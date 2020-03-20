Чарльз Дэнс готов поддержать петицию фанатов, требующих переснять восьмой сезон «Игры престолов»

В интервью PopCulture.com звезда «Игры престолов» Чарльз Дэнс признался, что его не впечатлил финал сериала. Когда актера спросили, как он относится к требованиям фанатов переснять заключительный сезон проекта, исполнитель роли Тайвина Ланнистера заявил, что ничего не знает о петиции, но отметил: «Если петиция существует, я бы ее подписал».

По словам Дэнса, ему очень нравилась «Игра престолов», и он с удовольствием смотрел сериал даже после того, как его персонаж скончался в уборной в финале четвертого сезона. Актеру было интересно, как разовьется история дальше, но концовка всего проекта показалась ему неудачной.

«Я знаю, что финал много кому понравился, — заметил Дэнс. — Он также многих разочаровал, и я, боюсь, среди последних».

«Мне кажется, Дэвид и Дэн (Бениофф и Уайcс, шоураннеры сериала. — Прим. ред.) высоко подняли планку для телевизионных сценариев, — продолжает актер. — Они феноменальные авторы. Но когда все закончилось встречей комитета, я подумал: „Хм-м-м, нет“. Я бы сказал, что концовка меня не впечатлила».

В мае 2019-го, после окончания «Игры престолов», на сайте Change.org появилась петиция, призывающая канал HBO полностью переснять восьмой сезон с компетентными авторами. Создатели петиции были уверены, что Бениофф и Уайсс не справились с поставленной задачей и доказали собственную несостоятельность как сценаристы. На данный момент петиция собрала более 1,8 миллиона подписей.

Кроме Дэнса, идея с петицией приглянулась и Николаю Костеру-Вальдау, сыгравшему Джейме Ланнистера. В беседе с Variety актер рассказал, что слышал о требовании фанатов и даже подумывал поддержать петицию деньгами.

Руководство HBO, в свою очередь, не переживает по поводу петиции и не планирует переснимать восьмой сезон «Игры престолов».

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: PopCulture.com