Кто такой Калеб Лэндри Джонс — призер Канн, звезда «Догмена» и музыкант

Вопрос выбора между музыкой и кино для Джонса не стоит — для него это две пересекающиеся стихии, действующие по-разному, но идеально дополняющие друг друга. В том, как рецензенты говорят об альбомах Джонса и его ролях, видится полноценное единство: его музыка тоже странная, переменчивая, сюрреалистичная, с отсылками к прогрессив-року и психоделике 60 — 70-х годов. Точной иллюстрацией музыкального настроения Джонса кажется обложка первого альбома The Mother Stone. Сделать ее, как и снять клипы, помогла девушка актера Катя Зверева, художница российского происхождения. Сам актер-музыкант говорит, что на его творчество повлияли The Beatles времен The White Album, Pink Floyd эпохи Сида Барретта, Дэниэл Джонстон и Брайан Уилсон из The Beach Boys.