Уже скучаете по «Дому Дракона»? Вот вам еще 10 интересных сериалов про интриги и предательства

24 октября вышла последняя серия одного из самых ожидаемых сериалов года — «Дом Дракона». Для тех, кому не хватило десяти эпизодов интриг, предательств и грандиозных битв, мы подготовили десятку близких по духу проектов, доступных на Кинопоиске в Плюсе и в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Документальный сериал о закулисье «Дома Дракона»

«Дом Дракона» — один из тех редких сериалов, что постоянно вызывают у зрителя вопрос: «Вау, а как они это сделали?» Все-таки бюджетные ограничения телевидения не позволяют просто завалить все графикой, а потому съемочной группе приходится заниматься тем, о чем уже забывают создатели современных блокбастеров — искать живописные локации, отстраивать грандиозные декорации и прорабатывать до мелочей каждый элемент реквизита. В «Доме, который построили драконы» в деталях показывается вся эта внутренняя кухня. Какие части королевского замка существуют в реальности, а какие дорисованы? Из чего сделан череп Балериона Черного Ужаса? Кого в «Звездных войнах» сыграл король Джейхейрис из пролога первой серии? Ответы на все эти и многие другие вопросы, которые возникали (или не возникали) у вас во время просмотра «Дома Дракона», ищите в документальном сериале.

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Сериал, без которого не было бы никакого «Дома Дракона»

Казалось бы, зачем озвучивать то, что и так очевидно? Конечно, многие фанаты «Дома Дракона» знают «Игру престолов» наизусть! Но на деле не все так однозначно. Как ни странно, некоторые зрители начали свое знакомство с Вестеросом именно с приквела, ведь шоу получилось вполне самодостаточным. И все же наверстать упущенное никогда не поздно. Да, первый сезон «Игры престолов» сегодня кажется слишком неторопливым да и зрелищными сценами не балует, но зато актерская игра и сценарий, верный букве Дж. Р. Р. Мартина, проходят проверку временем безупречно. Восьмой сезон и вправду вышел как минимум спорным, однако от семи предыдущих оторваться невозможно.

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Неугодная знати королева отвоевывает свое место при дворе

В истории старушки Англии хватает выдающихся женщин, но Елизавета Вудвилл выделяется даже на их фоне. Молодая вдова провинциального барона так сильно очаровала короля Эдуарда IV, что тот решился жениться не на заморской принцессе, как было положено, а на аристократке не самых голубых кровей. Разумеется, такой расклад не устроил ни мать монарха, ни политического махинатора графа Уорика, который усадил Эдуарда на трон ради достижения собственных целей. Однако Елизавета доказала, что даже в таком террариуме, как английский двор, можно сохранить честь и всех переиграть. По крайней мере, так это преподнес мини-сериал BBC. Леди Вудвилл в исполнении Ребекки Фергюсон получилась утонченной, но решительной и даже немного безумной (почти как леди Джессика из «Дюны»), а интригана Уорика блестяще сыграл как всегда инфернальный Джеймс Фрейн. Примечательно, что в роли Эдуарда IV предстал Макс Айронс — не только сын Джереми Айронса, но и всамделишный потомок британского монарха.

Экранизация пьес Шекспира, вдохновивших Дж. Р. Р. Мартина на создание «Игры престолов»

Если б не Война роз, что сотрясала Английское королевство в XV веке, и не ее красочное (при этом отнюдь не достоверное) описание за авторством Уильяма Шекспира, не было бы никакой «Игры престолов». Даром, что ли, фамилии Старков и Ланнистеров так созвучны реальным Йоркам и Ланкастерам, терзавшим друг друга долгие тридцать лет? Пьесы Шекспира экранизировались неоднократно, но в 2012-м, в год летних Олимпийских игр в Лондоне, BBC решилась на новую, масштабную и современную адаптацию пяти произведений под общим названием «Пустая корона». От набившего оскомину постмодернизма отказались в пользу аутентичности, а потому костюмы, декорации и постановка здесь мало чем уступают «Дому Дракона». Разве что спецэффектов меньше. Но главное достоинство «Пустой короны», конечно же, каст. Сериал собрал весь цвет британского кинематографа: Патрик Стюарт, Дэвид Суше, Бен Уишоу, Джуди Денч, Джеймс Пьюрфой и Бенедикт Камбербэтч.

Кровавая хроника восстания, потрясшего империю

«Спартак» создавался еще до появления «Игры престолов», а потому был свободен от обязательства ей подражать. У авторов были другие источники вдохновения — культовый «Рим» HBO и не менее культовые «300 спартанцев» Зака Снайдера. У последних сериал позаимствовал комиксовую эстетику, слоу-мо в каждой битве и реки крови. Ну а в «Риме» сценаристы подглядели, как связывать сюжетные линии в тугой клубок: пока фракийский гладиатор Спартак готовит бунт, его хозяин Батиат пытается пробиться в высшие круги империи, для чего одну интригу плетет поверх другой. Помогает ему в этом еще более беспринципная супруга. Сериал стоит посмотреть хотя бы ради лучшей роли Люси Лоулесс. Зена — королева воинов, безусловно, икона гик-культуры, но Лукреция из «Спартака» в коварстве и безжалостности может потягаться даже с Серсеей Ланнистер.

