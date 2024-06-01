Что было в первом сезоне «Дома Дракона»? Вспоминаем ключевые события перед стартом новых серий

16 июня на Max (по московскому времени это будет уже 17 июня) стартует второй сезон «Дома Дракона». А что было в первом? Пересказываем его для тех, кто успел все забыть почти за два года.



Когда происходит действие сериала

«Дом Дракона» стартует почти за 200 лет до событий «Игры престолов» все на том же континенте Вестерос, только с другим геополитическим раскладом. Таргариены все еще у власти, и династия их находится в самом расцвете сил, в том числе благодаря грозным драконам. Правда, из Семи Королевств в их распоряжении пока только шесть — мятежный Дорн все еще не склонил голову.

Начинается сериал с небольшого флешбэка: после смерти короля Джейкериса I Таргариена (Майкл Картер) знатные лорды выбирают нового правителя. Выбор падает на Визериса I (Пэдди Консидайн), внука Джейкериса, хотя все права на Железный трон также были у его двоюродной сестры Рейнис (Ив Бэст).

Король снова женится…

Эмили Кэри и Пэдди Консидайн

Эймма (Шан Брук), жена Визериса, умирает во время родов вместе с сыном-наследником. Безутешный король назначает своей преемницей единственную дочь Рейниру (Милли Олкок). В это же время десница короля Отто Хайтауэр (Рис Иванс) сватает свою юную дочь Алисенту (Эмили Кэри) за вдовца. Пикантности ситуации придает то, что Рейнира и Алисента — лучшие подруги. Решение Визериса повторно жениться на дочери Отто радует не всех. Например, опытный мореход Корлис Веларион по прозвищу Морской Змей (Стив Туссэн) в гневе покидает Королевскую Гавань, потому что хотел выдать за короля свою дочь Лейну.

…и ссорится с братом

Мэтт Смит и Соноя Мидзуно

Визерис выгоняет из столицы своего младшего брата Деймона (Мэтт Смит) по прозвищу Порочный Принц. Тот презирает родную жену, открыто предпочитая ее любовнице Мисарии (Соноя Мидзуно), а также пренебрегает всеми официальными обязанностями. В итоге Деймон улетает прочь, прихватив одно из драконьих яиц. Ситуацию спасает Рейнира, прилетев на Драконий Камень, в старинную фамильную резиденцию, и попросив дядю отдать яйцо, чтобы не обострять конфликт.

Деймон добывает славу в бою и снова ее теряет

Мэтт Смит и Милли Олкок

Порочный Принц в компании Корлиса три года бьется на Ступенях с пиратами, которых возглавляет жестокий лидер Кормилец Крабов. Сразив врага, он возвращается в Королевскую Гавань триумфатором и пытается соблазнить свою племянницу. Ночью Рейнира сбегает из дома, чтобы отправиться с дядей в бордель, но до секса между ними дело не доходит. Однако о похождениях дочки узнает Визерис и снова ссорится с Деймоном. Позже опальный принц посчитает, что в его дальнейшем политическом продвижении ему явно мешает жена, и избавляется от нее.

Смена десницы и новый игрок

Мэттью Нихэм и Эмили Кэри

Параллельно в опалу попадает Отто Хайтауэр, который вечно конфликтовал с братом короля и первым доложил Визерису о ночных приключениях принцессы. Король замечает, что его правую руку волнуют, скорее, собственные интересы и отправляет интригана в отставку. Место десницы занимает Лионель Стронг (Гэвин Спокс), но куда более интересной кажется фигура его загадочного сына Лариса (Мэттью Нихэм), который плетет свои интриги и вбивает клинья между Алисентой и Рейнирой.

Рейнира находит фаворита, но выходит замуж по расчету

Пэдди Консидайн, Милли Олкок и Тео Нэйт

Принцесса влюбляется в рыцаря Кристона Коля (Фабьен Франкель), который ранее смог на турнире сразить такого опытного воина, как ее дядя. Постепенно они сближаются, а после ночных похождений Рейниры и Деймона девушка даже соблазняет сира Коля. Однако будущего у них нет. Принцесса по наставлению Визериса становится женой Лейнора Велариона (Тео Нэйт), сына Корлиса и Рейнис.

