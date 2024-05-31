Сериалы июня: «Презумпция невиновности», продолжения «Дома Дракона» и «Медведя»

В июне окружной прокурор Расти станет главным подозреваемым в убийстве любовницы, семья Таргариен продолжит борьбу за Железный трон, а шеф-повар Карми попытается превратить свой ресторан в лучшее заведение Чикаго.

Главное

Где смотреть: HBO — с 16 июня

Продолжение эпической борьбы за Железный трон между «черными» и «зелеными» ветвями Таргариенов. Старший сын Рейниры, Джекейрис (Гарри Коллетт), отправится на Север, чтобы заручиться поддержкой Старков, а принц Деймон (Мэтт Смит) займется захватом Харренхолла. В это время в другом стане Алисента (Оливия Кук) попытается приструнить своего самоуверенного сына Эйгона (Том Глинн-Карни), предвкушающего кровавую бойню.

Если в первом сезоне было десять серий, то во втором — всего восемь эпизодов. Одна из причин сокращения — желание шоураннера Райана Кондала сделать повествование еще динамичнее. Автор первоисточника Джордж Мартин уже посмотрел первые эпизоды и назвал зрелище «мощным, мучительным и душераздирающим».

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Где смотреть: Disney+ — с 4 июня

Сериал по «Звездным войнам», придуманный Лесли Хэдланд. Создательница «Жизней матрешки» описывает новый проект как смесь «Холодного сердца» и «Убить Билла». Действие «Аколита» разворачивается во время Расцвета Республики, то есть за 100 лет до «Скрытой угрозы». Группа из рыцарей и мастеров ордена должна поймать загадочного убийцу, открывшего охоту за джедаями. Мудрый мастер Сол (Ли Джон-джэ) и его попавшая под подозрение бывшая ученица Мэй (Амандла Стенберг) начинают вместе расследовать цепочку преступлений. Сериал, вероятно, будет наполнен зрелищными схватками. Источниками вдохновения для Хэдланд стали классические фильмы о боевых искусствах — «Телохранитель» и «Пойдем, выпьем со мной».

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Где смотреть: Prime Video — с 13 июня

В четвертом сезоне циничной супергероики бывший агент ЦРУ Билли Бутчер (Карл Урбан) решает использовать найденный смертоносный вирус, чтобы избавить мир от людей со сверхспособностями. А его заклятый враг Хоумлендер (Энтони Старр), обновив команду суперов после потерь третьего сезона, пытается захватить власть и подавить уличные протесты людей, выступающих против корпорации Vought. В сериал вернется Солдатик, персонаж Дженсена Эклса, а еще в нем появится Джеффри Дин Морган, давний партнер Эклса по «Сверхъестественному» (кого именно он сыграет — пока загадка). Всего в новом сезоне будет восемь серий, и в день премьеры выйдет сразу три эпизода.

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Где смотреть: Apple TV+ — с 14 июня

Чикагский окружной прокурор Расти Сабич (Джейк Джилленхол) заводит тайный роман со своей коллегой Каролин (Ренате Реинсве из «Худшего человека на свете»). Когда девушку внезапно убивают, ему приходится взяться за расследование этого дела. Чтобы спасти брак, Расти пытается скрыть, что встречался с жертвой, и это приводит к тому, что он сам становится главным подозреваемым. Шоураннером юридического триллера стал создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, продюсирует сериал Джей Джей Абрамс. Проект основан на бестселлере писателя и юриста Скотта Туроу. В предыдущей экранизации романа главную роль играл Харрисон Форд.

Где смотреть: Hulu — 27 июня (премьера всех серий)

Продолжение хита Кристофера Сторера об адовых буднях шеф-повара Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) и его коллег (Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири). В новом сезоне перфекционист Карми, оправившись от нервного срыва, будет с еще большей яростью требовать от команды безупречной работы, чтобы вывести ресторан на новый уровень. Айо Эдебири стала режиссером одного из эпизодов. Также сообщается, что зрителей ждет серия со множеством звезд по примеру рождественского эпизода.

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А что еще?

