«Если вложить в картину хорошие деньги, то и лапти засверкают»: Александр Войтинский — об экранизации сказок и нашем будущем

Мы сейчас обратились к нашему фольклору, к нашим сказкам, потому что они о мечтах, чудесах и невероятной силе, о том, к чему стоит стремиться. Да, мы вынуждены это делать, потому что оказались в своеобразной осаде, против нас объявили санкции, которые, на самом деле, не только экономические, но и в каком-то смысле духовные. Нас будто отцепили от общей упряжки и сказали: «Мы с вами вместе не побежим, вы пахнете плохо». Я сейчас не говорю о правомерности и справедливости этого отношения, не говорю о политике. Но вышло так, что раз мы в будущее вместе со всеми не бежим, то движемся в свою сторону, и здесь на помощь приходит наше бездонное прошлое, которое нас теперь накормит, напоит и спать уложит. Лично я эту сказочную систему впитал с молоком матери. Я часто употребляю в речи все эти старинные присказки и обороты. Даже Сергей Сельянов не раз меня просил: давай, мол, как-нибудь посовременнее, что ли! Поэтому в какой-то степени наш разворот к сказкам вполне естественный; это маневр всей нашей культуры, а уж кинематографии особенно. Я в этом плане за сказки, потому что это надежный ментальный тыл. Но даже при этом нужно говорить о будущем через прошлое.