Горящие каскадеры, замок в помете и роскошные декорации. Что мы узнали из документалки «Дом, который построили Драконы»

Приквел «Игры престолов» уходит на перерыв, выход второго сезона намечен на 2024 год. Но скучать пока рано — самое время посмотреть документальный сериал «Дом, который построили Драконы», посвященный сложным съемкам этого эпического фэнтези. Рассказываем о самых интересных закулисных подробностях.

Для «Дома Дракона» строили полноразмерные декорации

Шоураннеры Мигель Сапочник и Райан Кондал явно рассчитывали на то, что сериал задержится в эфире HBO на несколько лет. Поэтому декорации строили с запасом — так, чтобы в них можно было снимать следующие сезоны. Команда «Дома Дракона» построила внушительные интерьеры Красного замка — получилось здание 62 метра в длину, 39 метров в ширину, 13,5 метра в высоту. Это сразу несколько просторных комнат, которые соединены в одну постройку, так что актеры могут переходить из одного помещения в другое, а камера может снимать во всех направлениях без использования зеленого экрана.

Кстати, арена для королевского турнира из первого эпизода — это тоже полномасштабная постройка, вдохновленная Колизеем. Правда, чтобы снять многотысячную толпу, пришлось прибегнуть к хитрости. Из-за ковидных ограничений можно было задействовать только 150 статистов. Поэтому отдельных актеров снимали на фоне синего хромакея, а затем с помощью специальной программы в случайном порядке вставляли на трибуны (подробно об этой технологии мы писали в тексте про графику «Дома Дракона»).

На съемках активно использовалась технология The Volume

Лео Эштон на съемках

Актерам довольно трудно сниматься на фоне хромакея и представлять, что вокруг величественные горы или роскошный замок; на постпродакшене это тоже добавляет лишней головной боли. Поэтому создатели «Дома Дракона» взяли на вооружение The Volume — видеостену из светодиодных экранов, которая окружает площадку и на которую в реальном времени проецируется фоновое изображение. С помощью этой технологии, например, снимали эпичную встречу Деймона Таргариена (Мэтт Смит) и Отто Хайтауэра (Рис Иванс) во втором эпизоде. Кусочек моста, на котором они стоят, — это реальная декорация, а вот продолжение того же моста, Драконий Камень и величественные морские пейзажи вокруг — это уже The Volume.

Мигель Сапочник считает, что за этой технологией будущее кинопроизводства, потому что она позволяет актерам прочувствовать окружение. Подробнее о новой любимой игрушке Голливуда можно прочитать в нашем материале.

Съемочной группе пришлось чистить средневековый замок от птичьего помета

Сапочник в свое время ужасно устал от Белфаста, где снималась большая часть «Игры престолов». Поэтому он с удовольствием отправился в Испанию, чтобы снять Пентос (шестой эпизод). Владения пентоссийского принца Реджио (Дин Нолан) сыграл старый мавританский замок, который команда «Дома Дракона» усердно чистила от птичьего помета.

Это далеко не единственное реальное сооружение, которое использовалось для съемок сериала. Так, Драконий Камень снимали на вершине португальского холма Монсанту, где стоит одноименный замок, Высокий Прилив (владение Веларионов) изобразил монастырь Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, а Блошиный Конец снимали в испанском Касересе (ранее там снимали седьмой сезон «Игры престолов»).

Как создавались костюмы и чем они вдохновлены

Эскиз брони Деймона

Главная художница по костюмам в сериале — Яни Темиме, которая до этого работала над франшизой «Гарри Поттер» (начиная с «Узника Азкабана») и бондианой («007: Координаты „Скайфолл“», «007: СПЕКТР»). Она рассказала, что брачная церемония из финала седьмого эпизода должна произвести впечатление чего-то очень древнего, поэтому Рейнира (Эмма Д’Арси) и Деймон одеты в костюмы, вдохновленные кимоно и покрашенные вручную, так что у них кроваво-красный подол. А роскошный наряд молодой Рейниры (Милли Олкок) напоминает о средневековой Франции, но с византийскими элементами. Все эти костюмы создавалась и придумывались по несколько недель. Больше всего сил ушло на мудреную броню Деймона из первого эпизода, где он выступает на турнире в стильном черном облачении со шлемом в виде дракона. Ее придумывали четыре месяца, делали 8–10 недель, а трудились над броней сразу 12 человек.

