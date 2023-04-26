Кого играют Милош Бикович и Матвей Лыков в новом сезоне «Беспринципных»? А кто еще новичок на Патриках?

23 марта возвращаемся на Патрики: на Кинопоиске стартует четвертый сезон «Беспринципных». Это сериал о быте и нравах жителей престижного района Москвы, снятый по мотивам рассказов Александра Цыпкина. В 2023 году франшизу дополнил фильм «Беспринципные в деревне», откуда часть персонажей перекочевала в новый сезон. Помимо деревенских новичков, на Патриках появились и другие герои. Знакомим со всеми по порядку.

Для начала что будет в четвертом сезоне

В жизни знакомых нам жителей Патриарших произошли некоторые перемены. Славик (Павел Деревянко) недолго горевал после развода с Людой (Оксана Акиньшина). Спутница (Анна Слю) у него новая, а вот проблемы прежние. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) переживает вторую молодость, пока Валя (Кристина Бабушкина) строит карьеру певицы, попав под обаяние хитрого продюсера (Максим Лагашкин).

Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) продолжают искать легкие деньги, а Рома (Юрий Колокольников) и Вера (Надежда Михалкова) — воспитывать ребенка и друг друга в момент, когда в их жизни появляется иностранец Стефан (Милош Бикович).

Тем временем на Патрики перебираются герои «Беспринципных в деревне» — Алёнка (Ксения Утехина) и ее родители (Александр Балуев и Ирина Пегова), которым столичная жизнь тоже оказывается очень по вкусу.

Новые лица на Патриках

Милош Бикович

Ольга (Анна Слю) — тренер по вумбилдингу (гимнастика интимных мышц) и новая спутница Славика, которую он и любит, и побаивается. Дело в том, что Ольга вложилась в бизнес избранника и пытается его контролировать, а исправить Славика — задача не из легких.

Стефан (Милош Бикович) — иностранец, обосновавшийся на Патриках. Пьет латте на банановом и случайно сталкивается с Верой на улице. «Патриаршие пруды — красивое место, где я сам люблю бывать, — рассказывает о съемках актер, — Но наш сериал не столько про Патрики и его обитателей, сколько про человеческую суету, про желание и неспособность любить. В новом сезоне я снимался с Надей Михалковой. Работать с ней было большой радостью. Она не только хорошая актриса и легкий комфортный партнер, но еще и девушка приятная, добрая и интеллигентная».

Василий (Матвей Лыков) — так называемый жених Алёнки, который красиво говорит (у него даже титул есть — потомственный князь!), но явно что-то скрывает. «Жизнь и нравы обитателей Патриарших мне известны мало. Поэтому перед съемками я посмотрел все сезоны „Беспринципных“. В третьем даже увидел своего отца (папа Матвея — актер Александр Лыков. — Прим. ред.), который сыграл роль адмирала», — вспоминает Лыков-младший.

Продюсер (Максим Лагашкин), который знакомится с Valya LUX (напомним, это сценический псевдоним героини Кристины Бабушкиной).

В четвертом сезоне также сыграли Денис Прытков («Онегин», «Капельник») и Катя Кабак («Очевидное невероятное»).

Почти новички в «Беспринципных»

Ксения Утехина, Александр Балуев и Ирина Пегова

Алёнка (Ксения Утехина) появилась в фильме «Беспринципные в деревне», где обитатели Патриарших поехали отмечать юбилей генерала Хадякова в экодеревню. Там в нее влюбился Костя (Максим Витогран), перевез ее в Москву, а сам уехал. Поэтому Алёнка с попеременным успехом ищет нового ухажера и наслаждается жизнью на Патриках.

Фёдор Иванович (Александр Балуев) и его жена Дарья (Ирина Пегова) — родители Алёнки и хлебосольные хозяева экодеревни, куда приезжали кутить «беспринципные». Соскучившись по дочери, они неожиданно наведываются к ней на Патрики и узнают, что потенциальный зять сбежал. Они тут же берут Алёнку под свое крыло и сами отправляются искать ей столичного жениха.

Кто работал над продолжением и когда оно выйдет

Сценарий четвертого сезона вместе с Александром Цыпкиным писали Владимир Васильев (Happy End) и Илья Мотовилов («Контейнер»). Режиссер всех четырех сезонов и полнометражного фильма — Роман Прыгунов. Продюсеры — Данила Шарапов и Пётр Ануров («Медиаслово»), Ольга Филипук и Михаил Китаев (Плюс Студия).

Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов. Премьера — 23 марта на Кинопоиске.