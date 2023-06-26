Дефицит звезд, кумовство, сексизм: что происходит с актерами и кастингом в России

В отличие от американской индустрии, которая ищет новые лица по всему миру и по всей Америке, в России шансы сняться в кино есть в основном у москвичей и петербуржцев. Привозить актеров из других городов продюсеры не хотят — экономят. «После того как появились самопробы и кастинг-директора завели Telegram-каналы, ситуация поменялась, — радуется Кеворкова. — Актеры могут узнавать о кастингах и присылать пробы из любой точки мира, но проблема в том, что таланты сами очень инертны. Заявок из других городов мало».

Даже если в провинциальном городке сыскалось новое дарование, прошедшее самопробы, вывезти его на съемки в столицу может быть трудно — из-за того, что еще не открыто финансирование производства. Татьяна Хречкова рассказывает, что на один из проектов режиссер привез актера на главную роль за свой счет, настолько в него поверил. «Я сама тоже пару раз приглашала артистов за свой счет, — добавляет она. — У актеров из других городов нет агентов и, соответственно, меньше шансов, что их кто-то узнает. К тому же объем производства вырос в разы, сроки подготовки сократились, и искать кого-то по отдаленным уголкам России не успевают. Берут тех, кто рядом».

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