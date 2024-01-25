«Чтобы снять фильм, нужна пара лет, а чтобы все испортить — всего пара минут!» Люк Бессон — о «Догмене», похудении и любви к собакам

Все началось со сценария. Если и есть то, чем я действительно горжусь, так это моя свобода. Никто в мире не может меня остановить или не дать мне написать то, что я хочу. Когда я завершил работу над сценарием «Догмена», то подумал: «Неплохо, мне нравится». И отложил его в сторону на пару недель. Когда я снова вернулся к нему, я сказал себе: «Бог мой, так это может быть очень хорошо». Но самая первая мысль о том, кто сможет сыграть это, повергла меня в ужас. Мне казалось, я никогда не найду актера, который был бы достаточно сумасшедшим для этой роли. Я посмотрел один из фильмов с Калебом, и что-то в нем меня зацепило. Потом зашел на IMDb, и оказалось, что я видел не меньше десятка фильмов с его участием, но Калеб как хамелеон, его каждый раз не узнать. Когда мы с ним встретились, то о фильме вообще не разговаривали. Знаете, если вам предстоит год провести бок о бок с человеком, то хочется понять, какой он на самом деле. Вы же не отправитесь в кругосветное путешествие в одной лодке с негодяем или незнакомцем. Так что мы еще пару раз встречались, чтобы просто поболтать. Затем я спросил Калеба, любит ли он животных, и после утвердительного ответа мы приступили к работе. Помню, когда я показал его фотографию Виржини (жена режиссера и продюсер Виржини Бессон-Силла. — Прим. ред.), и она сразу сказала: «Это он!»