Кроме «Бременских»: 12 советских мультшедевров в подписке Кинопоиска

Многие герои советской анимации не нуждаются в представлении. Мультфильмы про Малыша и Карлсона, Винни Пуха, Волка и Зайца знает и любит не одно поколение зрителей. Но список наших анимационных сокровищ огромен. Выбрали 12 советских мультфильмов, которые заслуживают не меньшего внимания, чем «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и «Котенок Гав». И все они есть в нашем онлайн-кинотеатре!

В мультфильмах друзьями могут быть все, даже маленький пушистый львенок и большая черепаха. И пусть в этой истории нет какой-то удивительной интриги, работа Инессы Ковалевской подкупает своей простотой и, конечно, очень заразительной песней. Это не первая музыкальная лента Ковалевской — мелодии-хиты зрители знают и любят в ее же «Бременских музыкантах». В мультфильме «Как львенок и черепаха пели песню» за обоих героев разговаривал и пел один актер. Олег Анофриев признавался, что интонацию черепахи он придумывал, вдохновляясь голосом Фаины Раневской, а веселый тон львенка изобразил, вспоминая самого себя в детстве. Песня «Я на солнышке лежу» давно стала ассоциацией жаркого летнего дня и беззаботной детской радости.

Забавная история Деда Мороза, который узнает о существовании лета и решает во что бы то ни стало увидеть его, снята режиссером Валентином Караваевым. Причем мультфильм стал его дипломной работой, хотя к тому моменту Караваев уже давно работал на студии «Союзмультфильм» аниматором. В сюжете нет двойного дна: мультфильм о простой мечте и вере в то, что все может получиться. Даже Дед Мороз здесь не привычный могущественный волшебник, а немного нелепый старичок, который, оказывается, тоже иногда нуждается в помощи.

Трогательная история про дружбу полярного медвежонка и мальчика — работа творческого тандема режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря. Дилогия про Умку обрела популярность благодаря выразительному главному герою, с которым может ассоциировать себя любой ребенок. Умка любознательный, чуточку непослушный и очень простодушный. Особую медитативную интонацию фильма режиссеры удачно передали с помощью минималистичного визуального решения и, конечно, известной колыбельной песни мамы-медведицы.

История о девочке, мечтающей о настоящем друге и силой воображения создавшей живую собаку из самой обычной варежки, — это, пожалуй, один из самых пронзительных сюжетов советской анимации. «Варежка» — знаковый мультфильм и по другой причине. Именно эта работа Романа Качанова ознаменовала новый расцвет кукольной анимации, которая несколько десятилетий развивалась не так активно, как рисованная. Интересно, что многие образы животных мультфильма художник-постановщик Леонид Шварцман незаметно стилизовал под образы окружавших его людей. Например, во внешности бульдога Шварцман передал характер и внешность самого Качанова.

Приключения любопытного муравья, которого порыв ветра унес далеко от дома, основаны на рассказе Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил». Режиссер Эдуард Назаров рассказывал, что пришел к этому сюжету случайно, валяясь в траве и разглядывая, как устроен мир насекомых и жуков. Поэтичный текст Бианки Назаров превратил в местами смешную, местами печальную череду событий, а чтобы сэкономить на производстве, сам озвучил весь мультфильм. В части визуального решения режиссер вдохновлялся картинами художников-примитивистов, например полотнами Анри Руссо. В «Путешествии муравья» зрители увидели мир природы в мельчайших деталях и как бы глазами крошечных существ, которые обитают в высокой траве. Мультфильм завоевал несколько престижных премий и до сих пор остается в списке лучших работ студии «Союзмультфильм».

Мультфильм о цирковом льве, который отправляется в отпуск в родную Африку, чтобы навестить бабушку, — еще одна известная работа классика отечественной анимации Фёдора Хитрука. Режиссер обратил внимание на сказку чешского писателя Милоша Мацоурека и решил перенести ее на экран. Получилась не только веселая и остроумная история, но и в своем роде философское высказывание о непростой участи любой творческой личности. Хитрук говорил, что в образе Бонифация он видит самого себя — художника, который даже в свободное время никак не может позабыть о работе. Красочное визуальное решение мультфильма только усиливает контраст между трудоголизмом льва и беззаботной жизнью, которой живут окружающие его зрители.

