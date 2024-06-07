Новости недели: «Паддингтон 3», новая «История игрушек» и киновселенная сказок Чуковского

Кинопоиск подводит итоги очередной недели в новостном дайджесте. На повестке — каст третьего сезона «Эйфории», очередная экранизация Агаты Кристи, второй сезон «Аркейн» и «Огниво» Александра Войтинского.

Трейлеры недели

В сети появился тизер-трейлер «Огниво» — еще одной семейной сказки Александра Войтинского («Призрак», «Елки», «По щучьему велению»), на этот раз по мотивам одноименного произведения Ханса Кристиана Андерсена. Главный герой, солдат Ваня, случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять чары, Ване придется отправиться в опасное путешествие со всеми соответствующими атрибутами — опасными битвами, хитрыми засадами и коварными врагами. В приключенческом блокбастере снялись Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов и Ирина Горбачёва. В прокат «Огниво» выйдет 24 октября.

Прокатная компания «Вольга» представила локализованный трейлер «Приключений Паддингтона 3» — нового фильма об интеллигентном медвежонке. В третьей части мохнатый любитель мармелада отправляется в Перу, чтобы навестить свою тетю Люси, но попадает в очередное приключение. Фильм снял клипмейкер Дагал Уилсон, заменивший в режиссерском кресле Пола Кинга. Зато ведущие актеры из предыдущих частей на месте: Бен Уишоу снова озвучил медвежонка, а главу семейства Браун сыграл Хью Бонневилль. Еще в триквеле появятся Оливия Колман и Антонио Бандерас. Последний сыграет очередного харизматичного антагониста. «Приключения Паддингтона 3» выйдут в российский прокат 28 ноября.

Смотрите первые две части «Приключений Паддингтона» на Кинопоиске.

Netflix опубликовал первый тизер нового сезона «Аркейн», который станет для анимационного сериала заключительным. Действие проекта разворачивается во вселенной многопользовательской игры League of Legends, однако шоу тепло приняли не только геймеры. Неординарный визуальный ряд, бодрые экшен-сцены и закрученная драматическая история сделали «Аркейн» одним из самых высокооцененных шоу Netflix. Сюжет новых эпизодов расскажет о конфликте между зажиточным городом Пилтовер и находящимся под землей Зауном. Авторы также завершат арку сестер Вай и Джинкс. Финал «Аркейн» выйдет на Netflix в ноябре. Точной даты релиза пока что нет.

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки третьей части «Достать ножи». На первом кадре со съемок авторы представили Дэниэла Крэйга в обновленном образе детектива Бенуа Бланка — теперь он с длинными волосами. В картине с подзаголовком Wake Up Dead Man также появятся Эндрю Скотт, Джош О’Коннор, Кейли Спейни, Керри Вашингтон, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Дэрил Маккормак, Мила Кунис и Джереми Реннер. Режиссером вновь выступит Райан Джонсон. Третья часть детектива, как и сиквел, выйдет на Netflix. Релиз запланирован на 2025 год.

Стартовали съемки исторического детектива «Изгои». В основу сериала легли события начала 20-х годов XX века. Шоу расскажет о том, как русские офицеры в эмиграции пытались выжить в Константинополе. Режиссером проекта по сценарию Алексея Мизгирёва выступит Сергей Чекалов, а продюсерами — Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева. Главные роли исполнят Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко, Сергей Марин, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни и другие. Съемки сериала пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы азербайджанской столицы станут декорациями для событий, происходящих за рубежом. «Изгои» создаются по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра «Иви» при поддержке Института развития интернета.

Кастинг недели

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет снимется в новом сериале Тодда Хейнса спустя 13 лет после совместной работы над «Милдред Пирс». Проект получил название Trust («Доверие»). Он расскажет о магнате 1920-х с Уолл-стрит, который сколачивает состояние, но внезапно теряет любимую жену. Десятки лет спустя о его жизни пишет биограф, который и раскроет тайны этого брака. В основе сюжета — одноименный роман Эрнана Диаса. Для домашних экранов Хейнс его адаптирует вместе с Джоном Рэймондом.

