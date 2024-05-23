«Сезонное обострение» — это новый подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

Во втором выпуске ведущие разбирают сериал «Папины дочки» — как оригинальный, так и новые сезоны — и обсуждают уникальность этого проекта на российском телевидении и причины его феноменальной популярности.