Создатели «Колец власти» не стали ничего менять из-за претензий фанатов. А кто пошел у них на поводу?

Первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» подошел к концу. Некоторые поклонники Толкина с самого начала были скептически настроены к шоу. Сначала раскритиковали объявленный каст («Не по канону!»), а ближе к премьере заваливали трейлеры негативными однотипными комментариями и выставляли низкие оценки на Rotten Tomatoes и IMDb. Но это не помогло: Amazon Studios оказала создателям сериала полную поддержку, а проект стал самым громким релизом в истории Amazon Prime Video.

Кампании по спасению любимых героев или произведений появились еще в позапрошлом веке: после того как Артур Конан Дойл утопил Шерлока Холмса на дне Райхенбахского водопада, читатели 10 лет не давали писателю покоя, упрашивая воскресить великого сыщика. Аналогичные истории были и в мире кино. Мы решили вспомнить, как фанаты и даже съемочные команды пытались влиять на решения студий — успешно и не очень.

Как фанаты и Джордж Мартин спасали сериалы (и для чего им понадобился самолет)?

«Звездный путь»

В 1968 году NBC планировал закрыть сериал «Звездный путь» после двух сезонов, но фанаты завалили офис канала письмами в поддержку шоу. NBC даже пришлось нанять дополнительных людей, которые бы разгребали корреспонденцию. Благодаря помощи фанатов сериал прожил еще год.

В 2002 году телеканал Fox закрыл «Светлячка» Джосса Уидона на середине сезона из-за низких рейтингов. Уже после завершения проект обрел культовый статус, и поклонники искали способы выразить свою любовь. Когда канал выпустил «Светлячка» на DVD, продажи дисков оказались настолько высокими, что заинтересовали студию Universal. Студия приобрела права на франшизу и позволила Уидону закончить основные сюжетные линии в формате полнометражного фильма.

Телесериал «Вероника Марс» о подростке — частном детективе продержался на телевидении три сезона и был закрыт в 2007 году. Шоураннер Роб Томас принципиально снял максимально открытый финал в надежде, что однажды ему удастся продолжить шоу. И 6 лет спустя такая возможность появилась: Томас решил выпустить полнометражный фильм и открыл сбор средств на Kickstarter. Благодаря фанатам Томас собрал 5,7 млн долларов — почти в три раза больше изначально заявленной суммы.

«Пространство»

В мае 2018 года телеканал Syfy объявил, что не будет продлевать фантастический телесериал «Пространство» (The Expanse) на четвертый сезон. На сайте Change.org тут же появилась петиция в защиту сериала, а в соцсетях начал набирать обороты хештег #SaveTheExpanse, поддержанный писателем Джорджем Р. Р. Мартином и актерами Пэттоном Освальтом и Уиллом Уитоном. Фанаты даже оплатили самолет с баннером «Спасите „Пространство“», который должен был пролететь над штаб-квартирой Amazon Studios — единственной студии, способной приютить сериал. Кампанию заметили крупные СМИ, и две недели спустя Джефф Безос лично заявил, что Amazon выкупил права на «Пространство».

Как «Дэдпула» спас режиссер?

Когда режиссер Тим Миллер пришел на студию Fox с идеей сольного фильма о Дэдпуле, комедийного боевика с рейтингом 18+, студийные боссы были настроены крайне скептично. Фильмы с таким рейтингом редко когда выстреливали в прокате. Кроме того, в памяти еще были свежи негативные воспоминания о том, как фанаты встретили Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса в «Росомахе»; студийных боссов совершенно не смущало, что эта версия действительно была ужасна.

Отчаявшись добиться их согласия, Миллер слил тестовую трехминутную сцену со съемок в сеть, и сцена произвела такой фурор среди фанатов, что студия мигом запустила фильм в производство.

А какие фильмы дорабатывали из-за реакции фанатов?

«Кошки»

В 2019 году режиссер Том Хупер собирался поставить бродвейский мюзикл «Кошки» на большом экране. Идея в принципе не встретила энтузиазма со стороны публики. Но, когда студия выпустила первый трейлер будущего фильма, зрители пришли в ужас от внешнего вида антропоморфных кошачьих, в облике которых осталось слишком много человеческих черт. Мастера по визуальным эффектам попытались спасти положение, добавив персонажам больше меха и удалив определенные анатомические подробности, но фильму это не помогло. Он стал одним из самых убыточных проектов года и в целом ужаснул и зрителей, и автора мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера (настолько, что он купил себе собаку, чтобы пережить стресс после выхода фильма).

Весной того же года Paramount выпустила трейлер «Соника в кино» — экранизации одноименной серии видеоигр. Фанаты изначально были настроены скептически, но когда они увидели, как всеми любимый синий еж будет выглядеть на экране, то просто озверели. Им совершенно не понравились маленькие глазки, человеческие зубки и общая попытка придать облику персонажа реалистичности. Режиссер Джефф Фаулер предпочел прислушаться к мнению поклонников, и студия Paramount отложила премьеру картины на три месяца, чтобы дать мастерам по визуальным эффектам больше времени на переделку внешнего вида ежа. В отличие от «Кошек», «Сонику» изменения пошли на пользу. Первый фильм оказался хитом, и сиквел публика ждала уже с куда большим энтузиазмом.

И какие сериалы переделывали?

