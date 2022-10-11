Как Майкл Омер рассчитал код бестселлера и продал его Яндексу

Не боится ли Омер услышать частый приговор фан-базы литературных бестселлеров — «книга лучше»? Нет! Он отказывается сравнивать книги с их экранизациями. Тем более существует масса случаев, когда сериал передает книгу почти безупречно, и это не в пользу самого сериала. «В свое время я очень любил „Кости“, — вспоминает Майк. — Для меня „Кости“ — прекрасный пример телешоу, которое было основано на книге, но позже пошло в совершенно другом направлении. С другой стороны, есть же „Игра престолов“, первые сезоны которой сняты близко к тексту, и это тоже хорошо. Обычно, когда я слышу, что по моей любимой книге снимается сериал, я, скорее, радуюсь. А уж тем более радуюсь, когда он снимается по моей книге!»

Майкл Омер. «Внутри убийцы». М.: Издательство «Эксмо», 2020. Перевод с английского А. Посецельского. Купить в Яндекс Маркете