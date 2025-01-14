«Майор Гром: Сериал». Новые герои, первые подробности, дата выхода

В этом году на Кинопоиске вновь грянет Гром! «Майор Гром: Сериал» расширит не только историю самого Игоря Грома (Тихон Жизневский), но и других героев, в том числе новичков. О проекте пока известно немного, мы будем собирать свежие подробности в этом материале.

О чем это

«Майор Гром: Игра»



Майор полиции и любитель шавермы Игорь Гром (Тихон Жизневский) спасает город от разных преступников, будь то Чумной Доктор или таинственный злодей Призрак. А помогают Грому выйти на нужный след напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) и журналистка Юлия Пчёлкина (Любовь Аксёнова), по совместительству девушка полицейского.

Сериал соединит и расширит историю всех трех фильмов франшизы: «Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра» и приквел «Гром: Трудное детство» о жизни юного Игоря (Кай Гетц) в 1990-х. С сериала начнется новая глава киновселенной: он не только дополнит историю самого Грома, но и раскроет других персонажей, которые сыграют большую роль в дальнейших фильмах и сериалах Bubble Studios и Плюс Студии. Напомним, идет работа над сериалом «Фурия», двумя фильмами «Бесобой», над третьим полнометражным «Майором Громом», над сериалами «Мироходцы» и «Экслибриум» и кроссовером «Время ворона».

Какие новые герои появятся

«Майор Гром: Игра»



В сериал введут четырех персонажей. Во-первых, Мико и Фердинанда — сестру и отца Августа ван дер Хольта. С самим героем зрители познакомились в «Игре», его сыграл Матвей Лыков. Август — зарубежный техномагнат, который из-за полученной в детстве травмы живет с экзоскелетом. В «Игре» он предлагал модернизировать питерскую полицию своими устройствами, которые считал более эффективными по сравнению с простыми сотрудниками.

Помимо семьи Хольта, в сериале покажут юных Сергея Разумовского и Олега Волкова — друзей, выросших в сиротском приюте. В фильмах их сыграли Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарёв. А кто исполнит роли новых героев, будет объявлено позже.

Что еще известно о сериале

На фестивале популярной культуры «Хомякон» команда раскрыла подробности грядущего проекта в цифрах.

В сериале будет шесть эпизодов. Каждый из них подробно расскажет об основных героях истории.

Зрителей ждут пять уникальных локаций. Например, покажут квартиру Пчёлкиной, офис Хольта и лекторий Вениамина Рубинштейна (Константин Хабенский) — психиатра, у которого на лечении находился Разумовский.

Историю расширят три дополнительные экшен-сцены. В частности, противостояние Игоря Грома и Сергея Разумовского станет еще зрелищнее и масштабнее.

В сериал войдет два часа нового материала, в том числе одна партия в шахматы. Это легендарная сцена смертельной игры в шахматы на жизни простых людей между Громом и Разумовским из комикса «Игра».

Что посмотреть в ожидании

«Майор Гром: Чумной Доктор»

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Фильм, сделавший из Тихона Жизневского, Сергея Горошко и других актеров народных поп-звезд. Первая часть — знакомство с основными героями и местом действия, альтернативным Санкт-Петербургом. В нем начинаются беспорядки из-за человека в маске Чумного Доктора. Тот хочет вылечить общество от «чумы беззакония», убивая тех, кто избежал справедливого наказания при помощи денег и влияния. Теперь судьба города в руках Игоря и его друзей. Есть также расширенная версия фильма.

«Гром: Трудное детство»

«Гром: Трудное детство»

Приквел о том, как Гром жил с отцом-полицейским и почему стал таким, каким мы его знаем. Действие происходит все там же, в альтернативном Петербурге, но уже времен 1990-х со всеми атрибутами времени — перестрелками, брейк-дансом и оккультистами (о всех составляющих 1990-х в фильме мы писали в отдельном материале). Режиссер Олег Трофим хотел показать эпоху на контрасте, поэтому в 1990-х киновселенной Грома много розового цвета.

«Майор Гром: Игра»

«Майор Гром: Игра»

После поимки Чумного Доктора Игорь стал настоящей звездой: ему посвящают книги, открывают памятник в центре города. Все идет своим чередом, пока в Санкт-Петербурге не объявляется некий Призрак. Он втягивает Грома в опасную игру, где на кону жизни простых людей. Забавные камео у комиков Евгения Чебаткова и Андрея Атласа: первый сыграл главаря заключенных по прозвищу Дядя, а второй — начальника тюрьмы.

Когда премьера сериала

Сериал выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

По этой ссылке «Майор Гром: Сериал» можно добавить в ваш список «Буду смотреть».