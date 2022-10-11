Как Майкл Омер рассчитал код бестселлера и продал его Яндексу

Имя израильского писателя Майкла Омера в мире узнали в 2018 году, когда он обошел Джоан Роулинг, автора романов об Алексе Кроссе Джеймса Паттерсона и Стивена Кинга в рейтинге Amazon и стал самым продаваемым писателем Америки. А в 2020 году принесший Омеру славу психологический триллер о профайлере ФБР «Внутри убийцы» возглавил топ книжных продаж в России.
В этом году Плюс Студия, которая делает сериалы и фильмы для Кинопоиска, запустила в производство его российскую экранизацию, точнее, локализацию. В ней главная героиня, криминальный психолог Зои Бентли, буквально переезжает в Россию. Кинопоиск рассказывает о феномене Омера, чьи мировые бестселлеры станут российскими сериалами.
Писатель-айтишник
По первой профессии Омер — программист. «Как вы взломали код бестселлера?» — спрашиваю я его. В ответ Омер смеется и уверяет, что кода литературной энигмы не существует. Однако в процессе разговора выяснится, что пошаговый рецепт создания бестселлера у него все же есть.
Успехом цикла про Зои Бентли автор обязан череде разочарований и неудач. Начитавшись Дугласа Адамса («Автостопом по Галактике») и Терри Пратчетта («Плоский мир»), он решил написать что-то похожее. После двух неловких сочинений в жанре романтического фэнтези, которые были разосланы по израильским издательствам, из одного пришел ответ, и книга вскоре вышла. «Это было потрясающее чувство! Хотя роман с треском провалился, — смеется Майк и признается, что в 16 лет никаких ожиданий по поводу продаж у него не было, — удивительно было только то, что мои книги стоят в магазинах». Становиться профессиональным литератором прагматичный парень не собирался. «В Израиле писатели много не зарабатывают, — говорит он. — Аудитория, которая пишет и читает на иврите, крайне маленькая. Если книга продалась тиражом в 5000 экземпляров, то это уже бестселлер. Но это же практически ничего! Так что у меня никогда не было мечты жить литературным трудом».
Отслужив в израильской армии, Майк поступил в университет, чтобы стать программистом, однако ожидаемой радости нули и единички не принесли. «Я 12 лет работал по специальности и вдруг понял, что очень люблю программировать, но ненавижу работать программистом. Большая часть повседневной деятельности — просто отладка и поддержка созданных программ. Меня это так раздражало, что даже жена заметила, как я гибну изнутри. Она так мне и сказала!» Омер попробовал сменить сферу деятельности и запустил сатирический новостной сайт: «Между прочим, очень неплохо вышло. Мне стало лучше, потому что я снова писал». Но сайт денег не приносил, поэтому Майк решил заняться разработкой компьютерной игры. «Вместе с двумя друзьями мы придумали онлайн-квест Misfortune, который, на мой взгляд, был великолепным. Тогда я впервые попытался писать по-английски и понял, что это у меня получается неплохо». Коммерчески игра не взлетела, однако можно считать, что Омер таким образом написал первую строку своего «кода бестселлера». На английском, а не на иврите. После игры он решил перевести на английский собственную подростковую повесть, чтобы издать ее за границей.
Тогда Омер узнал о системе современного электронного самиздата, и эта концепция показалась ему очень привлекательной: «Меня как автора очень раздражало отсутствие контроля над тем, что происходит после того, как издатели получают рукопись. К тому моменту я уже опубликовал три книги, не имея прав даже обсуждать обложку. Издатели говорили, что знают лучше, а продажи все равно были низкими». Система Amazon SelfPub оказалась второй строкой омеровского «кода бестселлера», которая дала ему первую возможность реально заработать писательским трудом.
«Я решил, что селф-паблишинг — идеальный для меня выход. Я буду сам себе издатель и сумею сделать все правильно. Так я опубликовал роман „Бессонница“, который, однако, тоже провалился, как и его продолжение. После этого я стал анализировать рынок и понял, что писал на стыке сай-фая и полицейских детективов, а это не очень актуальный жанр, поэтому решил работать с жанром, который привлекает большую аудиторию, — с чистым детективом. Я все подсчитал, придя к выводу, что смогу прожить без зарплаты 10 месяцев, а потом мне придется голодать. В итоге я написал „Гленмор-парк“». Через пять месяцев издательство Thomas & Mercer предложило ему опубликовать первую книгу о Зои Бентли. На гонорар Омер с женой купили курятник.
Профиль профайлера
Впервые героиня по имени Зои появилась в романе «Паутина» как второстепенный персонаж и могла навсегда остаться там. «Я не хотел, чтобы Бентли фигурировала в других моих книгах, но офицер полиции, с которым я консультировался, порекомендовал мне включить в сюжет профайлера ФБР. Я ничего тогда не знал ни о таких экспертах, ни о ФБР, поэтому не был от этой идеи в восторге, но согласился».
Первоначальный план писателя был в том, чтобы «создать невыносимого персонажа, который будет вести себя так, будто всё на свете знает и на полицейских смотрит свысока только потому, что работает в ФБР». Когда Майк писал первую сцену с Зои, он сделал акцент на ее взгляде, который заставляет окружающих чувствовать себя неуютно. «Она смотрит на людей так, будто видит их насквозь и читает их мысли. И когда я закончил описание этого взгляда, то почувствовал, что в персонаже должно быть что-то большее, чем просто высокомерное всезнание. Я начал думать, почему у нее такой проницательный взгляд», — рассказывает Омер, который сам почти влюбился в Зои Бентли, когда закончил «Паутину». Отклики читателей на форумах показали, что не он один! Когда он задумал новую серию книг о маньяках, то решил сделать героиней профайлера, чья работа посвящена серийным убийцам.
