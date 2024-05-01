Вышли первые серии четвертого сезона «Пацанов». С разочарованием рассказываем о старте

На Amazon Prime начал выходить новый сезон «Пацанов» — супергеройской сатиры об отряде спецагентов, борющихся с зазнавшимися супергероями. В продолжении Бутчер и его команда вновь ищут способы одолеть Хоумлендера и стремящуюся к президентству Викторию Ньюман, а заодно (опять) прорабатывают личные травмы.

Что было в прошлом сезоне и как он закончился

Карл Урбан и Энтони Старр

«Пацаны» — Бутчер (Карл Урбан), Хьюи (Джек Куэйд), ММ (Лас Алонсо), Французик (Томер Капон) и Кимико (Карен Фукухара) — работают на Бюро по делам суперлюдей. Но герои переживают, что начальство не дает им арестовывать действительно опасных известных суперов, приходится ограничиваться третьестепенными подонками. Бутчер все еще мечтает поймать и убить Хоумлендера (Энтони Старр) — всесильного садиста-психопата с комплексом бога.

Супергероиня Старлайт (Эрин Мориарти), помогающая «Пацанам», дает Бутчеру экспериментальную сыворотку препарата V, который наделяет сверхсилами обычных людей, но только на время. Также герои узнают историю Солдатика (Дженсен Эклс), героя из 1980-х, по силам сравнимого с Хоумлендером. По официальной версии, его убило таинственное оружие русских. Но, по слухам, он на самом деле до сих пор находится в плену. «Пацаны» решают, что если его найти, то с помощью Солдатика можно будет убить Хоумлендера.

Отряд едет в Россию и действительно находит супера — тот все это время сидел в специально оборудованной камере в состоянии анабиоза. Нестабильный Солдатик сбегает и сам добирается до Америки, где все напоминает ему об ушедших временах. Суровому герою-расисту тяжело живется в прогрессивном обществе будущего. Он по одному находит своих старых товарищей по команде «Расплата» и убивает их — оказывается, именно они предали Солдатика и сдали его в плен. «Пацаны» находят супера и предлагают сделку: они помогают ему искать бывших коллег, он помогает убить Хоумлендера. Также команде начинает помогать Королева Мэйв (Доминик МакЭллигот), супергероиня из «Семерки», команды Хоумлендера.

В первой стычке герои действительно побеждают: Хоумлендер не может справиться с Солдатиком и с усиленным препаратом Бутчером и позорно сбегает. У главного супера Земли начинаются панические атаки, он лихорадочно ищет информацию о своем новом враге и выясняет, что его самого создали именно из генетического материала Солдатика. Параллельно Хоумлендер захватывает власть в корпорации Vought, руководящей всеми суперами и создающей их. Делает он это при поддержке Виктории Ньюман (Клаудия Думит) — сенаторки, скрывающей свои суперспособности (девушка умеет управлять кровью и не стесняется взрывать головы политическим оппонентам).

Дженсен Эклс

Поверив в свои силы, «Пацаны» отправляются прямо в башню «Семерки». Там они вновь сражаются с супером-садистом и опять почти побеждают. Но в решающий момент Бутчер медлит из-за Райана (Кэмерон Кроветти), сына его погибшей жены, которая родила его от изнасиловавшего женщину Хоумлендера. Из-за этого Солдатику не удается убить противника. Вместо этого его состояние становится нестабильным, он почти взрывается, так что Королева Мэйв выбрасывается в обнимку с ним из окна, спасая всех.

Королева Мэйв выживает, но лишается суперсил. Солдатик впадает в кому, его судьба дальше пока неизвестна. Бутчер узнает, что из-за чрезмерного употребления препарата V ему осталось жить всего год. Старлайт отказывается от супергеройского имени и костюма, после чего официально становится частью «Пацанов». Райан выбирает не Бутчера, а биологического отца. В последней сцене Хоумлендер прямо на глазах огромной толпы убивает беззащитного человека, бросившего пластмассовый стакан в его сына. И, к своему удивлению, слышит не крики страха, а радостный рев толпы.

О чем продолжение

Томер Капон, Лас Алонсо и Карен Фукухара

Пацаны, уже работающие на ЦРУ, пытаются найти способ ликвидировать Викторию Ньюман, пока та не стала президентом США. Проблема в том, что подобраться к ней нужно незаметно, иначе она просто взорвет им головы. А еще Ньюман, судя по всему, непробиваемая: ее не берут ни пули, ни кислота.

Хьюи получает печальные новости: его отец (Саймон Пегг) впал в кому. В больнице он встречает мать, которая бросила его, когда парню было всего 6 лет. Бутчеру все хуже, мужчина часто разговаривает с воображаемой погибшей женой и переживает о том, что после смерти не оставит миру ничего. Все, чего он хочет перед гибелью, — спасти Райана и не дать ему стать еще одним Хоумлендером. В этом ему хочет помочь новый персонаж, спецагент Джо Кесслер (Джеффри Дин Морган). Правда, у него на Райана свои планы — натренировать его как оружие против Хоумлендера.

Набирающая популярность Старлайт становится лицом либерально настроенных граждан, протестующих против диктатуры всесильных супергероев. Ее противостояние с Хоумлендером становится не только физическим, но и политическим: обе стороны активно используют соцсети, но на стороне Vought еще и пропагандистское ТВ. Стычки «старлайтеров» с последователями Хоумлендера происходят все чаще.

