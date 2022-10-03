Кто вы из «Дома Дракона»? Рейнира, Деймон или, может, драконье яйцо?

«Дом Дракона» — масштабный приквел «Игры престолов». Здесь тоже есть секс, отрезанные конечности, рыцарские турниры, пиры и драконы. Причем огнедышащих здесь предполагается в разы больше — аж 17 драконов против трех подопечных Дейенерис Бурерожденной. Про художественные заслуги сериала мы писали не раз, теперь пришло время ответить на главный вопрос: с кем из героев «Дома Дракона» у вас есть что-то общее? Тест можно пройти неограниченное количество раз (напоминаем на тот случай, если ответ вам не понравится).

Автор: Лиза Кузнецова

Иллюстратор: Ася Соколова