3D-принтеры облегчили жизнь команде

Король Визерис (Пэдди Консидайн) увлечен историей погибших цивилизаций, а в свободное время собирает модель древней Валирии. Сложно представить себе, сколько времени ушло бы у реквизиторов и специалистов по декорациям, чтобы собрать это вручную. Но на помощь пришли 3D-принтеры: на печать сотни моделей зданий ушло два месяца. Кстати, с их помощью создавали очень многие предметы. Например, трость Визериса или корону Эйгона Завоевателя. Последнюю сперва напечатали на принтере, полимер покрыли слоем меди, затем никелем и металлом, а потом покрасили.

Как репетировали боевую сцену с драконами

В финале сезона Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл) верхом на Вхагар атакует Люцериса Велариона (Эллиот Грихо), который летит на Арраксе. Чтобы продумать хореографию этой сцены, Сапочник купил… игрушечных драконов и разыгрывал эту сцену у себя дома, снимая все на камеру телефона.

Кстати, все сцены с наездниками драконов снимали при помощи The Volume. Актеры сидели на подвижной платформе, вцепившись в нее руками, а окружали их экраны — они выполняли роль светового окружения. Реальных драконов в других сценах сыграли небольшие головы-набалдашники на длинных палках. Рис Иванс признался, что из-за этого съемки массовых сцен выглядели довольно комично.

Битва с Кормильцем Крабов — самая сложная батальная сцена сезона

Съемки битвы с Кормильцем Крабов

Режиссер третьего эпизода Грег Яйтанс сравнил сцену сражения Деймона и Кормильца Крабов с Битвой бастардов из «Игры престолов» (кстати, ту легендарную серию снимал Сапочник). А шоураннеры сравнили ее с партизанской войной во Вьетнаме. Сцена получилась очень брутальной — например, каскадеров реально жгли (не редкость для кинопроизводства, но все же чаще режиссеры предпочитают CGI). А еще нам регулярно показывают статистов, из которых выливаются литры крови. Для зрелищных баталий придумали хитрые булавы: в них заливалась искусственная кровь, которая при ударе расплескивает жидкость. Получилось очень правдоподобно.

Секрет чардрева

В четвертом эпизоде показывают богорощу в Красном замке. Важная часть любой богорощи — старое дерево с красными листьями и белым стволом, на котором вырезано человеческое лицо. Столичное чардрево частично состоит из элементов винтерфелльского, которое показывали в «Игре престолов». А вот лик на нем вырезали другой; в качестве референса Сапочник предложил лицо своей мамы. Правда, она, по словам самого шоураннера, этот жест не оценила.

Грим Визериса — самый сложный в сериале

Райан Кондал считает, что актерская работа Пэдди Консидайна — одна из самых впечатляющих в сериале. Консидайн даже хотел сильно похудеть, чтобы изобразить совсем одряхлевшего Визериса, но идея была не лучшей — все-таки в сериале несколько скачков во времени, и он был нужен в разных состояниях. Так что ухудшающийся облик короля — заслуга гримеров и специалистов по спецэффектам. Им нужно было постепенно показать, как Визерис лысеет, по его телу расползаются язвы, а сам он худеет, поэтому у него аж шесть разных образов на весь сезон. На съемках последних серий его гримировали по четыре часа в день, а на глазу и щеке у него были зеленые маркеры. Позже специалисты по спецэффектам создали на этом месте впадины. А экстремально похудевшего Визериса сыграл очень тощий дублер — его тело в некоторых сценах совместили с головой Консидайна.

Зал-кабинет Морского Змея многое рассказывает о его владельце

Модель Зала Девяти в Дрифтмарке

Еще одна впечатляющая декорация «Дома Дракона» — это интерьеры замка Высокий Прилив, который расположен на Дрифтмарке. Это вотчина Корлиса Велариона (Стив Туссэн), который много путешествовал, побывал в далеких заморских странах и нажил немалое богатство. Создатели сравнивают его с Синдбадом-мореходом. Его состояние подчеркивают вычурная изогнутая лестница в форме спирали и архитектурный стиль интерьеров, который дизайнеры сравнивают с собором Святой Софии в Стамбуле (росписи на стенах, большие арки). Походы Корлиса прославляет огромная фреска, на которой изображены все девять его легендарных путешествий. А по всему залу расставлены причудливые иноземные артефакты (кристаллы, черепа и прочие экспонаты для кунсткамеры). Важным ориентиром для художников и дизайнеров стало поместье Хёрст-Касл, который медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст превратил в личную коллекцию дорогих экспонатов. Актриса Ив Бэст, сыгравшая Рейнис, супругу Корлиса, даже осталась немного расстроена: Зал Девяти в Дрифтмарке в итоге получился настолько интересным и детализированным, что в кадр попали далеко не все предметы, над которыми трудились реквизиторы.