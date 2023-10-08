Вышел артбук «Кибердеревня»! Вот что мы узнали из книги

Вышла книга «Кибердеревня. Вселенная сериала» сценариста Никиты Ворожищева (издательство «Эксмо») — яркий артбук с кадрами, концептами персонажей, подробным разбором космических локаций и комментариями создателей. Книгу уже можно читать в Букмейте. А мы выбрали несколько фактов из нее — про свитер Робогозина, съемки на Плутоне, жену-голограмму, белый горошек и стыдные воспоминания.
Почему рынок находится на Сатурне
Сатурн в сериале «Кибердеревня» — это всепланетный рынок, на котором можно найти что угодно. Работает круглосуточно и круглогодично, большинство продавцов и работников рынка там и живут. Торговые ряды располагаются на восьми кольцах планеты.
Комментирует Алексей Фомин, креативный продюсер и режиссер визуальных эффектов:
«Первотолчком к идее сатурнианского рынка были наши воспоминания из детства: как мы стояли на картонке и мерили джинсы, а мимо проходила одноклассница, которой после этого было очень стыдно смотреть в глаза. И всегда эти рынки казались нам нереально большими, именно поэтому мы и выбрали Сатурн — одну из самых крупных планет, на кольцах которой идеально разместился самый огромный „Черкизон“. А сейчас — „Садовод“. Кстати, снимали серию именно там».
Что означает свитер Робогозина
Рассказывает Ольга Масленникова, арт-директор студии Black Point:
«Цвета, узоры и расположение элементов — это все знакомые нам с детства папины и дедушкины старые кофты и свитеры с олимпийской символикой. Мода циклична, и почему бы в нашей альтернативной вселенной снова не провести Олимпиаду (в нашем случае Планетиаду), символ которой так же постепенно забудется и станет просто маленьким осколком, отражающим прошедшую эпоху?
Мне кажется очень поэтичным, что символ некогда знакового события со временем становится никому не нужной вещью, которую не жалко отдать в пользование роботу наравне со стоптанными кедами и растянутыми на коленках трениками».
Почему голографическую жену зовут Галя
Жена Павла Сергеевича Красносельцева — голограмма по имени Галя, произведенная в Иванове. Она управляется и настраивается с помощью сенсорного обручального кольца. Имя «Галя» выбрано не случайно. Это аббревиатура, составленная из английских слов: Gal — девушка, Your Artist / Asset — ваш художник / ассет.
Где снимали Плутонск
Шахтерский городок Плутонск-13 — один из множества Плутонсков на Плутоне, планете-фабрике, где постоянно идет добыча полезных ископаемых (главным образом недоступния). К 2100 году Плутон практически полностью выработан, а сами плутонцы считаются самыми суровыми жителями Солнечной системы.
Рассказывает Сергей Васильев, режиссер и шоураннер:
«Найти такую локацию на просторах нашей родины оказалось нетривиальной задачей, поскольку растительность так или иначе пролезает почти везде, а туда, где ее нет, почти невозможно добраться. Например, Карабаш, где мы изначально предполагали снимать Плутонск, оказался вполне зеленым и живым, а в промзону не пускали. Но нам помог случай. Природа все придумала, выбрала локацию и подготовила декорации за нас. 11 апреля 2023 года произошло извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, под толстым слоем пепла оказалось несколько поселков и куча квадратных километров леса. Вся страна наблюдала хтонические кадры из поселка Ключи, как люди ходят в магазины в костюмах химзащиты, а дети строят пепловиков. Мы решили, что лучшего момента не найти, и рванули туда, так что уже 15 апреля мы были на месте, за что спасибо нашему исполнительному продюсеру Оле Кушнир, которая купилась на эту авантюру и возглавила ее».
Как сложился образ Нади
Надежда Викторовна Кулибина — жена Николая. Для проб на роль Нади актриса Ольга Жевакина нашла в своем гардеробе платье в горошек. В итоге именно это платье и стало частью ее образа в сериале.
Интересно, что дрон на базе компьютера «Сетунь», который Николай соорудил, чтобы ни на минуту не расставаться с любимой женой, тоже обыгрывает эту деталь: корпус дрона окрашен в красный с белыми горошинами.
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