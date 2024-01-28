Начало отечественной анимации: от жуков Старевича до голоса Хармса

А что Старевич? К этому времени он уже завязал с жуками и более десяти лет работал в небольшой собственной мастерской в Фонтене-Су-Буа, продолжая эксперименты с марионетками, с прежним упорством прорабатывая сотни масок, которые затем оживят лица десяток животных из его фильмов 1920-х. Владислав Александрович внимательно следил за русской анимацией и даже планировал делать совестный мультфильм с Ивановым-Вано, но советские власти не дали ему визу. В 1930 году Старевич закончил «Рейнеке-лиса» по заказу немецкой студии UFA — первый полнометражный кукольный фильм в истории, работа над которым велась более четырех лет. Но фильм был немой, а в 1930-м в кино, в том числе анимационном, уже появился звук, поэтому «Рейнеке-лис» пролежал на полке восемь лет, пока его не посмотрели функционеры Третьего рейха. Германское государство выделило деньги на озвучивание немецкой классики, и фильм вышел в прокат в неудобном соседстве с такими нацистскими агитками, как «Вчера и сегодня», «Слова и дела» и «Олимпия» Лени Рифеншталь.

Фото: Национальный цифровой архив Польши