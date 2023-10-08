Вышел артбук «Кибердеревня»! Вот что мы узнали из книги

«Найти такую локацию на просторах нашей родины оказалось нетривиальной задачей, поскольку растительность так или иначе пролезает почти везде, а туда, где ее нет, почти невозможно добраться. Например, Карабаш, где мы изначально предполагали снимать Плутонск, оказался вполне зеленым и живым, а в промзону не пускали. Но нам помог случай. Природа все придумала, выбрала локацию и подготовила декорации за нас. 11 апреля 2023 года произошло извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, под толстым слоем пепла оказалось несколько поселков и куча квадратных километров леса. Вся страна наблюдала хтонические кадры из поселка Ключи, как люди ходят в магазины в костюмах химзащиты, а дети строят пепловиков. Мы решили, что лучшего момента не найти, и рванули туда, так что уже 15 апреля мы были на месте, за что спасибо нашему исполнительному продюсеру Оле Кушнир, которая купилась на эту авантюру и возглавила ее».