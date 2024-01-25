«Чтобы снять фильм, нужна пара лет, а чтобы все испортить — всего пара минут!» Люк Бессон — о «Догмене», похудении и любви к собакам

Новый триллер Люка Бессона о мужчине, который вместе со своими псами противостоит боссу мексиканского картеля, набрал обороты на Кинопоиске. К выходу «Догмена» в Плюсе мы поговорили с режиссером о помощи кинологов на площадке и о том, как они с Калебом Лэндри Джонсом распугивали посетителей спа-салона.
О том, как написал сценарий по мотивам газетной статьи
С тех пор как мне исполнилось 16 лет, я каждое утро просыпаюсь в пять утра и пишу. Это мой способ убежать от реальности. Но после того, как я прочел ужасную статью в газете о пятилетнем мальчике, которого отец запер в клетке с собаками, я стал думать, как могла бы измениться его жизнь после такого. Кем можно стать, когда родители так с тобой поступают? Убийцей или святым? Я просто старался представить его жизнь.
О том, были ли у него какие-то кинематографические референсы
Не могу сказать, что я большой эксперт в кино. У отчима даже не было телевизора дома. Когда вышла моя первая работа «Последняя битва», критики в рецензиях перечисляли фильмы, которыми я, очевидно, вдохновлялся. Тогда я взял их в видеопрокате, чтобы посмотреть. Правда, я так и не понял, почему их привели в пример. Меня больше вдохновляет мир вокруг. Люди, которые проходят мимо меня по улице, все потрясающие. Я стараюсь представить жизнь каждого из них, размышляю про их судьбы. Ведь кино — это тоже мысли, но переваренные другим режиссером. Я люблю смотреть фильмы своих коллег по цеху, но они редко служат мне вдохновением.
О том, почему остановил свой выбор именно на Калебе Лэндри Джонсе
Все началось со сценария. Если и есть то, чем я действительно горжусь, так это моя свобода. Никто в мире не может меня остановить или не дать мне написать то, что я хочу. Когда я завершил работу над сценарием «Догмена», то подумал: «Неплохо, мне нравится». И отложил его в сторону на пару недель. Когда я снова вернулся к нему, я сказал себе: «Бог мой, так это может быть очень хорошо». Но самая первая мысль о том, кто сможет сыграть это, повергла меня в ужас. Мне казалось, я никогда не найду актера, который был бы достаточно сумасшедшим для этой роли. Я посмотрел один из фильмов с Калебом, и что-то в нем меня зацепило. Потом зашел на IMDb, и оказалось, что я видел не меньше десятка фильмов с его участием, но Калеб как хамелеон, его каждый раз не узнать. Когда мы с ним встретились, то о фильме вообще не разговаривали. Знаете, если вам предстоит год провести бок о бок с человеком, то хочется понять, какой он на самом деле. Вы же не отправитесь в кругосветное путешествие в одной лодке с негодяем или незнакомцем. Так что мы еще пару раз встречались, чтобы просто поболтать. Затем я спросил Калеба, любит ли он животных, и после утвердительного ответа мы приступили к работе. Помню, когда я показал его фотографию Виржини (жена режиссера и продюсер Виржини Бессон-Силла. — Прим. ред.), и она сразу сказала: «Это он!»
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О работе над ролью главного героя
Калеб готовился к роли в Шотландии, так что это его нормальный голос, правда, он старался не выходить из образа. Если вы поняли не все, что он говорит в фильме, за это надо благодарить его великолепный акцент.
Кстати, первым делом мы с ним отправились в один из спа-центров, потому что Калеб должен был для этой роли похудеть на 20 килограммов, и я заодно тоже пытался потерять десятку. Так что мы друг другу старались помочь. Мы также встретились с одним профессором, чтобы выяснить, какой именно должна быть походка главного героя, после того как он получил пулевое ранение в позвоночник. Оказывается, что это зависит от того, какой именно позвонок поврежден. И вот мы с Калебом в этом спа-центре часами работали над его походкой, чем повергли других посетителей в шок. Люди на улице тоже пугались при виде нас. Думаю, что это было самым сложным в работе над этой ролью. Еще у нас был особый ритуал: каждое утро мы гуляли с собаками в парке. В фильме снималось несколько десятков собак, и каждый день их нужно было выгуливать. Но это очень помогло нам на съемочной площадке, потому что собаки-актеры к началу съемок уже к нам привыкли.
О том, как проходил кастинг собак для «Догмена»
Мы занимались этим не один месяц. В фильме снимались три американские собаки-звезды, которые приехали со своими личными кинологами. Но у нас уже была большая собачья банда, а дружную стаю не так-то просто собрать. Через неделю нам пришлось заменить многих животных, в итоге мы два или три месяца работали с 70 собаками, которые учились вместе проводить время на площадке.
У нас был один француз-доберман, который все время был сам по себе. Пришлось тратить целый день, чтобы снять его сцены. Но все равно он был жутко милым. Был у нас также один пес весом килограммов под восемьдесят, так вот он мог запросто подойти к тебе и облизать с ног до головы, и ты на день просто выпадал из жизни.
Для меня было большой неожиданностью, что у нас будет 25 кинологов, каждый из которых будет работать с двумя собаками. Только представьте, собаки реагируют лишь на голоса своих тренеров. И вот каждый раз, когда я произносил «мотор!», одновременно со мной эту команду очень громко выкрикивали еще 25 человек. Также кинологи постоянно должны были везде прятаться. Так что каждый раз, когда вы видите в кадре кресло или стол, знайте: почти под каждым из них сидит тренер.
О том, есть ли у него какой-то особый подход к режиссуре
Когда я только начал карьеру в кино, мне было 17 лет, и один человек сказал мне: «Чтобы снять фильм, нужна пара лет, а чтобы все испортить — всего пара минут!» И это абсолютная правда. Все без исключения фильмы, которые я снял, за три месяца до завершения были плохими. Честное слово!
Для меня съемка фильма настоящее чудо. Не нужно быть гениальным человеком, необходимо просто работать и еще раз работать над тем, что у тебя получается хорошо, а потом работать над тем, что получается плохо. Вот и весь секрет.
О главной мысли фильма
Нас могут спасти только две вещи — любовь и искусство. Точно не деньги. Вам крупно повезет, если у вас будет и то и другое. Я имею в виду любовь и искусство. И, конечно, собаки!
Автор: Юлия Лоло
Фото: Patrick Camboulive / Sygma via Getty Images