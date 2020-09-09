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Находка дня: В мюзикле «Кошки» обнаружили неудаленный анус

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В середине марта в сети появился слух, что в одной из первых версий мюзикла «Кошки» все персонажи были изображены с анусами. Художник по спецэффектам впоследствии объяснил, что они появились случайно: в некоторых местах цифровая шерсть складывалась таким образом, что получалось что-то похожее на анусы. Это быстро устранили, но, как на то обратила внимание пользователь Twitter @VforVictoryish, далеко не все фальшивые анусы успели удалить.

«Именно в этом возрасте я обнаружила, что они не удалили все анусы из „Кошек“. #ВыпуститеВерсиюсАнусами #ЯНашлаВерсиюсАнусами».

Если судить по скриншотам, в финальной версии «Кошек» сохранился как минимум один анус: он появляется в фильме на отметке 1:35:14.

Источником слуха послужил пост в Twitter, в котором автор рассказал, что его знакомого наняли в ноябре 2019-го переделать 400 кадров «Кошек» и удалить CGI-анусы, добавленные несколькими месяцами ранее. На волне этого стал популярным хештег «Выпустите версию с анусами» (ReleaseTheButtholeCut), сделанный по принципу продолжительной кампании фанатов Зака Снайдера, требующих выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости».

В беседе с Daily Beast художник по спецэффектам также рассказал о работе над «Кошками». По его словам, производство фильма было настоящим адом — в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера, который общался с командой как с мусором.

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