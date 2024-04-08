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Обнуление, сокращение и рекорды бокс-офиса. Как изменилась российская индустрия анимации после 2022 года

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В 2010-х наша анимация совершила прорыв: коммерческие франшизы «Маша и Медведь», «Смешарики», «Три кота» и «Фиксики» стали международным феноменом. В середине десятилетия дефицит кадров, вызванный эмиграцией 1990-х начал постепенно компенсироваться притоком новых молодых аниматоров. К 2020-му индустрия уже вышла на международный рынок. А сейчас российская полнометражная анимация собирает колоссальный бокс-офис на внутреннем рынке. Но это начало кризиса. Почему? Объясняет Мария Терещенко, анимационный продюсер и эксперт.

Наша анимация до 2022-го

Мы часто любим сравнивать себя с Америкой, Францией или Японией, но все эти сравнения некорректны, потому что наша анимационная индустрия слишком молодая, ей максимум 20 лет, в отличие от американской, которой порядка ста. Конечно, историю нашего анимационного кино принято отсчитывать от 1912 года, но на протяжении почти всего XX века это была, по сути, мануфактура: знаменитые советские мультфильмы создавались в рамках плановой экономики, и весь производственный процесс контролировало государство.

Когда в начале 1990-х исчез СССР, подход стал иным, изменилось все. Объемы производства анимации и темы мультфильмов начал диктовать рынок, то есть непосредственно зрители. У авторов появилась более существенная мотивация производить контент, который заинтересует аудиторию, увеличивать количество фильмов и совершенствовать технологии. Первые успехи в этом направлении случились в начале нулевых — например, большие сериалы «Смешарики» и «Лунтик». Стало понятно, что можно организовать производственные линейки, которые позволяют делать контент достаточно быстро и в большом количестве.

«Смешарики»

Тем не менее в начале XXI века в российской анимации работало очень мало людей. Аниматоров было даже меньше, чем в советское время, потому что в 1990-е многие уехали из страны. Все это привело к нехватке кадров как раз тогда, когда индустрия начала расширяться в 2000-е. В анимацию не спешили приходить новые люди, а дефицит преподавателей не позволял эффективно обучать всех желающих.

Эту проблему удалось решить только во второй половине 2010-х годов. Постепенно стало появляться все больше учебных заведений и все больше талантливых студентов.

Другая важная задача, которую удалось решить в XXI веке, — экспорт. Чтобы анимация могла успешно развиваться, студиям необходимо выходить на зарубежные рынки, ведь в рамках одной страны окупать затраты на анимационные проекты крайне сложно и долго. И к 2022 году нашим студиям удалось наладить сотрудничество со многими крупными зарубежными партнерами, включая такие сервисы, как Youku (большой успех на этом китайском YouTube имеет сериал «Тима и Тома») и Netflix (сделка по «Маше и Медведю» поражает воображение, конкретная сумма сделки является конфиденциальной информацией и не разглашается. — Прим. ред.).

«Тима и Тома»

…и после

Но после февраля 2022-го российскую анимацию ждало много изменений. Во-первых, довольно много специалистов уехало из страны. Некоторые еще продолжают сотрудничать с Россией, другие перестали вовсе. За два года анимация потеряла очень много незаменимых авторов и продолжит терять их в будущем.

Во-вторых, часть тех, кто остался в России, тоже не очень стремятся снимать. С одной стороны, причина кроется в ужесточении госфинансирования, с другой — в множестве новых цензурных запретов. Плюс отказ ряда анимационных фестивалей принимать российские работы. Да и просто социальное уныние, которое охватило часть культурной элиты России. Государственные институции и прогрессивная часть творческого сообщества расходятся в представлениях о том, что нужно показывать. Государство накладывает вето на определенные темы, которые художники считают важными. Это не только политика, но и, например, взаимоотношения полов, гендерные темы. Во все времена художники стремились говорить в первую очередь про проблемные моменты в обществе, в политике, в жизни, а не на спущенные сверху темы. Именно поэтому сейчас часть авторов просто не хотят просить госфинансирование, заранее предполагая, что их работы не попадут в повестку, которую государству интересно транслировать.

Как анимационные проекты получают госфинансирование?

Объясняет Николай Маковский, директор школы-студии анимационного кино «ШАР»

Ежегодно Минкультуры проводит конкурс на оказание государственной поддержки кинопроизводства из федерального бюджета. Эти деньги идут на производство национальных игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей. Субсидии, которые выделяются по итогам конкурса, предназначены для кинематографических организаций, за исключением некоммерческих.

При этом не все заявки, которые проходят конкурс, получают господдержку. Часть проектов уходит в резерв, поскольку возможности финансирования не безграничны. Но сам факт превышения числа поданных к соисканию проектов говорит о том, что в России создана конкурентная среда.

Например, часть проектов, поданных группой «ШАР», в 2023 году не получили поддержку и были отправлены в резерв. Это значит, что приоритетными стали темы, которые были предложены другими киностудиями, участвующими в конкурсе. Процедуры принятия решений министерством культуры прозрачны, список экспертов обновляется и объявляется (из них можно узнать, что в 2024-м из совета по анимации были исключены «проблемные» эксперты, задававшие слишком много вопросов, вроде Марии Терещенко, Павла Шведова из «Союзмультфильма» или сценаристки Ирины Марголиной. Прим. ред.), а условия конкурсного отбора заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии, публикуются на портале предоставления мер финансовой поддержки.

Команда школы-студии анимационного кино «ШАР»

И важно, что в российское законодательство внесены поправки о полном госфинансировании производства и проката детских мультфильмов. В 2023 году министерство культуры выделило субсидии на производство 249 проектов, в них, в частности, было 74 анимационных фильма и сериала. Это притом что в 2022 году господдержку получили 145 кинопроектов.

Также в 2023 году министерство ужесточило требования к аудиовизуальному ряду готового фильма, к его соответствию сценарию, поданному в составе заявки. И возникли коллизии, которые в ряде случаев было крайне непросто разрешить. Ведь анимация — специфический жанр. Мир, его герои, законы мира и его образы создаются на основе текстов, но подчас могут отличаться от толкований, которые могут следовать из их буквального прочтения. Тут и возникает пространство споров творческих людей с продюсерами. Поэтому в 2023 году нам пришлось сильно перерабатывать некоторые проекты.

Из-за этого возникает ощущение, что нашу анимацию отбросило на некоторое количество лет назад: мы сейчас словно где-то в 2003 году по многим параметрам. Новые мультфильмы могут быть красиво нарисованы и хорошо сняты, при этом они абсолютно отрезаны от настоящего дня тематически и идейно.

Мультфильм «Большая», режиссер Анастасия Чикерлан
Мультфильм «Апноэ», режиссер Александра Кононова

Есть основания думать, что этот процесс будет продолжаться, что наша анимация пойдет в прошлое вместо будущего. Особенно заметен откат назад в профессиональном кино. Если у студентов пока остается немного свободы, то та часть кинематографа, которая существует с государственной поддержкой, которая должна получать прокатное удостоверение, в ближайшие годы все дальше будет уходить от того, что многие авторы считают актуальным искусством.

Пока все эти изменения больше ощущаются в авторской анимации, но авторская анимация и индустрия связаны куда сильнее, чем может показаться. Если не останется интересного кино в авторском, то и индустриальное перестанет творчески развиваться. Авторская анимация — это особая лаборатория, в которой пробуются эстетики, новый язык и новые темы. Именно поэтому ее стагнация — очень плохой знак для будущего всей индустрии. Если частные российские анимационные студии либо закроются, либо релоцируются, то мы опять окажемся в ситуации государственной монополии на анимацию. Тогда с экономической точки зрения мы вернемся в ситуацию плановой экономики и за какие-нибудь 5–10 лет все те огромные усилия, что были предприняты за предыдущие 20 лет, могут быть просто сведены к нулю.

Студии движутся по инерции

Однако крупные студии, на первый взгляд, еще не в полной мере затронуты этими процессами. Последствия некоторых событий и решений мы увидим только через несколько лет. Дело в том, что пока в прокат выходят мультфильмы, запущенные в производство три-четыре года назад. Например, в последние годы вышли такие удачные проекты, как «Чик-Чирикино» (студия «Паровоз»), «Зверский детектив» и «Отель у овечек» («Метрафильмс»), «Умка» («Союзмультфильм») и «Ася и Вася» (Riki). Но все они были придуманы и запущены в производство задолго до 2022 года. Поэтому в полной мере состояние индустрии можно будет оценить только через два-три года.

