КиноПоиск

Чарльз Дэнс готов поддержать петицию фанатов, требующих переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Обсудить0

В интервью PopCulture.com звезда «Игры престолов» Чарльз Дэнс признался, что его не впечатлил финал сериала. Когда актера спросили, как он относится к требованиям фанатов переснять заключительный сезон проекта, исполнитель роли Тайвина Ланнистера заявил, что ничего не знает о петиции, но отметил: «Если петиция существует, я бы ее подписал».

По словам Дэнса, ему очень нравилась «Игра престолов», и он с удовольствием смотрел сериал даже после того, как его персонаж скончался в уборной в финале четвертого сезона. Актеру было интересно, как разовьется история дальше, но концовка всего проекта показалась ему неудачной.

«Я знаю, что финал много кому понравился, — заметил Дэнс. — Он также многих разочаровал, и я, боюсь, среди последних».

«Мне кажется, Дэвид и Дэн (Бениофф и Уайcс, шоураннеры сериала. — Прим. ред.) высоко подняли планку для телевизионных сценариев, — продолжает актер. — Они феноменальные авторы. Но когда все закончилось встречей комитета, я подумал: „Хм-м-м, нет“. Я бы сказал, что концовка меня не впечатлила».

В мае 2019-го, после окончания «Игры престолов», на сайте Change.org появилась петиция, призывающая канал HBO полностью переснять восьмой сезон с компетентными авторами. Создатели петиции были уверены, что Бениофф и  Уайсс не справились с поставленной задачей и доказали собственную несостоятельность как сценаристы. На данный момент петиция собрала более 1,8 миллиона подписей.

Кроме Дэнса, идея с петицией приглянулась и Николаю Костеру-Вальдау, сыгравшему Джейме Ланнистера. В беседе с Variety актер рассказал, что слышал о требовании фанатов и даже подумывал поддержать петицию деньгами.

Руководство HBO, в свою очередь, не переживает по поводу петиции и не планирует переснимать восьмой сезон «Игры престолов».

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: PopCulture.com

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Эмилия Кларк осталась разочарована финалом «Игры престолов»

Эмилия Кларк осталась разочарована финалом «Игры престолов»

20 марта32
Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

6 мая45
Создатель «Мира Дикого Запада» объяснил отсылки к «Игре престолов» в третьем сезоне

Создатель «Мира Дикого Запада» объяснил отсылки к «Игре престолов» в третьем сезоне

23 марта9
HBO Max: Новый Looney Tunes обошел по популярности «Игру престолов» и «Клан Сопрано»

HBO Max: Новый Looney Tunes обошел по популярности «Игру престолов» и «Клан Сопрано»

3 июня2

Главное сегодня

Сериалы

«Страна Лавкрафта»: Экспериментальный хоррор о борьбе с расистами и другими монстрами

Вчера11
«Страна Лавкрафта»: Экспериментальный хоррор о борьбе с расистами и другими монстрами
Видео дня: Уилл Смит «раскрыл секрет» голливудской тренировки
Бюро находок

Видео дня: Уилл Смит «раскрыл секрет» голливудской тренировки

32 минуты назад1
Пять вопросов о Старгёрл — героине нового сериала DC

Пять вопросов о Старгёрл — героине нового сериала DC

Сегодня0
Находка дня: Писатель показал заметки своей бабушки о кино 1930-х
Бюро находок

Находка дня: Писатель показал заметки своей бабушки о кино 1930-х

час назад0
Чарльз Дэнс готов поддержать петицию фанатов, требующих переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Чарльз Дэнс готов поддержать петицию фанатов, требующих переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Сегодня, 10:428
Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в развратных действиях

Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в развратных действиях

Сегодня, 09:1714
Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

Сегодня, 08:226
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт