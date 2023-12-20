«В каждой стране есть убийцы, извращенцы и серийные маньяки»: Майк Омер — об универсальности триллеров и культуре отмены

— Когда я начал сочинять цикл книг про Гленмор-Парк, то в набросках это была история про серийного убийцу, которого разыскивает полиция. И я рассказал об этом тому самому бывшему шефу полиции и начинающему писателю. Выяснилось, что серийные убийцы обычно являются сферой деятельности ФБР. К тому моменту я уже много знал о том, как работает полиция, но я ничего не знал о ФБР. Может ли полиция преследовать серийного убийцу без помощи ФБР? Мой консультант сказал, что это возможно, но маловероятно. А чтобы сделать историю реалистичной, там должен был быть хотя бы консультант из ФБР. Эта перспектива меня совсем не радовала, у меня было много книг про работу полиции, а найти книгу, объясняющую, как работает ФБР, не так-то просто. Тогда я подумал: хорошо, я просто назначу кого-нибудь на эту роль. И пусть это будет не совсем агент ФБР, а работающий на них консультант. Пусть это будет женщина, я заставлю ее выглядеть очень раздражающей, и все ее возненавидят. И она будет мешать. Но как только я начал ее писать, она стала гораздо интереснее, чем я ожидал. По мере того как я писал роман, Зои становилась не просто надоедливым консультантом, которую все игнорируют, а неотъемлемой частью расследования. Она приходит на встречу с полицейскими, она занимает чужое кресло, она не задает вопросов, но у нее такой взгляд, будто бы она знает все о серийных убийцах.