся с главным человеческим персонажем комикса, владельцем Гарфилда, Джоном. Во втором кадре комикса можно прочесть мысли самого Гарфилда: «Привет, я Гарфилд, Я кот, а это мой карикатурист Джон». «Мы думаем только о том, чтобы развлечь вас», — продолжает Джон. «Покорми меня», — думает Гарфилд.
Гарфилд назван в честь деда Джима Дэвиса, который, по словам художника, был довольно суровым и устрашающим человеком, но с по-настоящему добрыми глазами. В остальном образ Гарфилда сложился из десятков бездомных кошек, за которыми Дэвис в детстве наблюдал на семейной ферме.
Кроме Гарфилда и Джона, на страницах комикса можно встретить игривого и глуповатого пса Одди, которого часто шпыняет Гарфилд, в то же время не давая Одди в обиду остальным. Есть там ветеринар Лиз Уилсон (она же девушка Джона), Пуки (любимый плюшевый медвежонок Гарфилда) и котенок Нерман. Со временем в комиксах, мультфильмах и кино появляется все больше второстепенных героев, но основной состав не меняется.
Гарфилд на экране телевизора и в кино
Впервые на экране Гарфилд появился в 1982 году в специальном телевизионном выпуске «А вот и Гарфилд» (Here Comes Garfield) на канале CBS. В 24-минутном выпуске пес Одди по вине Гарфилда сначала попадает в городской приют для животных, а затем Гарфилд вытаскивает Одди оттуда.
Всего с 1982 по 1991 год на CBS вышло 12 коротких телешоу о жизни рыжего кота. Каждый из выпусков был номинирован на прайм-тайм-премию «Эмми» в категории «Лучшая анимационная программа (длиной до одного часа)», четыре из них получили статуэтки. На большой экран Гарфилд вышел в 2004 году. Одноименный фильм рассказывает о появлении Одди в семье Джона и Гарфилда. Следом в 2006 году выходит вторая часть фильма, которая представляет собой интерпретацию романа Марка Твена «Принц и нищий».
В 2007 году выходит первый полнометражный анимационный, а не игровой фильм — «Настоящий Гарфилд», в котором Гарфилд и Одди случайно попадают в реальный мир. Герои быстро понимают, насколько это неприятное место, и пытаются вернуться обратно.
Полнометражный мультфильм «Гарфилд», выпущенный в 2024 году, — это шестая по счету полнометражная картина и четвертый полнометражный анимационный фильм. В этот раз Гарфилд неожиданно воссоединяется со своим давно потерянным отцом, неряшливым уличным котом, который втягивает его в неприятности.
Убаюкивающая банальность
Наверное, одно из главных отличий «Гарфилда» от большинства других комиксов в том, что в его вселенной абсолютно ничего не происходит.
Персонаж ленив, много спит, клянчит еду, а затем ест лазанью — в общем, ведет себя как самый обычный кот. Гарфилд не разговаривает. Все его комментарии выражены в виде комических баблов с мыслями. О том, что он постоянно зло иронизирует над своим владельцем Джоном и происходящим вокруг, знает только читатель.
«Интересно, когда-нибудь путешествия во времени будут возможны?» — вслух размышляет Джон. «Я очень надеюсь, — думает Гарфилд. — Ведь тогда я бы смог избежать этого разговора».
В Гарфилде есть что-то успокаивающее. Он почти не выходит из дома и не влезает в рискованные приключения, в отличие от Тинтина; не борется со злом, как Бэтмен, Супермен или Чудо-женщина; не фантазирует о карьере профессионального скейтера или шпиона, как Снупи.
Гарфилд просто ждет, когда Джон вернется домой, бесится при виде Одди, совершает минимум дел, но всегда доволен собой. Он не определяет свою ценность через достижения, количество посещенных стран и заработанных денег. Рыжий кот ничего от себя не требует, а вместе с тем ничего не требует от читателя.
Шутник, бунтарь и обманщик
Но если для Джона Гарфилд — обычный кот, то зрителям Гарфилд демонстрирует высокий человеческий интеллект и тайные знания об окружающем мире. Он не подчиняется общепринятым нормам кошачьего поведения и живет по своим правилам. Более того, другие персонажи, сами того не подозревая, тоже живут по его правилам.
