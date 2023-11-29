Тайна «Гостьи из будущего»: за что мы так полюбили этот советский телефильм

«Алисоверс»: избранная библиография и полная фильмография

Первые рассказы про Алису Селезнёву (цикл «Девочка, с которой ничего не случится») вышли в 1965 году в 11-м номере альманаха «Мир приключений». Ни один из них не сопровождался иллюстрациями с внятным изображением Алисы. В 1974-м выходит следующая важная глава вселенной Алисы — повесть «Путешествие Алисы» (она же «Девочка с Земли» и «Тайна трех капитанов»; именно по ней снята «Тайна третьей планеты»). В том же году Алиса впервые испытывает машину времени в повести «День рождения Алисы».

Машина времени снова включается в 1978 году, когда выходит «Сто лет тому вперед» (Алиса ищет в 1984-м миелофон и знакомится с Пашкой Гераскиным). В 1983-м в «Пионерской правде» публикуется повесть «Лиловый шар», в которой Алиса успешно предупреждает на Земле зомби-апокалипсис.

1985-й — новая страница в жизни Алисы и ее читателей. Булычёв переключается на научно-техническое фэнтези, а девочка отправляется в «Заповедник сказок» спасать его директора Ивана Ивановича Царевича, превращенного в козлика.

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