История восхождения самой могущественной женщины Древнего Рима

Проектов про Римскую империю не так много, а таких, которые бы представляли женский взгляд на закулисье Вечного города, до недавнего времени и вовсе не было. Несправедливость исправил европейский канал Sky Atlantic. В сериале «Домина» рассказывается история легендарной Ливии Друзиллы — жены императора Октавиана Августа, которая не приняла роль тихой хранительницы домашнего очага, а фактически стала вторым лицом в государстве. Как и в «Доме Дракона», в «Домине» мы видим главную героиню сначала юной, своевольной, но все еще с чистыми помыслами, а после переносимся на десяток лет вперед и видим, какой ей пришлось стать, чтобы выжить. Крови на руках становится все больше, а сделки с совестью заключаются все чаще.

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Юная гречанка проходит путь от рабыни до владычицы Османской империи

Турецкий мегахит «Великолепный век» часто называют «Игрой престолов» для домохозяек: заговоров и предательств в избытке, а вместо драконов с ходячими мертвецами — любовь и роскошные наряды. «Империя Кёсем» предлагает все то же самое, но масштабнее и мрачнее. Если в оригинальном сериале показывался расцвет Османской империи при Сулеймане Великолепном, то в сиквеле предлагается взглянуть на ее стремительное погружение в трясину смуты и междоусобиц. Наложница Анастасия (Анастасию Цилимпоу с седьмого эпизода заменяет Берен Саат), получившая имя Кёсем («Наилюбимейшая»), попадает в самое горнило противостояния. Ее господин, султан Ахмед I (Экин Коч), непростительно порывист и недальновиден для правителя державы на пороге кризиса, а потому девушке приходится осваивать мастерство закулисных манипуляций, чтобы уберечь себя и возлюбленного от беды.

Дети делят империю отца… в современном Нью-Йорке!

Какой сеттинг ни выбери, борьба правопреемников за власть всегда будет привлекать зрителей. В середине 1980-х это доказал Акира Куросава, без потерь перенеся действие «Короля Лира» в феодальную Японию («Ран», 1985), а в 2018-м подтвердил сценарист Джесси Армстронг, написав хитовых «Наследников». Ни тебе величественных замков, ни сверкающих доспехов — лишь привычные небоскребы и деловые костюмы. Но накал страстей ничуть не меньше, чем в каком-нибудь Вестеросе. Семейство медиамагната Логана Роя (Брайан Кокс) состоит сплошь из высокомерных социопатов, но при этом в каждом из них легко разглядеть живого человека. Будь то средний сын Кендалл (Джереми Стронг), отчаянно жаждущий отцовского одобрения, или его младший брат, балагур и провокатор Роман (Киран Калкин), не просто так скрывающийся за маской шута. Семейную драму «Наследники» филигранно смешивают с черной комедией и корпоративным триллером. Это, кажется, единственный сериал, помимо «Дома Дракона», который способен приковать внимание зрителя сценой, в которой взрослые мужчины сидят за столом и обсуждают важные дела.

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Еще одно высокобюджетное фэнтези от HBO

Бесспорная заслуга «Игры престолов» в том, что она проложила дорогу на малые экраны дорогостоящим экранизациям других фэнтези-циклов. Но пока конкуренты вроде Netflix продолжали эксплуатировать темное Средневековье («Ведьмак», «Проклятая»), канал HBO взялся адаптировать кое-что совсем не похожее на «Престолы» — культовую серию романов Филипа Пулмана «Темные начала». В нулевых ее уже пытались экранизировать, однако фильм «Золотой компас» по мотивам первой книги хитом не стал и франшизу не запустил. Отчасти потому, что «Темные начала», вполне соответствуя своему названию, куда мрачнее даже «Гарри Поттера». Здесь миром правят деспотичные церковники, над похищенными детьми проводят бесчеловечные эксперименты, а главная героиня, юная Лира, переживает одно предательство за другим. Но при этом через всю эту непроглядную мглу нет-нет да и пробивается дух приключения. В 2000-х рядовой зритель к такой ядреной смеси был не готов. Тем более что из полнометражки пришлось выкинуть львиную часть сюжета. Сериальный же формат позволил авторам «Темных начал» полнее раскрыть историю и украсить ее столь необходимыми полутонами, ведь Пулман создал нечто большее, чем просто подростковое фэнтези. Если вы все это время обходили проект стороной, считая детской сказкой, то советуем исправить это недоразумение. К тому же в декабре финальный сезон.

Смотрите «Темные начала» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Космическое фэнтези, опередившее свое время

Хоть «Вавилон 5» и считается классикой научной фантастики, космос, звездолеты и высокие технологии здесь, скорее, выступают в качестве элементов антуража, привычного фанатам «Стартрека». На деле же сценарист Дж. Майкл Стражински построил свой magnum opus по лекалам эпического фэнтези. Здесь есть и пророчества, и избранные, и древнее зло, укрывшееся на планете За’ха’дум (почти как крепость Саурона — Барад-дур). Утонченные минбари мало чем отличаются от эльфов, а в воинственных нарнах можно при желании разглядеть орков. Однако в «Вавилоне 5» также нашлось место государственным переворотам, гражданским войнам и неожиданным альянсам — в общем, всему тому, что от фэнтези привыкли ждать поклонники «Игры престолов».

Автор: Дмитрий Шепелев