Гарфилд — классический антропоморфный трикстер. Шутник, бунтарь и обманщик, который втайне управляет вселенной, созданной вокруг него. Образ трикстера настолько фундаментален, что встречается в любой культуре. Например, в русских народных сказках роль трикстера выполняет лиса, которая ворует у людей рыбу и постоянно дурачит волка. Основная причина, почему лиса строит козни как людям, так и другим обитателям леса, — желание утолить голод. Эта мотивация свойственна многим антропоморфным трикстерам, как и простое желание посмеяться над другими. Подобные сюжеты часто встречаются и в стрипах о Гарфилде. Как и лиса, Гарфилд совершает свои деяния ради еды или от скуки.
Кроме того, так как Гарфилд находится в серой зоне между человеком и животным, ему доступна связь со сверхъестественным, а также сверхъестественные способности. Например, он способен надеть одежду мальчика и тут же стать человеком в глазах других людей. И если в обличье кота его не пускали в пекарню, то в обличье человека он проходит без проблем. На выходе Гарфилд делится пончиком с другим котом и говорит: «Я был человеком 10 минут, но не забыл свои корни». Так Гарфилд доказывает, что, несмотря на перевоплощение, он не является классовым предателем и остается на стороне кошек.
Находясь между мирами, Гарфилд создает пространство, где читатель может отстраниться от персонажей и вселенной, в которой они находятся, чтобы подойти к сложным темам. Например, к классовому неравенству.
Я ненавижу понедельник
Персонаж Гарфилда может позволить себе не иметь никаких политических взглядов, потому что, по сути, исходя из его образа жизни можно сказать, что Гарфилд принадлежит к праздному классу. Американский социолог Торстейн Веблен выделяет следующие характерные черты праздного класса: непроизводительный характер деятельности, а также демонстрация своих возможностей, в том числе возможности ничего не делать.
Гарфилд освобожден от любой работы, которую должен выполнять обычный кот, например от ловли мышей. Гарфилд не производит ничего, что может как-то улучшить его дом, жизнь его близких или мир вокруг. Кроме того, Гарфилд осознает, что ему не нужно выполнять работу, которую выполняют другие кошки, что позволяет Гарфилду чувствовать себя выше их. И подтверждает слова Веблена, что труд является показателем более низкого положения и становится недостойным высокого звания человека, а в случае с Гарфилдом — кота. Труд воспринимается как что-то унижающее достоинство.
При этом отсутствие какой-либо артикулированной политической идентичности позволяет читателям и зрителям присваивать Гарфилду любые политические взгляды, присущие им самим. В комиксах, мультсериалах и фильмах о Гарфилде никогда не обсуждаются войны, катастрофы, протесты. Не рассматриваются никакие политические стороны.
Хороший пример — две винтажные кружки с Гарфилдом, которые до сих пор можно найти в продаже. На одной кружке кот изображен рядом с ослом — символом Демократической партии США. Под изображением написано: «Голосуй за демократов». На второй кружке Гарфилд нарисован рядом со слоном — символом Республиканской партии США. Под картинкой написано: «Голосуй за республиканцев».
Любой может ассоциировать себя с рыжим котом, потому что в мире Гарфилда частная жизнь не подвержена никакому внешнему влиянию. Отдельно стоит рассказать об особых отношениях Гарфилда с понедельниками, потому что его знаменитую фразу «Я ненавижу понедельник» тоже можно расценивать как политическое высказывание.
Гарфилду не нужно рано вставать и идти на работу, но в понедельник с ним постоянно случаются неприятности. В комиксах понедельник представлен как мифическая невидимая сущность, которая так и норовит навредить ничего не подозревающему коту. По понедельникам в Гарфилда из ниоткуда летят цветочные горшки, тарелки с едой и другие предметы.
Эта фраза отсылает к знаменитому лозунгу: «Ты ненавидишь не понедельники — ты ненавидишь капитализм». Цитату часто приписывают словенскому философу и марксисту Славою Жижеку, но на самом деле она возникла раньше.
Лозунг подразумевает, что в действительности люди ненавидят не понедельники, а работу, на которую они вынуждены идти в понедельник, чтобы выжить в сложившейся капиталистической системе. И несмотря на то, что слоган используют люди левых политических взглядов, те, кто в противовес им разделяет капиталистические ценности, по понедельникам все равно регулярно сталкиваются с желанием разбить будильник о стену.
Автор: Светлана Коваленко
Фото: B. Gomer / Getty Images