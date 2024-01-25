Кто такой Калеб Лэндри Джонс — призер Канн, звезда «Догмена» и музыкант

На Кинопоиске вышел «Догмен» — эксцентрический грайндхаус Люка Бессона про психопата с палачом, которого уже успели сравнить с Джокером. Главную роль здесь исполнил Калеб Лэндри Джонс, ранее убедительно сыгравший жутковатого и отчужденного человека в драме «Нитрам» (за роль он получил приз в Каннах). Рассказываем, что нужно знать об актере, звезде инди-кино, известном своими невротическими персонажами.
Кинодебют с Хавьером Бардемом и увлечение «Монти Пайтон»
Калеб Лэндри Джонс — выходец из техасской творческой семьи: по материнской линии у него несколько поколений скрипачей, дедушка писал джинглы для рекламы, а мать преподает игру на фортепиано и сочиняет песни. Сам актер рос на христианском роке и однообразных местных телепередачах. Отдушиной были британские ситкомы (от «Монти Пайтон» и «Черной гадюки» до «Шоу Фрая и Лори» и «Отца Теда»), школьные постановки и подростковые музыкальные эксперименты.
В кино Джонс эффектно дебютировал в 18 лет — в финале «Старикам тут не место» братьев Коэн, говоря Антону Чигуру (Хавьер Бардем): «Мистер, у вас из руки торчит кость!» В тот период, как вспоминал актер, он не был уверен, что больше ему по душе — музыка или кино. Денег на занятия музыкой не было, поступить в престижную Джульярдскую киношколу тоже не вышло. Всё решило приглашение на роль второго плана в «Последнее изгнание дьявола». Сейчас это не самая известная работа в портфолио Джонса, но тогда она принесла ему 5 тыс. долларов. Вскоре актер переехал в Лос-Анджелес, чтобы попробовать свои силы в Голливуде.
Популярность: от «Людей Икс» до Линча и Джармуша
Через полгода после переезда Джонс попал в первый по-настоящему большой проект — «Люди Икс: Первый класс». Он получил роль мутанта Банши, способного издавать мощные ультразвуковые волны. Это самый крупнобюджетный фильм, в котором участвовал Джонс. После съемок актер стал смотреть на Голливуд менее идеалистично: «Когда я приехал в Лос-Анджелес, Линдсей Андерсон был одним из моих любимых режиссеров, и я не встретил там никого, кто слышал бы о нем». При этом об опыте съемок он отзывается исключительно положительно: атмосфера на съемочной площадке была хорошей, а упоминание в масштабном проекте помогло с дальнейшими предложениями по работе.
В 2012 году Джонс получает первую главную роль — в фильме Брэндона Кроненберга (сын Дэвида) «Антивирус». Это антиутопия, в которой поклонники с удовольствием покупают себе вирусы знаменитостей. Два года спустя актер снимается у тогда еще малоизвестных братьев Сэфди в «Бог знает что». Ко второй половине 2010-х актер успел сняться в фильмах и сериалах «Во все тяжкие», «Прочь», «Твин Пикс», «Проект Флорида», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Мертвые не умирают», где сыграл эффектные роли второго или третьего плана. К 32-м годам он собрал коллекцию именитых режиссеров в послужном списке: Джим Джармуш, Дэвид Линч, братья Сэфди и братья МакДона. Еще актер мечтал сняться у Милоша Формана и особенно у Яна Шванкмайера — «Алису», «Конспираторов наслаждений» и «Безумие» он называет своими любимыми фильмами.
В 2020-м Джастин Курзель («Кредо убийцы», «Макбет») приглашает Джонса сыграть в «Нитраме», фильме, основанном на реальных событиях — массовом убийстве в Порт-Артуре (австралийский остров Тасмания). Чтобы не спекулировать на популярности убийцы (он жив и приговорен к 35 пожизненным заключениям — по одному за каждого погибшего), Курзель избегает его прямого упоминания в фильме. Нитрам — имя убийцы задом наперед. Режиссера интересует то, что привело преступника к этим действиям, поэтому фильм целиком выстроен вокруг персонажа Джонса.
Несмотря на порой курьезные расхождения (Курзель попросил актера сильно похудеть, а тот, напротив, стал компульсивно переедать и набрал вес), режиссер считает, что Джонс — лучший из тех, с кем ему приходилось работать. Жюри Каннского кинофестиваля подтвердило плодотворность союза и вручило приз за лучшую мужскую роль именно Калебу. О том, насколько этот момент был волнительным и неожиданным для самого актера, можно судить по его благодарственной речи: неловко поднявшись на сцену, он пробормотал, что его, кажется, сейчас вырвет, извинился и забрал статуэтку.
