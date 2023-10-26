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Нам пора обсудить Никиту Кологривого: в чем феномен актера и его дурной славы

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В ночь на 19 марта 2024 года актер Никита Кологривый в своем родном Новосибирске пришел в кальянную Tangiers Lounge в компании закадычного друга Рубика, будучи слегка пьяным. Там он приставал к хостес Алисе, ложился к ней на колени, а после пощечины Кологривый Н. С. укусил ее. Дальше было заявление, семь дней в спецприемнике и извинения за недостойное поведение. Спустя месяц после происшествия Кинопоиск попросил видного специалиста по девиантному поведению разобрать быстрый взлет и падение главной народной звезды 2023–2024 годов.

Григорий Туманов

Автор Telegram-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?»

Неизвестно, что считать более закономерным итогом спорной публичной деятельности актера Никиты Кологривого — его арест на семь суток после дебоша в ресторане Новосибирска, где он приставал к хостес и укусил ее за бедро, или тот факт, что с осуждением его поступка выступил Марат Башаров. «Когда в таком возрасте на тебя сваливаются огромная слава и огромные деньги и в том числе безнаказанность, то тебе, естественно, сносит крышу», — заявил актер в эфире передачи «Звезды сошлись». Артист знает, о чем говорит: его жены Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова заявляли о пережитом домашнем насилии.

Отчасти пример Башарова, которого недавно можно было увидеть в блокбастере «Мастер и Маргарита», говорит, что и Никитины злоключения могут быть временны. Все забудется: и унизительная перепалка с Александром Гордоном, который выгнал его из студии, и арест, и публичные извинения, и слетевшая главная роль в байопике о Владимире Жириновском, и затихший из-за ареста Telegram-канал, и запрет на посещение «Бургер Кинга». Хотя последнее — это вообще ситуативный маркетинг сети общепитов, известной своим жирным троллингом.

Несмотря на это, история Кологривого точно попадет в «Намедни-2024» — все-таки нечасто видишь артиста, который выступает в жанре «я ухватил Бога за бороду» с настолько неокрепших, неавторитетных позиций. Да, российских и мировых знаменитостей периодически несет, однако Никиту впору сравнивать не с Канье Уэстом, а с человеком, который в одночасье развелся и швырнул ненавистному начальнику заявление об уходе в лицо лишь потому, что ему выпал подарочный купон на кассе в супермаркете. Ну, или вспомните судьбы людей, которые внезапно выигрывают в лотерею крупную сумму. Как правило, следующий заголовок звучит в духе: «Житель города N за месяц потратил многомиллионный выигрыш на плазменный телевизор и путевку в Турцию и вернулся на работу».

У Никиты Кологривого идеально сказочная биография, чтобы стать народной звездой: простой парень из Новосибирска, прошедший суровые улицы и набивший синяки в секции бокса, который сумел, прорвался и готов потеснить многих с олимпа отечественной киноиндустрии. Актер с 2016 года шел к своим важным ролям, терпеливо играя второплановых героев и выкладываясь в «Тобольске» или «Черной весне». Как Никита недавно повторил в интервью YouTube-каналу FameTV, его удручает ситуация с nepo babies в отечественном кино — звездами становятся дети и внуки великих советских актеров. Бенефисы у Кологривого пошли кучно в 2023-м — Емеля в «По щучьему веленью» и Кащей в «Слове пацана». Кинотусовка обрадовалась свежему лицу, поразившему смесью наглости и кринжа. Однако если раньше цитаты из интервью Кологривого были мемом только среди журналистов, которые еще и знатно их правили, то после «Слова пацана» его непосредственность вышла из берегов. Так мы узнали, что ему никто не нравится. Иван Янковский (потому что играл то, в чем никогда не жил), современный рэп (потому что раньше был Лермонтов, а теперь какие-то суки и тачки), певец Шаман (потому что у него дреды), Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский («Ну, я не думаю, что он лучше, чем я. Вот и всё. А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет!»).

