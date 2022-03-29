«Дядя Лёша»: Тимофей Трибунцев примеряет образ Юрия Деточкина

1 мая в онлайн-кинотеатре Kion выйдут первые эпизоды «Дяди Лёши» — сериала о дворнике, который обчищает богачей, чтобы материально поддержать воспитанников детского дома. Рассказываем, каким получился комедийный проект с участием Тимофея Трибунцева, Сергея Лавыгина и Анны Уколовой.

О чем сериал

Алексей Алексеевич Мягков (Тимофей Трибунцев) — полиглот и кандидат физико-математических наук, подметающий двор в детском доме в Рыбинске. На вопрос «Зачем вам эта работа?» он отвечает прямо: «Порядок люблю». На деле же дядя Лёша, а именно так его называют коллеги и сироты, озабочен, скорее, вопросами справедливости. По ночам он грабит дома местных коррупционеров, а добычу тратит на нужды небольшого интерната, закупая, например, унитазы. Отлаженная схема дает сбой, когда трое воспитанников — оторва Маша (Елизавета Хомякова) и оболдуи Пухляш (Григорий Дудник) и Цыган (Хетаг Хинчагов) — находят тайник Мягкова с похищенными ценностями.

С этого момента размеренная жизнь дяди Лёши превращается в броуновское движение. На его след нападает бдительный следователь (Сергей Лавыгин), наглая молодежь, нуждающаяся в отцовской фигуре, шантажирует и просится в подельники, а супруга (Светлана Суханова) начинает подозревать пропадающего ночами мужа в романе с директрисой детдома (Анна Уколова). Главная интрига возникает в первом же эпизоде: как сохранить брак, не попасться полиции и при это продолжать свою робингудовщину.

Анна Уколова и Елизавета Хомякова

Кто это сделал

Над сериалом трудилась творческая команда прошлогодней «Кибердеревни» — комедийного сай-фая о похождениях марсианского фермера Николая. Сценарий для «Дяди Лёши» написали Никита Лундин, Антон Бабаев и Дмитрий Невзоров. Последний также занял кресло режиссера, в третий раз за карьеру после сериала «Отпуск» и кинокомедии «Свободные отношения» (про семейную пару, ищущую альтернативу разводу).

Продюсеров у проекта целых шестнадцать. Главные из них – генпродюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин, основатель кинокомпании Look Film Александр Плотников («Нуучча», «Капитан Волконогов бежал», «Пингвины моей мамы»), а также сам режиссер Дмитрий Нелидов.

Как это снято

Как сериал творческой команды «Кибердеревни» — легко, добродушно и с претензией на народность. Да, концепт куда более вторичный: смешных деталей типа киберберезок нет, изображение стало усредненно-телевизионным, а вместо сурового промышленного Плутонска — вполне себе милый Рыбинск (забавно, что этот городок фигурирует в еще одном проекте с участием Тимофея Трибунцева — сериале «Подслушано в Рыбинске»). Зато создателям снова удалось собрать почти идеальный пилот — динамичный, грамотно развешивающий сценарные крючки и знакомящий со всеми ключевыми персонажами. Их в сериале много, но все внимание ожидаемо приковывает Трибунцев, в очередной раз демонстрирующий харизму и мощь своего актерского диапазона. Его дядя Лёша — альтруист с детским взглядом, рассекающий на велосипеде; Юрий Деточкин для нового поколения, который отлично смотрится в кадре с Анной Уколовой, играющей строгую снаружи, но тонкую и ранимую женщину. Пожалуй, только ради их дуэта и неловкого совместного танца под «Девушки как звезды» сериалу уже можно дать шанс. Впрочем, профессионализм Трибунцева и Уколовой для поклонников российского кино не новость. Поэтому приятным открытием для зрителя могут стать органичные юные артисты — Хомякова, Дудников, Хинчагов, не теряющиеся на фоне опытных коллег.

Вердикт

«Дядя Лёша» едва ли стриминговая сенсация, но, тем не менее, это крепкий жанровый продукт, удачно компенсирующий свои слабые стороны (не самый оригинальный концепт и довольно среднее художественное оформление) обилием смешных гэгов, предсказуемо выразительными актерскими работами и интригующими сюжетными ходами, подталкивающими смотреть дальше. Финал первого эпизода недвусмысленно намекает на то, что впереди публику ждет в том числе и драма. Что ж, как закончил Робин Гуд, все знают. Что случится с дядей Лёшей — вопрос пока открытый.

Автор: Никита Демченко