Мастер импровизации и маниакальных типажей
В выборе ролей Калеба Лэндри Джонса можно заметить если не единый принцип, то схожую закономерность. Стандартный набор эпитетов, описывающих героев Джонса (в разных проектах): сумасбродный, пугающий, жутковатый, эксцентричный, жестокий, дикий. Брат-расист девушки главного героя в «Прочь», употребляющий наркотики герой в «Бог знает что» или будущий убийца с особенностями умственного развития в «Нитраме». Все эти персонажи при номинальном различии как будто представляют собой разные грани одной и той же личности. Джонс самоиронично отмечал: «Во мне есть что-то такое, из-за чего людям хочется как следует меня побить».
Постоянство в выборе подобных ролей превратило Джонса, с одной стороны, в заложника «странного» типажа (отсюда и длительное отсутствие главных ролей). С другой — отточило его актерский талант. Например, Джармуш отмечает талант Джонса к импровизации, способность отыгрывать одну и ту же сцену каждый раз совершенно по-разному. Этот навык пришелся к месту в «Нитраме», который в значительной степени был импровизацией.
Другой часто упоминаемый аспект игры Джонса — пугающая достоверность, с которой он входит в образы своих персонажей. Из-за этого актера неоднократно спрашивали, играет ли он по Методу. Джонс признавался, что иногда он входит в раж и забывает, где находится: «Знаете чувство, когда напрягаешься так сильно, что кровеносные сосуды лопаются и ты немного теряешь сознание? Иногда бывает так, что приходишь в себя и не понимаешь, где ты». По мнению Джонса, одна из причин, почему он любит играть людей на грани, — обсессивно-компульсивное расстройство, диагностированное у него еще в детстве.
Поиски себя в музыке и помощь Джармуша
Несмотря на выбор в пользу актерской карьеры, Джонс не переставал писать песни в промежутках между съемками. Пандемийный 2020-й застал его на родительской ферме в Техасе, где актер занялся любимым хобби, но уже более серьезно.
Теперь у Джонса были деньги на это увлечение и, что более важно, знакомства. Актер Джонс поделился своей музыкой с Джимом Джармушем, и режиссер посоветовал его лейблу Sacred Bones Records. В числе его резидентов (помимо самого Джармуша и его группы SQÜRL) Джон Карпентер и Дэвид Линч. Два Калеба (Джонс и Браатен, глава лейбла) быстро нашли общий язык — и за следующие три года исполнитель Caleb Landry Jones выпустил три альбома.
Вопрос выбора между музыкой и кино для Джонса не стоит — для него это две пересекающиеся стихии, действующие по-разному, но идеально дополняющие друг друга. В том, как рецензенты говорят об альбомах Джонса и его ролях, видится полноценное единство: его музыка тоже странная, переменчивая, сюрреалистичная, с отсылками к прогрессив-року и психоделике 60 — 70-х годов. Точной иллюстрацией музыкального настроения Джонса кажется обложка первого альбома The Mother Stone. Сделать ее, как и снять клипы, помогла девушка актера Катя Зверева, художница российского происхождения. Сам актер-музыкант говорит, что на его творчество повлияли The Beatles времен The White Album, Pink Floyd эпохи Сида Барретта, Дэниэл Джонстон и Брайан Уилсон из The Beach Boys.
Что посмотреть с Калебом Джонсом
«Нитрам»
Драма, основанная на реальных событиях. Калеб Лэндри Джонс играет странноватого парня, который совершил самое массовое убийство в Австралии во имя мести.
Фильм доступен на Кинопоиске в Плюсе.
«Догмен»
Эксцентричный грайндхаус про психопата-паралитика от ветерана французского поп-кино Люка Бессона. Персонаж Джонса по воле отца-садиста много лет провел в клетке, где достиг небывалой связи с собаками, и теперь его стая промышляет мелким криминалом в большом городе и дает отпор влиятельному наркобарону.
Фильм доступен на Кинопоиске в Плюсе.
Дебютный фильм Брэндона Кроненберга о будущем, в котором в моду вошла покупка вирусов знаменитостей. Джонс — главный герой фильма — работник клиники, продающей такие вирусы, пользуется служебным положением в личных целях.
Оскароносный фильм Мартина МакДоны. Милдред (Фрэнсис МакДорманд), у которой погибла дочь, пытается добиться справедливости в расследовании от местных властей. Джонс играет рекламщика, который помогает героине разместить гневные реплики на билбордах.
Приключенческий боевик с наркокартелями, ЦРУ и Томом Крузом. Джонс — шурин главного героя, безработный лентяй, доставляющий неприятности.
Социально-сатирический хоррор Джордана Пила об афроамериканце Крисе (Дэниэл Калуя). Он приезжает в гости к родителям своей девушки Роуз (Эллисон Уильямс), где сталкивается с расизмом. Джонс здесь — в роли брата Роуз.
Последний на данный момент фильм Джима Джармуша, зомби-хоррор-сатира на общество потребления и современные нравы. Джонс играет эксцентричного владельца магазина игрушек.
Автор: Виктор Непша