«Чик-Чирикино»

Наиболее серьезные последствия для больших студий — это прежде всего разрыв международных связей, крупных сделок и партнерских отношений. Студии потеряли большие деньги, а самое главное, будущие большие возможности, ради которых много, долго и упорно трудилась вся индустрия. Например, сериал «ДиноСити», над которым я работала в качестве одного из сценаристов, в феврале 2022 года собирался заключать сделку с Netflix. Но она не состоялась.

Дело тут даже не в предпочтениях или политических взглядах руководства тех или иных зарубежных компаний. Сейчас во многих странах нет просто технической возможности сотрудничать с Россией. А даже когда есть, последствия могут быть самыми суровыми. Например, банковский перевод в Россию или из нее может привести к блокировке счета. И как бы зарубежные компании ни относились к России, к своим российским коллегам, как бы им ни нравился проект, они не станут действовать себе в ущерб.

Эти потери сейчас пытаются как-то компенсировать за счет выхода на китайский и арабский анимационные рынки. Работа в этом направлении, конечно, велась и раньше параллельно с европейским экспортом, но теперь оказалось, что Восток — единственное открытое для нас направление. И тут мы встаем перед новой проблемой. Раньше студии стремились сделать такой проект, который одинаково понравился бы российским зрителям и порталу Netflix, имеющему наиболее, как принято считать, передовые и прогрессивные стандарты. А теперь они адаптируют свои проекты под пусть огромные, но все же нецентральные рынки.

«Чебурашка»
«Финник»

Впрочем, не хочется говорить о будущем нашей анимации в пессимистичном тоне. Она создана и существует благодаря очень инициативным и предприимчивым людям, которые находят возможности даже в самых кризисных ситуациях. И сейчас мы уже видим, что такие кризисные возможности могут быть связаны, например, с развитием российской полнометражной анимации, которая оказалась очень востребована в связи с уходом голливудских компаний. Хорошее тому подтверждение — недавние успехи «Финника» и «Чебурашки». Так что, вероятно, успехи и открытия ближайших лет будут связаны именно с этим направлением деятельности.

11 отечественных полнометражных мультфильмов, которые находятся сейчас в производстве

«Ходжа Насреддин»

«Сквозь магический кристалл»

Студия: «ШАР»

Режиссер Андрей Хржановский

Планируемая дата выхода: 2026

Эклектичный портрет современника, составленный из нескольких новелл. События и факты сегодняшнего дня будут тесно переплетены в нем с сюжетами и образами прошлых веков. В одной из новелл, например, героем будет Пушкин. Название фильма, собственно, и позаимствовано из «Евгения Онегина»: «И даль свободного романа // Я сквозь магический кристалл // Еще неясно различал». Также в сценарии фигурируют Тютчев и Генрих Гейне. Проект находится в производстве, причем над ним работают как опытные аниматоры, так и студенты школы-студии «Шар».

«Ходжа Насреддин»

Студии: Bazelevs, Yerli Duunce Broadcast Media

Режиссер Тимур Бекмамбетов

Планируемая дата выхода: 14 ноября 2024 года

Мультфильм совместного производства России, Турции, Казахстана и Узбекистана. В 2020-м Бекмамбетов уже делал кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» в московском Театре Наций. А затем решил перенести известного фольклорного персонажа в полнометражный мультфильм, бюджет которого сейчас составляет 500 млн рублей. У Bazelevs на него большие надежды: в случае успеха «Ходжу Насреддина» планируют расширить до сериала, комикса и VR-проекта.

«Непокой»

Студия: «ШАР»

Режиссер Леонид Шмельков

Планируемая дата выхода: нет

Главный герой отправляется в небольшой провинциальный городок. Вроде бы ничто не предвещает беды, но в гостинице, где он останавливается, начинают происходить странные вещи. Абсурдистская драма с элементами детектива об одиночестве, любви и времени в духе уже вышедших работ Шмелькова — «Мой личный лось» и «Лола — живая картошка».