Весь основной актерский состав «Эйфории» вернется в третьем сезоне. Об этом сообщил директор по контенту HBO Кейси Блойс. Он также добавил, что события нового сезона будут разворачиваться не в школе. Весной сразу несколько изданий сообщали о закрытии популярного шоу, однако эта информация оказалась недостоверной. Сотрудники HBO уточнили, что сценарий третьего сезона все еще пишется, а его съемки отложили на неопределенный срок. «Эйфория» начала выходить в 2019 году и с тех пор получила девять статуэток «Эмми». Сюжет шоу сосредоточен на молодой девушке по имени Ру Беннет (Зендея), которая пытается справиться с наркотической зависимостью, а также наладить отношения со своей семьей и друзьями.

Хелена Бонем Картер и Мартин Фриман снимутся в «Тайне семи циферблатов» — экранизации одноименного романа Агаты Кристи. По данным Variety, адаптацию снимет Netflix. Главную роль исполнит Миа Маккенна-Брюс. Оригинальная книга была написана в 1929 году, ее герой — суперинтендант Баттл, специализирующийся на щепетильных уголовных преступлениях, которые могут иметь определенный политический резонанс. В 1981-м британский режиссер Тони Уормби снял телевизионный фильм, основанный на романе. Съемки новой экранизации начнутся этим летом.

«Всё фигня, давай по новой» недели

Зак Снайдер объявил, что режиссерская версия «Мятежной Луны» выйдет 2 августа. Постановщик уточнил, что расширенные варианты получат оба фильма. У них будут другие подзаголовки — Chalice of Blood и Curse of Forgiveness — и более высокий возрастной рейтинг R. Вторая часть космооперы Зака Снайдера с подзаголовком «Дарующая шрамы» вышла на Netflix 19 апреля, спустя четыре месяца после «Дитя огня». Критики и зрители приняли сиквел хуже, чем оригинал: сейчас рейтинг картины на Metacritic составляет 35. При этом в будущем Снайдер надеется снять как минимум шесть частей франшизы.

Камбэк недели

Режиссером «Истории игрушек 5» станет Эндрю Стэнтон — настоящая легенда и ветеран Pixar, снявший «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И» (оба мультфильма были награждены «Оскаром» за лучшую полнометражную анимацию). Стэнтон также писал сценарии к «Корпорации монстров» и двум первым «Историям игрушек». О чем будет новая часть, пока неизвестно. Ее релиз ожидается летом 2026 года. Четвертая «История игрушек» вышла в 2019 году, заработав более миллиарда долларов в прокате. Мультфильм также получил «Оскар».

Киновселенная недели

Продюсерская компания Нелли Яраловой «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея Чуковского. В ее планах создание фэнтезийной киновселенной с известными персонажами. Над сценарием первого фильма потенциальной франшизы, который объединит персонажей Чуковского, работает Олег Маловичко («Притяжение», «Лед»). Проект находится на стадии препродакшена. «В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. Поэтому, когда Сергей Агеев пришел с идеей объединить разных персонажей Чуковского в одной истории, я с готовностью взялась за эту амбициозную задачу», — прокомментировала Яралова.

Фестиваль недели

«Маятник»

Фестиваль молодого кино VOICES объявил конкурсную программу. В нее вошли дебютные и вторые фильмы режиссеров, в том числе иностранных. Среди них:

«Цепной пес», реж. Жан-Батист Дюран (Франция, 2023). Лауреат премии «Сезар-2024» в номинации «Лучший дебют». Российская премьера.

«Маятник», реж. Сирил Шойблин (Швейцария, 2022). Лауреат Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер» программы «Encounters». В списке топ-10 лучших фильмов 2023 года по мнению журнала «Кайе дю синема».

«Королевство», реж. Татьяна Рахманова (Россия, 2023). Лауреат премий за лучший дебют и лучшую операторскую работу фестиваля «Маяк». Фильм представит режиссер.

«Угол наклона», реж. Станислав Фомичёв, Анна Далингер (Россия, 2024). Приз «Серебряная тайга» международного конкурса фестиваля кинодебютов «Дух огня — 2024».

«Пришелец», реж. Иван Соснин (Россия, 2024). Участник конкурсной программы ММКФ. Фильм представит режиссер.

Фестиваль пройдет с 3 по 7 июля в Череповце и с 4 по 7 июля в Вологде. Куратором программы выступил Сергей Дёшин. Победителя смотра выберут зрители.

Автор: Никита Демченко

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic for HBO