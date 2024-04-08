Обнуление, сокращение и рекорды бокс-офиса. Как изменилась российская индустрия анимации после 2022 года

Как анимационные проекты получают госфинансирование?

Объясняет Николай Маковский, директор школы-студии анимационного кино «ШАР»

Ежегодно Минкультуры проводит конкурс на оказание государственной поддержки кинопроизводства из федерального бюджета. Эти деньги идут на производство национальных игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей. Субсидии, которые выделяются по итогам конкурса, предназначены для кинематографических организаций, за исключением некоммерческих.

При этом не все заявки, которые проходят конкурс, получают господдержку. Часть проектов уходит в резерв, поскольку возможности финансирования не безграничны. Но сам факт превышения числа поданных к соисканию проектов говорит о том, что в России создана конкурентная среда.

Например, часть проектов, поданных группой «ШАР», в 2023 году не получили поддержку и были отправлены в резерв. Это значит, что приоритетными стали темы, которые были предложены другими киностудиями, участвующими в конкурсе. Процедуры принятия решений министерством культуры прозрачны, список экспертов обновляется и объявляется (из них можно узнать, что в 2024-м из совета по анимации были исключены «проблемные» эксперты, задававшие слишком много вопросов, вроде Марии Терещенко, Павла Шведова из «Союзмультфильма» или сценаристки Ирины Марголиной. — Прим. ред.), а условия конкурсного отбора заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии, публикуются на портале предоставления мер финансовой поддержки.

Команда школы-студии анимационного кино «ШАР»

И важно, что в российское законодательство внесены поправки о полном госфинансировании производства и проката детских мультфильмов. В 2023 году министерство культуры выделило субсидии на производство 249 проектов, в них, в частности, было 74 анимационных фильма и сериала. Это притом что в 2022 году господдержку получили 145 кинопроектов.

Также в 2023 году министерство ужесточило требования к аудиовизуальному ряду готового фильма, к его соответствию сценарию, поданному в составе заявки. И возникли коллизии, которые в ряде случаев было крайне непросто разрешить. Ведь анимация — специфический жанр. Мир, его герои, законы мира и его образы создаются на основе текстов, но подчас могут отличаться от толкований, которые могут следовать из их буквального прочтения. Тут и возникает пространство споров творческих людей с продюсерами. Поэтому в 2023 году нам пришлось сильно перерабатывать некоторые проекты.