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Сезонное обострение

Подкаст«Папины дочки». В чем причина всеобщей любви к ситкому (и даже его перезапуску)

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«Сезонное обострение» — это новый подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

Во втором выпуске ведущие разбирают сериал «Папины дочки» — как оригинальный, так и новые сезоны — и обсуждают уникальность этого проекта на российском телевидении и причины его феноменальной популярности.

Артём Ремизов

Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»

Старые и новые «Дочки» в первую очередь отличаются восприятием. И если в оригинальном сериале это воспринималось как-то легко, то в перезапуске мы, очевидно, сталкиваемся с тем, что Даша реально выгорела. Есть четыре разные девчонки, и у каждой свои потребности, так что матери действительно приходится искренне отдавать всю себя на протяжении 15 лет. И в какой-то момент также искренне хотеть уйти. Но я эту героиню не понимаю.

Валерия Давыдова-Калашник

Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»

Это неудивительно. Мне показалось, что весь оригинальный сериал Даша шла к тому, чтобы в будущем бросить свою семью. Но важно помнить, что в ситкоме все ситуации намеренно гиперболизированы, потому что в реальных случаях выгорание чаще обсуждается двумя родителями в диалоге, и выход находится.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А вы смотрели «Папиных дочек» или вам по вкусу другой ситком нулевых?

Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов

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