«Как я встретил вашу маму»

В 2014 году вышел финальный эпизод ситкома «Как я встретил вашу маму», финал которого зрители ждали с 2005 года, когда Тед только начал свой рассказ детям. Ожидания были настолько высоки, что фанаты встретили финал негативно. Им не понравилось, что история о знакомстве Теда (Джош Рэднор) с Трейси (Кристин Милиоти), с той самой мамой из названия, оказалась всего лишь предлогом для возобновления отношений героя с Робин (Коби Смолдерс), а саму Трейси авторы списали в расход, сделав жертвой смертельной болезни.

Боб Сагет, исполнявший в сериале роль рассказчика, признался, что узнал о финальном повороте сюжета еще в самом начале, но не придал ему особого значения, подумав, что с годами планы шоураннеров могут измениться.

Планы не изменились, но создатели сериала Картер Бэйс и Крейг Томас нашли способ подарить фанатам другую версию событий: в DVD-издание девятого сезона была включена альтернативная концовка — нарезка кадров из предыдущих серий, под которую Тед рассказывает, что, хотя Робин и развелась с Барни (здесь ничего не изменилось), сам он по-прежнему женат на Трейси — по крайней мере, о ее болезни или смерти ничего не говорится, о героине говорят в настоящем времени.

А что там было со «Снайдеркатом»?

«Лига справедливости Зака Снайдера»

Когда семейная трагедия вынудила Зака Снайдера покинуть съемочную площадку «Лиги справедливости» (его приемная дочь покончила с собой), в освободившееся кресло сел Джосс Уидон. После успеха «Мстителей» решение пригласить Уидона казалось логичным. Однако вместе со сменой режиссера в Warner Bros. также решили поменять тональность фильма с мрачной реалистичности Снайдера на комедийную легкость «Мстителей».

«Лига справедливости» не стала для WB таким же прорывом, каким стали «Мстители» для Marvel. Однако затем появились слухи, что в архивах студии существует недоделанная снайдеровская версия. В сети набрал популярность тег #ReleasetheSnyderCut.

Представители Warner поначалу отрицали существование кадров, однако затем анонсировали выход оригинальной четырехчасовой версии Снайдера на сервисе HBO Max. Доработка фильма обошлась студии в 70 млн долларов, но его выход стал настоящим событием. Сегодня пользовательский рейтинг версии Снайдера на сайте Rotten Tomatoes составляет 94% против 68% у версии Уидона.

Как HBO отстоял конец «Игры престолов»?

«Игра престолов»

Финальный сезон «Игры престолов» не оправдал ожиданий зрителей, и вскоре после показа финального эпизода на Change.org появилась петиция, автор которой призывал переснять восьмой сезон с новыми, компетентными сценаристами и шоураннерами. Петиция существует и по сей день, на момент написания этой статьи ее подписало свыше 1,85 миллиона человек.

Создатели петицию проигнорировали. Каждый эпизод восьмого сезона стоил 15 млн долларов, и выкидывать почти сотню миллионов долларов на переделку необычайно успешного с деловой точки зрения шоу никто не стал. «Мне кажется, что, как бы мы ни закончили сериал, остались бы люди, недовольные такой концовкой, — заявил директор по программированию HBO Кейси Блойс. — Петиция показывает, с какой любовью и энтузиазмом относятся к сериалу его поклонники, но мы никогда не воспринимали ее всерьез. Да и ни один канал не воспримет подобное всерьез». При этом Чарльз Дэнс, сыгравший Тайвина Ланнистера, был готов подписать петицию.

Что меняли в «Звездных войнах»?

Когда Джордж Лукас приступил к работе над трилогией приквелов, он решил ввести в повествование персонажа по имени Джа-Джа Бинкс. По его задумке нелепый и неуклюжий гунган должен был стать комедийной отдушиной первого эпизода и настоящим любимцем детей. Однако Лукас не угадал: дети отнеслись к персонажу равнодушно, а вот фанаты просто возненавидели Джа-Джа.

«Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»

Лукас воспринял такую реакцию как личную обиду. Одно время он даже шутил, что назло поклонникам назовет второй эпизод «Большое приключение Джа-Джа» и выдаст гунгану главную роль, но, когда вышли два следующих фильма трилогии приквелов, участие Джа-Джа было урезано до пары камео.

18 лет спустя состоялась премьера восьмого эпизода саги. «Последние джедаи» Райана Джонсона оказались смелым, провокационным, в чем-то даже бунтарским и определенно авторским фильмом, однако далеко не всем фанатам пришлась по душе вольность, с которой Джонсон обращался с далекой-далекой галактикой и персонажами, ее населяющими. Больше всего поклонникам не понравилась новая героиня Роуз Тико в исполнении Келли Мари Трэн; ей в соцсетях прислали столько оскорбительных сообщений и угроз, что актриса решила удалить свой профиль.

Однако когда Джей Джей Абрамс приступил к съемкам девятого эпизода саги, то он, по сути, прислушался к возмущениям: почти все новаторские ходы Джонсона были отыграны назад, а экранное время Роуз сократили до пары минут. Но все эти решения не спасли «Скайуокер. Восход» от звания худшего фильма саги, в котором обилие фан-сервиса, макгаффины и бесконечная беготня заменили внятный сюжет, адекватное развитие персонажей и удовлетворительное завершение основных сюжетных линий.

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