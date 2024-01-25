Кто такой Калеб Лэндри Джонс — призер Канн, звезда «Догмена» и музыкант

В кино Джонс эффектно дебютировал в 18 лет — в финале «Старикам тут не место» братьев Коэн, говоря Антону Чигуру (Хавьер Бардем): «Мистер, у вас из руки торчит кость!» В тот период, как вспоминал актер, он не был уверен, что больше ему по душе — музыка или кино. Денег на занятия музыкой не было, поступить в престижную Джульярдскую киношколу тоже не вышло. Всё решило приглашение на роль второго плана в «Последнее изгнание дьявола». Сейчас это не самая известная работа в портфолио Джонса, но тогда она принесла ему 5 тыс. долларов. Вскоре актер переехал в Лос-Анджелес, чтобы попробовать свои силы в Голливуде.