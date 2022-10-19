Обсуждаем финал «Дома Дракона»

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Почему Рейнира (Эмма Д'Арси) одинока в стремлении сохранить мир? Может ли дракон ослушаться всадника? Какой тактики придерживается Рейнис (Ив Бэст)? И что значит выражение лица Рейниры в финальной сцене?
Вышел десятый эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» завершаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждали (со всеми спойлерами) новую серию. Кстати, пишите в комментариях, какой из сериалов понравился вам больше — «Дом Дракона» или «Кольца власти»? И какие ожидания от второго сезона?
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов