Себя я по-прежнему ощущаю лет на восемь. Не знаю, как умудрился это в себе сохранить, не думал об этом. Интереснее всего пытаться делать то, чего еще не делал, открывать для себя новое. Тогда растешь. Лучше работать с такими же безумцами, когда вам прямо круто вместе снимать кино, когда каждый увлечен и горит. Вот это мое. В первую смену «Фишера» мы все встретились: режиссеры Серёжа Тарамаев и Люба Львова, Ваня Янковский, Саша Бортич, Серёжа Гилёв. И я помню, что все прямо искрилось. Актеры, которые потом подключались к съемкам, тоже начинали сиять, всем нравилась эта история. Ромка Евдокимов так включился, что в сцене, где мы с ним боремся, начал импровизировать, и мы стали по-настоящему биться в кадре. У Ромы такой талантливый организм, что сделал ему подарок, выкинул его из придуманной сцены в жизнь. В процессе он мне руку сильнее, чем нужно, заломил и потом извинялся: «Саня, прости!» Все нормально, говорю, работаем. Обожаю, когда нет боязни сделать что-то не то. Да делай все, что считаешь нужным, лишь бы по-настоящему!