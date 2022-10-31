Кто есть кто в «Доме Дракона»? Вспоминаем всех важных героев сериала перед стартом второго сезона

Через несколько дней стартует второй сезон «Дома Дракона» — и в его многофигурной композиции легко запутаться, учитывая, что первый сезон завершился в 2022 году. Готовимся к новым сериям, попутно вспоминая, кто есть кто в мире суровых геополитических интриг.
Внимание! Участники сторон конфликта указаны по состоянию на финал первого сезона.
Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн)
На момент начала основных событий сериала — действующий правитель Вестероса. У него есть дочь Рейнира от покойной супруги, королевы Эйммы, но нет наследника мужского пола, что тревожит многих подданных. Визерис решает назначить Рейниру своей преемницей, но ситуация осложняется, когда он берет в жены Алисенту Хайтауэр, которая рожает ему нескольких детей. Противостояние между сторонниками Рейниры и Алисенты начинается еще при жизни Визериса, который, впрочем, стремительно дряхлеет. И обостряется после его смерти в восьмой серии первого сезона.
«Черные»
Фракция, поддерживающая королевские притязания Рейниры. Получила название в честь черно-красного платья (цвета Таргариенов), которое надела принцесса во время турнира в пятой серии первого сезона. «Черные» лидируют по количеству драконов — в их рядах аж три дикие и шесть прирученных особей, а также три ящера без всадников.
Рейнира Таргариен (Милли Олкок / Эмма Д’Арси)
Старшая дочь Визериса и его покойной жены Эйммы. С детства была дружна с Алисентой Хайтауэр, но брак отца и ее подруги разрушил приятельские отношения.
Постепенно Рейнира становится закаленной волевой женщиной, за чьим каждым шагом следят политические соперники. В браке с первым мужем Лейнором Веларионом рожает троих детей — Джекейриса, Люцериса и Джоффри (по слухам, настоящий отец — рыцарь Харвин Стронг). Позже выходит замуж за своего дядю Деймона Таргариена и рожает еще двоих сыновей — Эйгона и Визериса (новорожденная дочь не выживает). Рейнира летает на драконихе Сиракс.
В финале сезона Рейнира, Деймон и их сторонники оседают на Драконьем Камне после опалы при дворе; после смерти Визериса и коронации Эйгона, сына Алисенты, ищут помощи у других лордов, рассылая к ним своих сыновей. Во время визита к одному из потенциальных союзников гибнет сын Рейниры Люцерис, который столкнулся с Эймондом, сыном Алисенты.
Деймон Таргариен (Мэтт Смит)
Брат Визериса по прозвищу Порочный принц. Руководил городской стражей Королевской Гавани, был членом Малого совета, участвовал в военной кампании на Ступенях. Летает на драконе Караксесе. Неоднократно ссорился с братом — в том числе из-за попыток совратить Рейниру, когда та была еще подростком. Соревновался за влияние с Отто Хайтауэром.
Был женат на Рее Ройс (впоследствии убил ее, чтобы освободиться от несчастливого брака), затем — на Лейне Веларион, которая скончалась при рождении третьего ребенка. От второго брака у Деймона остались дочери-близняшки Бейла и Рейна. Также имел постоянную любовницу, заморскую танцовщицу Мисарию, которая осталась жить в Королевской Гавани и сплела там свою шпионскую сеть.
Бейла (Бетани Антония) и Рейна (Фиби Кэмпбелл)
Дочери Деймона и его второй жены Лейны. Потеряли мать, когда та рожала третьего ребенка; обессилевшая Лейна приказала своему дракону Вхагару сжечь себя. Бейла помолвлена со своим сводным братом Джекейрисом, а Рейна — с другим сводным братом Люцерисом.
Джекейрис (Гарри Коллетт) / Люцерис (Эллиот Грихо) / Джоффри (Оскар Эскинази)
Дети Рейниры и Лейнора Велариона; все трое, в отличие от светловолосых родителей, имеют темные волосы, как у покойного принца Харвина Стронга, который прислуживал их матери.
Джекейрис летает на драконе Вермаксе, помолвлен со сводной сестрой Бейлой и однажды во время ссоры выбил глаз Эймонду Таргариену, сыну Алисенты.
Люцерис помолвлен со сводной сестрой Рейной и летает на драконе Арраксе. В финале первого сезона погибает вместе с Арраксом, столкнувшись в воздухе с Эймондом.
Джоффри владеет драконом Тираксесом, на момент финала первого сезона парню было только 11 лет.
Корлис Веларион (Стив Туссэн)
Легендарный мореход по прозвищу Морской Змей, владелец острова Дрифтмарк и ветеран войны на Ступенях, где сражался бок о бок с Деймоном Таргариеном. Происходит из древнего валирийского рода, который всегда сотрудничал с Таргариенами. Женат на Рейнис, в браке у них родились Лейнор (первый муж Рейниры) и Лейна (вторая жена Деймона).
К финалу первого сезона получает тяжелое ранение в очередной войне на Ступенях и находится при смерти, что вызывает переполох среди множества наследников (многие выступают против «детей» Лейнора). Однако Корлис приходит в сознание и становится военным консультантом Рейниры, предлагая ей устроить блокаду Королевской Гавани.
