Кто вы из «Дома Дракона»? Рейнира, Деймон или, может, драконье яйцо?

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Дом Дракона

ТестКто вы из «Дома Дракона»? Рейнира, Деймон или, может, драконье яйцо?

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«Дом Дракона» — масштабный приквел «Игры престолов». Здесь тоже есть секс, отрезанные конечности, рыцарские турниры, пиры и драконы. Причем огнедышащих здесь предполагается в разы больше — аж 17 драконов против трех подопечных Дейенерис Бурерожденной. Про художественные заслуги сериала мы писали не раз, теперь пришло время ответить на главный вопрос: с кем из героев «Дома Дракона» у вас есть что-то общее? Тест можно пройти неограниченное количество раз (напоминаем на тот случай, если ответ вам не понравится).

Автор: Лиза Кузнецова

Иллюстратор: Ася Соколова

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