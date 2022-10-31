Кто есть кто в «Доме Дракона»? Вспоминаем всех важных героев сериала перед стартом второго сезона

Жена Корлиса, урожденная Таргариен, летает на драконихе Мелеис. Хитроумная и волевая женщина, когда-то едва не ставшая правительницей Семи Королевств (отсюда и носит прозвище Почти Королева), но в итоге лорды предпочли увидеть на Железном Троне мужчину — ее кузена Визериса Таргариена. После смерти Визериса и волнений в Королевской Гавани становится пленницей Хайтауэров, но умудряется сбежать из плена верхом на своей драконихе — в давке гибнут обычные горожане, но сама Рейнис решает пощадить Алисенту и ее детей. Поддерживает Рейниру в том числе и потому, что чувствует гендерную солидарность и видит в ней женщину, у которой тоже несправедливо отобрали корону.