«Мне был нужен центральный конфликт, и я придумал ключевой поворот, когда мы с женой были в поездке по случаю годовщины свадьбы, — вспоминает Майк. — Пусть в биографии Зои будет соседство с серийным убийцей! Скажем, они снимали комнаты в одной квартире, когда ей было лет двадцать. Жена возразила: почему так поздно, почему бы сразу не начать из детства, чтобы сделать ее знакомство с убийцей ярче и мощнее? Мне это предложение очень понравилось, и я начал конкретнее прописывать характер персонажа с травмой и постоянной внутренней борьбой рационального и интуитивного».
Конечно, суперхитовая трилогия о Зои Бентли никакой не чистый детектив. Это триллер с детективной примесью и довольно сильной любовной линией, однако сам Омер признается, что с романтикой ему было сложнее всего: «Мне нравятся романтические моменты в триллерах, но такое нечасто встретишь. Сюжет должен разгораться без спешки, быть правдоподобным, для него нужен конфликт». В качестве образцов для себя он называет «Голодные игры», где «на протяжении всей трилогии героиня влюблена в разных людей, и это постоянно держит читателя в напряжении». Он говорит, что в его собственных книгах романтика держится на неразрешенном сексуальном напряжении между Зои и ее напарником Татумом Греем.
Омера забавляет, что люди думают, будто он действительно живет «этой кровавой ерундой». Книга о Зои произвела сильнейшее впечатление на его мать: «Она долго не решалась заговорить со мной об этом. Я думал, ее возмутили шокирующие сцены, а на самом деле, ее волновало, откуда я вообще узнал про такие кошмарные вещи: „Мой мальчик такого точно не мог насмотреться дома. Мы с отцом его этому не учили!“» Мама Майка — психолог, и она стала анализировать, откуда взялась темная сторона, возникшая в его романах: «Она задавалась вопросами, всегда ли это было частью моей личности, о которой она никогда не догадывалась. Допустила ли она ошибки в воспитании? Я убедил ее, что это просто мой способ зарабатывать на жизнь, а не ад, в котором я живу».
Если продолжать говорить о различиях между автором и его произведениями, надо отметить, что в цикле о Бентли Омеру приходится писать от лица женщины, что не так-то просто, особенно когда речь идет о повседневных мелочах. Тут главным консультантом выступает жена. «Я обычно даю ей полуготовые черновики, — рассказывает писатель. — Она их читает, пока я работаю. Кстати, моя соавторка Кристина, с которой мы вместе работаем под псевдонимом „Алекс Риверс“, тоже дает бесценные советы. Обязательно говорит, если я что-то упустил в наряде Зои. Поясняет, как женщина повела бы себя или о чем подумала бы в той или иной ситуации».
Сейчас Омер не уверен, будет ли писать еще одну полноценную историю о профайлере из ФБР, хотя подозревает, что где-то в его книжках Зои еще появится: «Изначально планировалось шесть книг о Бентли. Однако я устал от нее после первых трех».
Выход Зои
Экранизировать «Внутри убийцы» и ее два сиквела хотели многие. Омер говорит, что велись переговоры с несколькими вероятными покупателями прав на романы, «но американские студии так медленно раскачиваются». Тогда Майк начал выходить на связь с продакшен-студиями в разных странах, а параллельно ему на глаза попалось два русских сериала — «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». «Два проекта с одним и тем же актером в главной роли (Кирилл Кяро), — делится впечатлениями писатель, — и оба очень хорошие. Мы с женой были под сильным впечатлением, потому что эти шоу отличаются от того, что мы привыкли видеть в американских сериалах. В них гораздо больше темных моментов. Повествование необычное, мир не черно-белый, персонажи сложные. В них так много всяких… шероховатостей. В какой-то момент мы поняли, что болеем за этих людей, как за своих». Так Майк Омер заинтересовался российским производством; дополнительным фактором, повлиявшим на сделку, стало то, что его книги особенно хорошо продавались в России. И, главное, говорит он, российские продюсеры оказались очень расторопными.
Не боится ли Омер услышать частый приговор фан-базы литературных бестселлеров — «книга лучше»? Нет! Он отказывается сравнивать книги с их экранизациями. Тем более существует масса случаев, когда сериал передает книгу почти безупречно, и это не в пользу самого сериала. «В свое время я очень любил „Кости“, — вспоминает Майк. — Для меня „Кости“ — прекрасный пример телешоу, которое было основано на книге, но позже пошло в совершенно другом направлении. С другой стороны, есть же „Игра престолов“, первые сезоны которой сняты близко к тексту, и это тоже хорошо. Обычно, когда я слышу, что по моей любимой книге снимается сериал, я, скорее, радуюсь. А уж тем более радуюсь, когда он снимается по моей книге!»
Майкл Омер. «Внутри убийцы». М.: Издательство «Эксмо», 2020. Перевод с английского А. Посецельского. Купить в Яндекс Маркете
Автор: Наталья Ломыкина
Иллюстратор: Александр Черепанов