Сам Лейнор при этом женщинами не интересуется, поэтому их брак оказывается простой формальностью. Коль, разочаровавшись в Рейнире, переходит на сторону Алисенты и насмерть забивает любовника Лейнора. Сами стороны с этого момента обозначены четко как «зеленые» (родовые цвета Хайтауэров и платья королевы на званом ужине по случаю свадьбы) и «черные» (такое платье на торжество надела Рейнира).

Беби-бум

Эмма Д’Арси и Джон Макмиллан

В середине первого сезона происходит большой временной скачок — между пятой и шестой сериями проходит 10 лет. Разрыв между «черными» и «зелеными» только усиливается — во многом из-за детей. Рейнира (повзрослевшую героиню играет Эмма Д’Арси) рожает уже третьего сына c темными кудрявыми волосами, как у ее рыцаря-любовника Харвина Стронга (Райан Корр); у всех мальчиков нет ни намека на валирийский блонд, как у матери или формального отца. А дети Алисенты (Оливия Кук) — трое мальчиков и одна девочка — воспитываются с мыслью о том, что именно они, а не Рейнира, должны занять престол.

Тем временем Деймон осел за морем, остепенился и завел двух дочерей вместе с Лейной Веларион (Нанна Блонделл), сестрой Лейнора. Рожая третьего ребенка, она погибает.

Возвышение интриганов

Оливия Кук и Рис Иванс

Загадочный сын десницы организует смерть своего отца и брата (Харвина, любовника Рейниры) в пожаре в Харренхоле. Тем самым он помогает вернуться в Королевскую Гавань Отто и усиливает позиции «зеленых». При этом Мисария, бывшая любовница Деймона, тоже становится активным политическом субъектом в столице, создавая разветвленную сеть шпионов.

Минус глаз, плюс дракон

Лео Эштон

На похоронах Лейны ссорятся дети Рейниры и Алисенты, в ход идет обидное слово «бастард». Во время драки Эймонд, сын королевы, теряет глаз. Зато приобретает грозную дракониху Вхагар, одну из древнейших и мощнейших во всем Вестеросе.

Дело семейное

Мэтт Смит и Эмма Д’Арси

Вдовец Деймон и его племянница Рейнира, потерявшая отца своих детей, сходятся. Им мешает официальный муж принцессы, поэтому они инсценируют смерть Лейнора, который сбегает за море вместе со своим фаворитом. После этого Деймон и Рейнира вступают в брак, и у них появляются двое детей.

Король умер

Пэдди Консидайн

Слабохарактерный Визерис с каждым годом выглядит все хуже. Он постоянно режется о Железный трон, раны гниют, а сам он носит золотую маску, скрывающую отсутствующий глаз. У него так и не получилось помирить Алисенту и Рейниру за долгие годы, но, чувствуя скорый конец, он наконец-то пытается это сделать. Однако все портят последние слова короля: на последнем издыхании он путает дочь и жену, из-за чего Алисента решает, что именно ее ветвь должна объединить распадающуюся страну.

Да здравствует король!

Юэн Митчелл и Том Глинн-Карни

Смерть Визериса тщательно скрывается его ближайшим окружением. Отто, Кристон и другие союзники «зеленых» решают посадить на престол Эйгона (Том Глинн-Карни), сына Алисенты. К явному неудовольствию его младшего брата Эймонда (Юэн Митчелл).

Вызволив гедониста и развратника из лап Мисарии, они объявляют его новым королем. Рейнис, заточенная «зелеными», сбегает из Королевской Гавани верхом на своей драконихе Мелеис и отправляется на Драконий Камень, где базируются «черные». Вместе с Корлисом, который пережил тяжелое ранение в очередной войне с пиратами, они строят планы по грядущему противостоянию «зеленым».

Начало войны

Эллиот Грихо и Эмма Д’Арси

Стороны рассылают гонцов по всему Вестеросу в поисках поддержки у знатных лордов. В Штормовом Пределе пересекаются Люцерис (Эллиот Грихо), сын Рейниры, и Эймонд. Они устраивают пикировку в небе, и дракониха Вхагар убивает юного Люцериса. До этого момента Рейнира еще рассматривала возможность мира и даже подумывала уступить Железный трон, взамен Отто Хайтауэр предлагал ее детям высокие должности при дворе. Но смерть сына знаменует бесповоротный старт гражданской войны.

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Автор: Марат Шабаев