Внушительный цикл из десяти кукольных мультфильмов, создававшийся на протяжении 15 лет. Режиссер Иван Уфимцев случайно увидел сказку Григория Остера и сразу же проникся к сюжету симпатией. В прошлом театральный режиссер, Уфимцев в своих работах всегда уделял особое внимание проработке героев. Вместе с художником-постановщиком Леонидом Шварцманом в «38 попугаях» у него получилось создать четверых забавных и обаятельных героев, на которых и держится вся серия. В каждом мультфильме Мартышка, Слоненок, Попугай и Удав сталкиваются с каким-то житейским вопросом и пытаются в нем разобраться: отменяют закон всемирного тяготения, занимаются спортом и помогают друг другу обрести полезные навыки. Даже если какие-то попытки не увенчаются успехом, истории не теряют правдоподобия и отлично смотрятся зрителями любого возраста.

Девятый полнометражный мультфильм, снятый на студии «Союзмультфильм», по праву считается одним из лучших в отечественной анимации. Режиссер Лев Атаманов бережно перенес на экран классическую сказку Ханса Кристиана Андерсена, сумев найти невероятно лиричную интонацию повествования. Как и во многих мультфильмах 1950-х, в «Снежной королеве» художники прибегали к технике ротоскопирования, у нас получившей название «эклер». Это означает, что анимационные персонажи были сыграны живыми актерами, движения и мимика которых была снята на пленку, а затем покадрово переведена в мультипликат. Именно «Снежную королеву» считают самым удачным примером применения этой техники в советской анимации. Атаманов использовал ротоскоп частично для тех моментов, которые казались самыми сложными для прорисовки. При этом в фильме есть персонажи, придуманные и нарисованные без ориентира на конкретного артиста, например добрый сказочник Оле-Лукойе.

Популярность «Снежной королевы» вышла далеко за пределы нашей страны. Мультфильм перевели на множество языков и с успехом показывали за рубежом. Важные темы дружбы, доверия, борьбы добра со злом и любви делают «Снежную королеву» актуальной для любого поколения в любой стране.

Экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга у режиссера Романа Давыдова получилась более мрачной, а местами даже пугающей, чем диснеевская версия, с которой принято сравнивать советский мультфильм. Во многом это приближает картину к книжному оригиналу. Тревожные интонации, драматичные образы и серьезные темы, которые показаны в «Маугли», доказывают, что анимация способна говорить и с детьми, и с взрослыми на одном языке. Цикл «Маугли» выходил на протяжении четырех лет, с 1967 по 1971 год, а через два года пять частей соединили в полнометражный мультфильм, который и сегодня удивляет своим сюжетом, плавной и изящной анимацией и выразительными героями.

Еще одна работа Эдуарда Назарова, ставшая классикой. Простой сюжет о дружбе между домашним псом и лесным волком моментально разошелся на цитаты, а герои мультфильма стали народными любимцами. Опять же в целях экономии режиссер и съемочная команда озвучили почти всех героев мультфильма. Только на роль волка пригласили звезду: голосом персонажа стал Армен Джигарханян. Актер отчасти повлиял на образ своего героя. Назаров признавался, что поначалу волк выглядел иначе, но, когда Джигарханян стал его озвучивать, съемочная группа увидела, что внешний вид волка не совсем подходит к его голосу, и тогда персонажа перерисовали.

Выдающаяся работа Юрия Норштейна покоряет не одно поколение зрителей. «Ежик в тумане» часто попадает на верхние строчки списков лучших мультфильмов всех времен. Экранизировать одну из своих сказок Норштейну предложил писатель Сергей Козлов. Режиссер выбрал «Ежика в тумане» из-за простого сюжета без глобальной интриги. Ему хотелось рассказать философскую притчу о чем-то загадочном и непостижимом, что присутствует в нашей жизни, но чего мы не можем увидеть, словно блуждая в тумане.

Многие исследователи анимации и искусства предлагаю свои трактовки «Ежика в тумане» — от теории даосизма до путешествия в загробный мир. Мультфильм примечателен не только своим загадочным сюжетом, но и визуальной подачей: виртуозное использование техники перекладки, главный герой, которого художница Франческа Ярбусова специально рисовала левой рукой, а также использование многоярусного станка, с чьей помощью удалось создать объемное пространство.

Мастер работы с самыми разными материалами — от пластилина и кукол до спичек и веревок, Гарри Бардин в этом короткометражном мультфильме решил оживить проволоку. Идея картины пришла к нему после создания «Брака», в котором он тоже использовал проволоку, чтобы удерживать вместе веревки. Получилась история о человеке, который, чтобы отгородиться от окружающего мира, пожертвовал всеми своими близкими и даже имуществом, выстроив высокий забор. Как всегда, Бардину удалось рассказать печальную историю смешно и оригинально.

Автор: Екатерина Семенова