Рейнис Веларион (Ив Бэст)
Жена Корлиса, урожденная Таргариен, летает на драконихе Мелеис. Хитроумная и волевая женщина, когда-то едва не ставшая правительницей Семи Королевств (отсюда и носит прозвище Почти Королева), но в итоге лорды предпочли увидеть на Железном Троне мужчину — ее кузена Визериса Таргариена. После смерти Визериса и волнений в Королевской Гавани становится пленницей Хайтауэров, но умудряется сбежать из плена верхом на своей драконихе — в давке гибнут обычные горожане, но сама Рейнис решает пощадить Алисенту и ее детей. Поддерживает Рейниру в том числе и потому, что чувствует гендерную солидарность и видит в ней женщину, у которой тоже несправедливо отобрали корону.
Лейнор Веларион (Джон Макмиллан)
Сын Корлиса и Рейнис, брат Лейны. Владел драконом по имени Морской Туман. Женился на Рейнире против своей воли — сам он совсем не интересовался женщинами. Рейнира и Деймон инсценируют убийство Лейнора, чтобы вступить в брак и усилить свое влияние. Сам же Лейнор, освобожденный от повинности быть мужем и придворным человеком, отправляется за море со своим фаворитом, рыцарем Кварлом Корри.
«Зеленые»
Фракция, которая признает наследниками детей Алисенты и Визериса. Название — в честь платья, которое надела королева на турнир; оно, в свою очередь, олицетворяет родовой цвет Хайтауэров. У «Зеленых» всего три дракона, зато большинство лордов поддерживает Эйгона II, который в данный момент находится на Железном Троне.
Алисента Хайтауэр (Эмили Кэри / Оливия Кук)
Дочь Отто Хайтауэра, который был десницей короля Визериса. Дружила с Рейнирой, но затем стала ее мачехой и вступила в борьбу за престол, на который она желала возвести своего сына Эйгона (также от короля она родила еще троих детей — Эймонда, Дейрона и Хелейну). Ошибочно считает, что перед смертью Визерис дал на это добро, неправильно истолковав последние слова мужа. При этом Алисента пытается сгладить конфликт и помириться с Рейнирой после смерти Визериса, но мир становится невозможен после того, как ее сын Эймонд случайно убивает Люцериса.
Отто Хайтауэр (Рис Иванс)
Опытный игрок в престолы — он служил десницей еще при Джекейрисе I, а затем стал правой рукой его сына Визериса I. Соперничал с братом короля Деймоном и сосватал Визерису свою дочь Алисенту, чтобы подарить Таргариенам наследников мужского пола. Однако из-за своего непримиримого характера был отправлен в отставку, и временно его обязанности исполнял Лионель Стронг. После смерти Лионеля снова вернулся на пост десницы. А после кончины Визериса помогал своей дочери взять власть в свои руки — вместе с другими членами Малого совета казнил несогласных и устроил государственный переворот.
Кристон Коль (Фабьен Франкель)
Смазливый рыцарь, который смог сразить на турнире самого Деймона Таргариена, чем заслужил пристальное внимание к своей персоне. Был личным защитником Рейниры, которая благоволила благородному воину и была с ним в любовной связи. Кристон даже предлагал принцессе сбежать вместе с ним за море, но та отвергла его предложение, поскольку была обязана выйти замуж за Лейнора. После этого рыцарь забил до смерти Джоффри Лонмаута, фаворита Лейнора, и перешел на сторону Алисенты.
Ларис Стронг (Мэттью Нихэм)
Главный интриган, служивший мастером над шептунами при Визерисе I, а затем при Эйгоне II. Одна нога с детства искривлена, поэтому Ларис ходит с тростью. Подстроил смерть своего отца Лионеля и брата Харвина — первый был десницей и мешал возвращению Отто, а второй был любовником Рейниры. Во всем поддерживает Алисенту (а также испытывает к ней извращенный сексуальный интерес), активно участвовал в дворцовом перевороте.
Эйгон II Таргариен (Том Глинн-Карни)
Действующий король, сын Алисенты и Визериса, сводный брат Рейниры. Мать с детства внушала Эйгону, что он должен занять Железный Трон, однако парень за ум не брался и предпочитал проводить время в борделях, где стругал бастардов. В финале сезона получил корону благодаря усилиям Алисенты и Отто. Летает на драконе по имени Солнечный Огонь.
Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл)
Младший брат Эйгона II. В детстве лишился глаза в драке с детьми Рейниры, насмехаясь над их происхождением. Владеет очень древней и мощной драконихой Вхагар, предыдущей всадницей которой была Лейна Веларион. Носит повязку, скрывающую отсутствующий глаз. Злопамятный и вспыльчивый парень, явно презирающий своего старшего брата, которому трон достался незаслуженно. В финале первого сезона не может удержать Вхагар во время битвы в воздухе, в результате чего погибает Люцерис, сын Рейниры.
Хелейна Таргариен (Фиа Сабан)
Жена и сестра Эйгона II, а также сестра Эймонда и Дейрона (он пока в сериале не появлялся). Эксцентричная девушка, которая разговаривает малопонятными фразами. Владеет драконихой Пламенная Мечта.
Автор: Марат Шабаев