Эрин Мориарти

В это время антагонист нанимает новых людей в «Семерку»: практически бесполезную в бою, зато очень популярную в интернете пропагандистку Фейерверк (Вэлори Керри), а также Сестру Сэйдж (Сьюзэн Хэйард), самого умного человека в мире. Сэйдж помогает Хоумлендеру придумать хитрый план. Он убивает трех своих верных фанатов, а потом с помощью сверхбыстрого Поезда-А (Джесси Ашер) подкладывает их трупы во время массовой драки «старлайтеров» с его поклонниками (саму драку, впрочем, тоже провоцирует Сэйдж). В смертях мужчин обвиняют, разумеется, фанатов Старлайт.

Сам Поезд-А, к слову, продолжает переосмысливать прошлое. Его брат, потерявший ноги из-за Vought, запрещает ему общаться с племянниками. Корпорация заставляет героя сниматься в фильме о гетто и «белом спасителе», а Хоумлендер вынуждает убивать случайных людей. В итоге супергероя вербует ММ — теперь он руководит «Пацанами» вместо слабеющего Бутчера.

У Французика и Кимико проблемы в отношениях: они любят друг друга, но почему-то оба отказываются от романтических отношений в пользу дружбы. У Французика появляется новый партнер, а Кимико ходит к психологу, чтобы вновь научиться разговаривать. Также девушка вновь видит флешбэки о временах, когда ее держали взаперти и ставили над ней опыты.

Кто это снял

Нэйтан Митчелл, Чейс Кроуфорд и Энтони Старр

«Пацаны» основаны на одноименной серии комиксов Гарта Энниса, автора «Проповедника», а также многих историй о судье Дредде, Джоне Константине и Карателе. Сериал, впрочем, давно ушел от первоисточника и в плане сюжета, и по тону. Работа Энниса была грязнее, противнее, кровавее (хотя, казалось бы, куда) и почти лишена полутонов, автор жестоко высмеивал супергероев и почти не пытался искать в них хоть что-то человеческое.

Продюсерами сериала в том числе выступили Эван Голдберг и Сет Роген. До этого авторы комедий «SuperПерцы» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» уже помогали адаптировать другой комикс Энниса, «Проповедника». Шоураннер «Пацанов» — Эрик Крипке, создатель «Сверхъестественного» и автор первых пяти сезонов. Правда, последний раз он писал сценарий для конкретного эпизода «Пацанов» четыре года назад, с тех пор непосредственно работу над текстом делают другие люди. Зато Крипке срежиссирует последний, восьмой эпизод четвертого сезона. Важнейшие серии же написали Джессика Чоу (сценаристка «Поколения „Ви“», спин-оффа «Пацанов» о школе молодых суперов) и Дэвид Рид, работавший над «Сверхъестественным» и «Волшебниками».

Как это выглядит

Карл Урбан

Прошлый сезон «Пацанов» был, возможно, лучшим в сериале. В стремительном сюжете завязывался изящный узел конфликтов: тут тебе метания Старлайт, вынужденной играть на два лагеря, приключения «Пацанов» в России, взлет Хоумлендера к верхушке Vought, история движущейся к власти Ньюман, появление временного препарата V, полностью меняющего расклад сил. Много драйва в сюжет принес Солдатик — жутко харизматичный антигерой, одновременно очень неприятный и невозможно обаятельный.

Первые три эпизода нового сезона пока что, скорее, разочаровывают. Вместо того чтобы двигаться вперед, сериал устремляется в прошлое. Почти каждому герою тут дают новую незалеченную травму: у Хьюи борьба с покинувшей его матерью, Старлайт сталкивается с Фейерверк, которую она, оказывается, когда-то сильно обидела в детстве, Французик и Кимико переживают из-за дел давно минувших дней, болезненное сознание Хоумлендера тоже предлагает ему «вернуться домой» (что бы это ни значило). При этом магистральный сюжет никуда не двигается. Противостояние с Ньюман развивается вяло, с Хоумлендером герои вообще почти не пересекаются. Персонажи, а вместе с ними и сценаристы, застряли в статусе-кво, где им как-то уж слишком комфортно.

Но самое обидное, что сериал совсем растерял чувство меры. Сатира «Пацанов», высмеивающих и лицемерный корпоративный мир ТВ и кино, и вечно лгущих политиков, и легко ведомое общество, всегда была поверхностной. Но при этом авторам удавалось выдержать нужную интонацию, тонкую грань, после которой наглая прямолинейная шутка превращается в звенящую пошлость. У четвертого сезона этого уже не получается. Авторы срывают совсем уж низко висящие фрукты: делают уколы в сторону альт-райтов, отсылки к противостоянию Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, проводят параллели между сторонниками Хоумлендера и трампистами. Все это выглядит несовременно и похоже на неудачный фильм Адама Маккея, но тот обычно гораздо лучше улавливает дух времени.

Вердикт

Энтони Старр и Кэмерон Кроветти

У «Пацанов» есть время разогнаться — впереди еще пять эпизодов. Но пока что непонятно, за счет чего сериал планирует развлекать: в первых сериях сезона заявлено ровно ноль новых интригующих конфликтов. Только бесконечные реминисценции и душевные терзания, все больше похожие на сюжеты из мыльной оперы. Даже Хоумлендера, самого яркого персонажа шоу, умудрились превратить в нудного страдальца.

Радует только то, что Эрик Крипке планирует завершить сериал на пяти сезонах. То есть сюжет авторам хочешь не хочешь, а придется развивать — до финала осталось не так уж много времени. Очень хотелось бы, чтобы в глобальной истории наконец что-то сдвинулось. В четвертый раз наблюдать, как герои в последний момент не убивают Хоумлендера, потому что отвлекаются на второстепенного злодея, не очень хочется.

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Автор: Ефим Гугнин