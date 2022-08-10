Как снимают, смотрят и понимают кино в Черной Африке

Еще более успешным оказался второй фильм Кво Ансы — «Наследие Африка» (Heritage Africa, 1989), ставшее своеобразной завершающей кодой «третьего кино». Анса исследует процесс пробуждения национального самосознания в среде африканской интеллигенции. Действие происходит в колониальные времена на фоне начала борьбы коренного населения за свои политические права. Получивший пост окружного комиссара Квинси Босомфилд, он же Кваси Босомефи, проходит эволюцию от лояльного британской администрации чиновника, утратившего связь с корнями «манкурта», которого даже собственная жена называет рабом, до сторонника реформ и защитника местного протестного движения. Перелом в душе героя происходит после того, как, стремясь угодить белому начальнику, он легкомысленно отдает ему добытую когда-то в бою легендарным предком семейную реликвию. Осознав тяжесть своего поступка, он старается искупить вину и постепенно превращается в бунтаря.

Фильму свойственны плакатность и даже гротеск, однако как историк Анса оказывается вполне объективен. Лидерами борьбы с чужеземным угнетением чаще всего оказывались не вожди, крестьяне или проклятьем заклейменные пролетарии, а его еще вчерашние первые бенефициары — интеллигенты, получившие европейское образование и сделавшие карьеру в колониальных администрациях.