«Безумная планета»

Студия: «Союзмультфильм»

Режиссер Сергей Меринов

Планируемая дата выхода: 2027

Пластилиновый мультфильм Сергея Меринова планируется как арт-картина, рассчитанная при этом на семейную аудиторию. Эта экранизация Роберта Шекли станет вторым полнометражным авторским фильмом в истории современного «Союзмультфильма» после «Гофманиады» Станислава Соколова. В ироничном сай-фае ученые выращивают планеты специально для людей. Когда планета Луна-парк сходит с ума и похищает своего настройщика, на поиски пропажи отправляется специальный экипаж.

«Сказки Енисея»

Студия: «Черновик»

Режиссер: Денис Чернов

Планируемая дата выхода: нет

В фильме планируется показать Сибирь с непривычной, красочной стороны. Волшебное существо Кикиря приезжает сюда на лето и переживает разные приключения. Это совместная работа режиссера «Финника» и одного из создателей «Смешариков» — Дениса Чернова, а над сценарием работает Татьяна Белова, также трудившаяся над «Финником», «ДиноСити» и «Царевнами». Параллельно с полнометражным мультфильмом студия запустит в производство одноименный сериал.

«Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“»

Студии: СТВ, Wizart Animation

Режиссер: Алексей Цицилин

Планируемая дата выхода: 2024

Брат и сестра Ганзель и Гретель берутся за новое сложное задание: им нужно выяснить, как разбудить спящую принцессу, не дожидаясь принца, который ее поцелует. Как и первый мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии», сиквел ставит Алексей Цицилин, ранее работавший над франшизой Wizart «Снежная королева». На производство планируют потратить 400 млн рублей.

«Финник 2»

Студии: группа компаний Riki, СТВ

Режиссер Денис Чернов

Планируемая дата выхода: 23 октября 2025 года

С домовым Финником случается несчастье: герой случайно пробуждает древнюю магию и теряет свою невидимость. А ведь это чуть ли не главное свойство домового. Теперь опасность угрожает не только ему, но и всем остальным покровителям домашнего уюта. Чтобы исправить ситуацию, Финник отправляется в опасное приключение вместе со своей подругой Кристиной — единственной в мире девочкой, которая дружит с домовым. Продолжение истории домового снова снимает Денис Чернов, работавший и над первым «Финником». Бюджет проекта оценивают в 400 млн рублей, часть из которых студия должна получить от Фонда кино.

«Малышарики»

Студия: группа компаний Riki

Режиссеры Оксана Бычкова, Катерина Савчук

Планируемая дата выхода: 10 октября 2024 года

Смешарики-малыши в игровом фильме вместе с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской в главных ролях. Родители готовятся к дню рождения дочки и покупают ей необычный подарок, не предполагая, что он собой представляет. Ожившие анимационные герои полностью меняют жизнь семьи. Сюжет разворачивается до событий сериала «Малышарики». В режиссерском дуэте соединились Катерина Савчук, работавшая на таких проектах, как в «Малышарики», «Смешарики» и «Оранжевая корова», и Оксана Бычкова («Питер FM», «Петербург. Только по любви»), отвечавшая за игровую часть.

​​«Три кота: Зимние приключения»

Студия: «Метрафильмс»

Режиссер Дмитрий Высоцкий

Планируемая дата выхода: 19 декабря 2024 года

Котята Коржик, Карамелька и Компот находят нового друга Леденца. И хотя ребята мечтают готовиться к Новому году, приходится помогать новенькому. Праздник при этом никто не отменял. Второй полнометражный мультфильм с популярными анимационными героями, который снял Дмитрий Высоцкий, он же автор и режиссер сериала «Три кота».

«Лунтик. Возвращение домой»

Студия: СТВ

Режиссер Константин Бронзит

Планируемая дата выхода: 29 августа 2024 года

Первый полнометражный мультфильм с популярным сериальный героем. Лунтика ждет большое приключение: в компании друзей он решил отправиться на Луну, чтобы отыскать свою маму. Фильмом занимается классик нашей коммерческой и авторской анимации Константин Бронзит (он же делал для СТВ два фильма «богатырской» франшизы), который называет новый мультфильм роуд-муви.

«Мусор»

Студии: «Метрафильмс», Lakeside Animation

Режиссеры Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий

Планируемая дата выхода: нет

Бронзит вместе с Дмитрием Высоцким работают также над еще одним полным метром. По описанию похоже, что это будет философское кино о вещах, которые выбросили на помойку.

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