Обсуждаем финал «Дома Дракона»

Почему Рейнира ( Эмма Д'Арси ) одинока в стремлении сохранить мир? Может ли дракон ослушаться всадника ? Какой тактики придерживается Рейнис ( Ив Бэст )? И что значит выражение лица Рейниры в финальной сцене?

Вышел десятый эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» завершаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждали (со всеми спойлерами) новую серию. Кстати, пишите в комментариях, какой из сериалов понравился вам больше — «Дом Дракона» или «Кольца власти»? И какие ожидания от второго сезона?