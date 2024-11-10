«Кибертакси» и анонсы Bubble. Итоги первого дня фестиваля «Хомякон»

С 20 по 22 декабря в Москве проходит фестиваль современной поп-культуры «Хомякон», организованный издательством Bubble и Плюс Студией, продюсерским центром Яндекса. В программе мероприятия — презентации ожидаемых фильмов и сериалов, а еще встречи со звездами, выступления любимых актеров и эксклюзивные показы. Мы будем собирать все новости с «Хомякона» в этом материале.

Это обновляемый материал. Вечером каждого дня фестиваля мы будем добавлять сюда свежие новости.

20 декабря

Bubble

Главный редактор издательства Bubble Comics Роман Котков рассказал о новых комиксах серии «Точка невозврата». Их действие разворачивается в альтернативной вселенной, в которой «все пошло не так, как надо». Новые истории об Иноке, Красной фурии и Бесобое уже в продаже. Пару слов также сказали о серии «Bubble будущее» (в нее входят «Читеры», «Мрак» и «Рысь»). Даниил Ветлужских и Айша Исса, авторы вебтуна «Рысь», заявили, что в скором времени фанатов ждут новые книги, в которых будут новые персонажи, в том числе кайдзю.

Помимо прочего, Котков сделал три больших анонса. Совсем скоро, по его словам, выйдет альманах «Bubble Гам» № 12, который станет последним. В следующем году издательство надеется переизобрести концепцию журнала. Ну а в 12-м выпуске читателей будут ждать истории за авторством Алексея Волкова, Кирилла Кутузова, Сергея Овчаренко, Анастасии Phobs Ким и других.

Еще одна новинка — четвертый том серии «Вор Теней», психоделического комикса, в котором есть приключения, колдовской криминал, сверхъестественная сатира и урбанистические ужасы. Авторы — Кирилл Кутузов, Алексей Волков и Алексей Горбут. В конце презентации рассказали про «Змейсергеддон». По сюжету шуточного комикса змей Сергей хочет изменить Вселенную, потому что остался недоволен концовкой фильма «Майор Гром: Игра». Выйдет в 2025-м.

«Союзмультфильм»

«Петя и Волк. Дело об артефакте приключений»

Студия презентовала отрывок из игры-квеста «Петя и Волк. Дело об артефакте приключений». В ней любимые герои — мальчик Петя и его друг говорящий Волк — выполняют разные задания. В игре больше 50 персонажей, на презентации показали небольшой ролик, где Петя и Волк превращаются в лягушек, просят помощи у волшебника, помогают Колобку, а мама и папа Пети исчезают.

В 2025 году «Союзмультфильм» выпустит анимационный сериал по «Чебурашке». На фестивале показали короткий отрывок из него: как Гена и Чебурашка готовят на кухне тесто, а вредная Шапокляк мешает им и отключает электричество. Еще до конца года у «Союзмультфильма» выйдет сериал «Чемпионы», снятый по мотивам советской анимации «Шайбу! Шайбу!». В сериале хоккейные команды «Красные метеоры» и «Синие вымпелы» снова схлестнутся на льду. Комментатора в мультфильме озвучит Дмитрий Губерниев.

Студия готовит также праздничный спешел «Что такое Новый год?», где щенок и котенок, похожий на котенка по имени Гав, резвятся у новогодней елки.

Актер Александр Мизёв, сценарист Виктор Митрофанов и креативный продюсер Андрей Федяй представили тизер-трейлер сериала «Баранкины и камни силы» о потомственных водителях, получивших сверхспособности. Согласно сюжету Баранкины умеют везде успевать и сохранять пятизвездочный рейтинг. Однажды в современность телепортируется извозчица Варвара Баранкина (Юлия Топольницкая), первая в их роду. Затем семья обретает сверхспособности, с помощью которых пытается отправить домой Варвару и победить таинственного злодея.

Последнего как раз сыграл Александр Мизёв: «Он главный антагонист. Лысый, большой и злой, — рассказал актер. — Но действовать плохо его вынудили обстоятельства». Собственно, в сериале, по словам создателей, нет откровенно плохих персонажей. «Это добрая история о том, как с помощью семьи можно преодолеть любые сложности. Даже магические», — утверждает Мизёв. «А еще о том, как, имея на руках волшебные камни, можно взять ипотеку под 27%», — отшутился Федяй.

В сериале также снялись Полина Гухман, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Валери Зоидова и Андрей Федорцов. Премьера «Баранкиных и камней силы» состоится на Кинопоиске в 2025 году.

Съемки фильма

Фильм представили режиссер Алексей Чадов, исполнитель главной роли Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте») и сам робот A.P.O100L («Апостол»). Чадов назвал проект «молодежным ярким приключением», а еще рассказал, как для погружения в тему робототехники ездил в Сколтех и новый кластер Бауманки. По словам команды, ИИ даже помог в создании фильма.

По сюжету во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент Женя (Леон Кемстач) случайно попадает в испытательный образец новой модели робота A.P.O100L, обладающего собственной волей и разумом. Машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории вместе с Женей внутри. «(Не)искусственный интеллект» выйдет в прокат в следующем году. В фильме также снялись Марта Кесслер и Валентина Ляпина.

«Кибертакси»

Гости «Хомякона» первыми увидели специальный эпизод сериала «Кибердеревня» под названием «Кибертакси». Кроме того, на сцене выступили исполнители главных ролей в «Кибердеревне» Сергей Чихачёв (фермер Николай), Григорий Скряпкин (Барагозин) и Сергей Авдеев (актер, который был в костюме Робогозина).

