«Сто лет тому вперед»: Чертаново снова под угрозой

18 апреля в российский прокат выходит новая экранизация повести Кира Булычёва — той самой, по которой был снят культовый советский сериал с миелофоном и меланхоличным роботом Вертером. В версии, снятой Александром Андрющенко миелофона нет. Зато есть беснующийся Александр Петров, Вертер размером с робот-пылесос и семь слоев спецэффектов.

Безотцовщина Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) и растущая без матери Алиса Селезнёва (Даша Верещагина с розовыми волосами) заканчивают одну и ту же школу в московском Чертанове. Только с интервалом в 100 лет: он — в 2024-м, она — в 2124-м. Пока в будущем в одном классе существа из самых разных галактик изучают географию Плутона, в настоящем все как мы привыкли: туповатые задиры буллят ботаников. Коля не заучка, но по лицу тоже получает. В основном за дерзость и хулиганские проделки. Например, за обидную надпись, написанную несмываемым маркером на доске в кабинете физики. Когда учительница Маргарита Степановна (Виктория Исакова) заставляет стереть непотребства, Герасимов лезет в подсобку за ацетоном и в тайнике, спрятанном за портретом Ньютона, находит подозрительную шкатулку, создающую магнитные аномалии. Внутри — космион, сгусток энергии, а по сути — машина времени, включающаяся только при сильных эмоциях путешественника.

При виде этой коробочки Коля так удивляется, что переносится на 100 лет вперед и тут же знакомится с Алисой, которая ведет попаданца к своему отцу, профессору Селезнёву (Константин Хабенский). Выясняется, что мать Алисы не погибла. Когда-то с помощью чудо-прибора она победила космопиратов, потом отправилась в 2014 год и стала там обычной учительницей физики; угадайте в какой школе. Меж тем космопираты Глот (Юра Борисов) и Весельчак У (Александр Петров) воспряли и начали охоту за космионом (с его помощью они хотят превратить Землю в форпост пиратского флота). В конце концов все встречаются в 2024 году и начинают бег с препятствиями по советской массовой застройке. За космионом, разумеется.

Фанаты Наташи Гусевой и миелофона, выдыхайте! Новая версия повести Булычёва не верна ни букве первоисточника, ни духу всенародно любимого телефильма. В 2024 году никакой ностальгии по советским 1980-м (почему-то) не наблюдается; вместо картонного футуризма сериала — функциональный хай-тек; вместо Вертера-андроида в костюме из космической фольги — миленький летающий робот, словно сбежавший из пиксаровского «ВАЛЛ-И»; вместо мелких пиратских пакостей — серьезная угроза. Ну, и мысли тут никто не читает. Коля и Алиса стали старше, переведя веселые школьные приключения в сегмент young adult, пока еще экзотический для российского кино. Проблемы у персонажей соответствующие. Коля терпит буллинг, сочиняет рэп и конкурирует за лучшую девчонку в классе. Алиса борется с подступающей депрессией и пытается вырваться из-под гиперопеки отца.

Марк Эйдельштейн

«Сто лет тому вперед», безусловно, стоит на плечах современной российской фантастики с ее неистребимыми приметами: глянцевая рекламно-клиповая эстетика, цветовая гамма teal & orange, все те же Борисов, Петров, Хабенский и Исакова, кочующие из проекта в проект; в кадре практически нет ни одного неизвестного лица — за космионом носятся сплошь звезды российской киноиндустрии. К сожалению светлое будущее нам пока показывают через щелочку. Видно, что люди берегут природу, почти не используют летающие машины, едят синтетическое мясо и контролируют климат. Экологичная и обтекаемая Москва будущего нарисована уютно, но насладиться ей вдоволь не дают. Возможно, если фильм выстрелит, то нас ждет футуристическая франшиза, а пока зрителя особо не выпускают за пределы космовета, где работает профессор Селезнёв, а потом просто телепортируют обратно в Чертаново (в нем же располагается и темный киберпанковский вариант будущего, в котором Землю все-таки захватывают пираты).

Что ж, на районе рядом с «Ночным дозором» и «Притяжением»/«Вторжением» Андрющенко чувствует себя уверенно. И заходить на территорию заграничной фантастики он тоже не боится: качество проработки вымышленных миров и графики тут, пожалуй, лучше, чем в последних фильмах Marvel или DC (в титрах перечислено как минимум семь студий компграфики, и главная из них — Main Road Post, делавшая визуальные эффекты для «Особо опасен» и «Сталинграда»). Кстати, о кинокомиксах. Дома у Коли Герасимова есть молот Тора, который в определенный момент, естественно, поможет тому, кто достоин его поднять. А одноклассник Коли, Фима (Кирилл Митрофанов), сравнивает Глота с Таносом и Волан-де-Мортом.

Даша Верещагина

Экшен-сценам не всегда хватает уверенной хореографии, хотя большая их часть снята с фантазией. Весельчак У, останавливающий машины раскладным мечом, — это еще мелочи. Как насчет драки Петрова с Исаковой в школьном коридоре в стиле «Олдбоя»?

В общем, поклонникам сериала Арсенова стоит забыть все, что они видели: вместо кефира, бульваров и диско-костюма Вертера тут элементы классического голливудского сай-фая, чудаковатые пришельцы, как в «Звездных войнах» и «Стартреке», эстетика мрачного киберпанка в духе «Бегущего по лезвию», отблески неона а-ля «Трон» или светящиеся круги на деревьях, как в «Программистах» Алекса Гарленда.

Юра Борисов

Космические пираты тут не пара злых клоунов, толстый и тонкий. Борисов работает под Фейд-Рауту — грозно шепчет, подавляет волю любых живых существ, всем своим видом излучая опасность. Петров пускается во все тяжкие — истерически кривляется, демонически хохочет и, конечно же, орет.

Все это мигающее звездное шоу в альтернативном настоящем, скорее всего, успешно развлекало бы зрителей Netflix, но… Что ж, это неприятное темпоральное завихрение с лихвой компенсируется общим эмоциональным подъемом фильма, которому позавидовали бы герои сериала 1984-го. Авторы «Ста лет тому вперед» с совершенно булычёвским оптимизмом смотрят в прекрасное далеко, где андроиды заигрывают с банкоматами «Сбера» и исправно работает межвременная «Почта России». Верим?

Автор: Никита Демченко