«Черная весна»

Это не значит, что у Никиты нет кумиров. Он считает, что Юра Борисов справился бы как минимум с двумя последними ролями Янковского — в «Фишере» и том же «Слове пацана» (семья Янковских, видимо, для Никиты стала олицетворением неравных возможностей). В интервью «Российской газете» артист заявил, что если и хотел бы быть на кого-то похожим (хотя поправился, что «своими ролями уже может бодаться с каждым артистом в нашей стране»), так это на Василия Шукшина. «Чтобы, условно говоря, человек знал, что я, если иду мимо, не надо триста раз подумать, подойти ко мне или нет, а крикнуть: „Привет!“ И я скажу: „Здорово!“ Как мне тоже отец завещал, он говорит: „Будь таким артистом, чтобы люди тебя за своего принимали, чтобы они не думали, что ты где-то там“».

В принципе ничего не мешает реализовать завещание отца. Судя по популярности выступающего в схожем амплуа певца Макана, у общества сформировался четкий запрос на простого пацана, и об этом же говорит успех соответствующего сериала. Реальный Кологривый сильнее напоминает своего героя, чем Минекаев, Кемстач, Копейкин, Зулькарнаев и уж тем более москвич Янковский — своих. «Я люблю ребят из провинции за их простоту и включенность в ситуацию, в жизнь, — признавался он в интервью Кинопоиску. — А когда человек стоит рядом с тобой, видит твою проблему и не участвует, это больше про Москву». Счастье, когда на экране можешь играть самого себя, усиливая естественную харизму с помощью актерских техник, однако если твердо решил не врать на сцене, то точно понадобится кто-то, кто будет это делать за тебя — агент или толковый продюсер. Никита, по всей видимости, таким не обзавелся. И все опрошенные для этой колонки эксперты в области пиара и работы со знаменитостями отказались комментировать его поведение с формулировкой: «Да тут непонятно, как с таким быть. Не возьмусь судить даже».

В сериале «Два холма»

Рассказы о романтической юности актера звучат саморазоблачительно: «Я… в таком мирке, где все авантюристы-приколисты, но все на жестокости построено… Приходилось и защищаться, и жестокость проявлять. Из этого мирка когда выходишь, сразу потом понимаешь, какой человек перед тобой стоит». Ладно бы такой опыт помог отрефлексировать ему насилие, в котором приходится расти среднестатистическому парню из провинции, но он решил понести это насилие дальше, иллюстрируя собой весь набор паттернов токсичной маскулинности. В том же интервью шли воспоминания о том, как опыт соревнований по боксу помог на кастингах: «Раньше приходишь, а там 15 человек сидят, и каждый хочет твою роль. Поэтому ты должен их задавить сразу. Только зашел — и всех 15 сразу схавать, и тогда их пробы пройдут плохо». То есть перед нами актер, который вместо здоровой конкуренции принес на кинопробы треш-ток из поп-ММА.

Вообще, массовая культура обожает творческих людей, склонных к дебошу и дерзким откровениям. Тут и Хемингуэй с его запоями и страстью к боксу, и рок-звезды разного калибра и отбитости, и упоротые модельеры, и рэперы, и трагические фигуры, упоенные самоуничтожением, и откровенные фрики. И их всегда было огромное количество в России — от Есенина и Шукшина до Джигурды и Юрия Лозы. Однако, чтобы остаться в истории дольше, чем на семь суток, за такими героями должно стоять нечто большее, чем мнение, что все кругом идиоты. Пока эта дорога привела Никиту в руки Сарика Андреасяна — по словам героя, вместе они готовят «бомбу-бомбу».

Никита Кологривый — краш или кринж?

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Надя идет наперекор отцу ради любви и большого спорта. Трогающая до слез мелодрама с Александром Петровым
В главных ролях:Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Сергей Беляев, Василий Копейкин
Режиссер:Юрий Хмельницкий
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