Второй сезон уже в активной фазе съемок. Продолжение сериала выйдет на Кинопоиске осенью 2025 года. Сергей Чихачёв уточнил, что съемки продлятся до весны, после чего коллеги из VFX-команды приступят к визуальным эффектам. Подробностей сюжета не раскрыли, но Григорий Скряпкин признался, что в продолжении у него будет неожиданная роль, поскольку в его теле в финале первого сезона оказалась Галина, виртуальная жена Павла, заместителя Барагозина. А еще на сессии Q& A он упомянул, что во втором сезоне появятся новые планеты Солнечной системы, но на одну из уже показанных герои вернутся. А на какую именно — пока секрет.

Съемки 2-го сезона сериала «Кибердеревня»

Команда сериала и продюсеров представила героев нового спин-оффа под названием «Кибертакси». В спешеле сыграли модель Мия Магомедова и блогер Карим Омаров (также известный как Керя). Омаров признался, что не умел водить автомобили на механике, но на съемках его научили управлять «Волгой».

Действие происходит в новом городе Гигаграде и на Кибер-Кавказе (на одном из спутников Юпитера, со слов Скряпкина). Молодой художник Рустам (Омаров) подрабатывает таксистом в надежде заработать на особые VR-очки для любимой девушки Мадины (Магомедова). Сам спешел появится на Кинопоиске уже 22 декабря.

Также со сцены напомнили о VR-игре по «Кибердеревне» под названием «Буля в пустыне» (ее можно было попробовать на стенде сериала на «Хомяконе»), а также анонсировали вторую коллаборацию сериала с Tank Blitz. На этот раз там нужно будет ловить и прокачивать киберелку.

Драмеди Александра Фомина о рекламщике по имени Даня (Никита Ефремов), который попадает в загробный мир (но очень хочет вернуться обратно), представили Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова и Валентина Ляпина. Каждый артист рассказал пару слов о своем персонаже. Чеботарёв, например, играет бармена, который работает в заведении под названием «Дорогая, я больше не перезвоню». В баре, расположенном в своеобразном чистилище, можно выпить, закусить и заодно потратить очки кармы. «Мой герой задержался в загробном мире по своей, скажем так, глупости, — пояснил Чеботарёв. — Он уже много узнал, поэтому становится своеобразным проводником для персонажа Никиты Ефремова». «Моя героиня тоже застряла в чистилище, — добавила Мила Ершова. — Небесная канцелярия не понимает, куда отправить ее: в рай или ад. Поначалу она кажется дерзкой бунтаркой, но на самом деле она очень ранимая».

Самая, кажется, необычная роль досталась Валентине Ляпиной. Звезда «Бременских музыкантов» и грядущей «Этерны» сыграла в картине Фомина бабушку Дани. «Играть было сложно. Персонаж выглядит как 20-летняя, но говорить и вести себя мне нужно было как пожилой человек», — рассказала Ляпина.

Актеры также поделились своими впечатлениями о съемках. Вместе со зрителями фестиваля они впервые увидели трейлер проекта и удивились итоговому результату. Все дело в том, что на площадке артисты играли на фоне LED-экранов. Похожую технологию использовали, например, при создании «Мандалорца» или «Короля Льва». В прокат «Дорогая, я больше не перезвоню» выйдет 6 марта.

Семейную комедию про героя одноименного мема представил режиссер Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная»), а также актеры Владислав Ветров и Никита Тарасов. По словам постановщика, перед командой стояла непростая задача: сделать из смешной картинки целый фильм. Судя по показанному трейлеру, с этим вызовом авторы справились — в ролике продемонстрировали множество забавных сцен, а также красоты Абрау-Дюрсо, где проект снимали.

По словам Суворова, продюсеров настолько впечатлил готовый материал, что они немедленно предложили сделать вторую часть. Режиссер заявил, что ее съемки завершились совсем недавно. В продолжении, помимо актеров оригинала, зрители увидят Александра Ревву. Кого именно он сыграл, создатели не уточнили. Первый «Ждун» выйдет в прокат 20 марта.

Мастер доброго кино Иван Соснин («Далекие близкие») работает в необычном для себя жанре — фэнтези. По его словам, это «околосказочное кино», основанное на мифах и легендах малых народов России. Съемки прошли на Урале, откуда родом режиссер.

По сюжету провинциальный журналист (Александр Яценко) оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, пытается помочь духу. Мифического преследователя героя играет Юрий Колокольников.

Соснин рассказал, что при съемке духов они отказались от компьютерной графики, создавали их с помощью костюма и пластического грима. Например, в фильме появится дух леса Шишига.

Команда объявила, что сериал продлили на второй сезон, он должен выйти в 2025 году. В перезапуске «Молодежки» команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев (Владимир Зайцев), который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка (Влад Канопка).

На «Хомяконе» показали новый отрывок из сериала, в нем герой Дмитрия Чеботарёва приходит к журналистке Анне (Любовь Аксёнова), которая занимается расследованием исчезнувшего самолета.

Сериал представил Дмитрий Чеботарёв, который сыграл профессора физики Вадима. К роли он готовился около двух месяцев, в том числе читал труды Стивена Хокинга, чтобы лучше разбираться в научных терминах, которыми орудует герой. Самой сложной, по словам актера, была первая смена — тогда снимали момент, когда Вадим объясняет студентам на лекции теорию волны-пилота и рисует ее схему.

Актер также рассказал, что часть сцен снимали на закрытых объектах, где команде заклеивали камеры телефонов. Например, на одной из них был самолет ТУ-154 времен 1990-х. Чеботарев поделился, что для кадра ему даже удалось постоять на крыле этого самолета.

Автор: Денис Варков, Никита Демченко, Лиза Кузнецова