Где смотреть: Kion, Premier, Wink, «Иви» — с 1 июня

Экранизацию одноименной детской книги Виктора Драгунского снял внук писателя Артём Драгунский. История в сериале развернется одновременно в современности и далеком советском прошлом. Родители оставляют на время шестилетнего Дениску дедушке Денису Викторовичу, и, чтобы как-то увлечь внука, тот начинает рассказывать ему истории из своего детства. Выясняется, что, конечно же, Дениска 2024 года не так уж сильно отличается от Дениски 1954-го: оба они умеют мастерски перевернуть жизнь своего двора с ног на голову. Общение с дедушкой позволяет внуку иначе посмотреть и на него самого, и на его прошлое. За производство двенадцати эпизодов отвечала «Кинокомпания братьев Андреасян», а главные роли сыграли Максим Матузный, Александр Пашутин, Янина Студилина, Дмитрий Ендальцев, Кирилл Мелехов и Лиза Моряк.

Где смотреть: Hulu — с 4 июня

Биографическая драма о скандале, разразившемся в НБА в 2014 году, когда владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Дональд Стерлинг (Эд О’Нил) в частном разговоре высказал несколько расистских комментариев, которые были преданы огласке. Это привело к тому, что Стерлингу пожизненно запретили посещать матчи, тренировки и другие мероприятия лиги. В сериале снялись Лоренс Фишбёрн в роли тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса, Дж. Альфонс Николсон в роли звезды клуба Криса Пола, а также Клифтон Дэвис, сыгравший бывшего генерального менеджера Элджина Бэйлора, который в 2009 году обвинил Стерлинга в дискриминации. Создательница Clipped Джина Уэлш работала над сериалами «Рэй Донован», «Вражда» и «Касл-Рок».

Где смотреть: Кинопоиск, Wink — с 5 июня

Мечтательный поэт Рома (Турбо из «Слова пацана») и материалист-айтишник Женя (Денис Косиков) — братья-подростки, живущие в провинциальном городке. Однажды парни случайно находят склад с оружием и решают сбыть автоматы в даркнете. Однако попытка заработать легкие деньги превращается в опасный квест, в котором оказываются замешаны не только все жители городка, но и столичные бандиты. Криминальную комедию снял призер «Кинотавра» за фильм «Бык» Борис Акопов. В сериале появятся Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Иван Добронравов и Максим Стоянов.

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Где смотреть: Hulu — с 7 июня

Ретросериал с Даниэлем Брюлем в роли знаменитого кутюрье. Действие стартует в 1972 году, когда 38-летний Лагерфельд решает стать самым известным модельером в мире и бросает вызов Иву Сен-Лорану (Арно Валуа). В шоу появятся знаковые для XX века персонажи — например, Марлен Дитрих (Сунньи Меллес) и Энди Уорхол (Пол Спера), а также модельер Палома Пикассо (Жанна Дамас) и музы культовых дизайнеров Лулу де ла Фалез (Клэр Лаффут) и Жак де Башер (Теодор Пеллерен). Роль жестокой матери Лагерфельда, Элизабет, воплотила на экране Лиза Кройцер («Тьма»). Режиссерское кресло заняли Жером Салль («Одиссея») и Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп»). Премьера масштабного сериала (в нем приняло участие более двух тысяч статистов и задействовано более трех тысяч костюмов) состоялась в апреле на фестивале Canneseries и закончилась трехминутной овацией.

Где смотреть: Netflix — 7 июня (премьера всех серий)

Дорама, спешащая на замену испанской «Элите». Действие сериала разворачивается в самой престижной школе Южной Кореи, куда переводится новенький (Ли Чхэ-мин), скрывающий от одноклассников некий секрет. Парень вступает в открытый конфликт с местной звездой (Ким Джэ-вон), и все остальные ученики втягиваются в напряженную борьбу за власть в школе. Режиссер молодежной драмы — Пэ Хён-джин («Алхимия душ», «Болтун»).

Queenie, 1-й сезон

Где смотреть: Hulu — с 7 июня

Британское драмеди о девушке ямайского происхождения Квини, пытающейся найти свое место в Лондоне и справиться с кризисом четверти жизни. Сериал о «черной Бриджит Джонс» снят по одноименному роману Кэндис Карти-Уильямс, которая в 2020 году стала первой темнокожей женщиной, получившей награду «Книга года» на British Book Awards.

Где смотреть: ТНТ, Premier — с 10 июня

Комедийный сериал о семье, члены которой разбросаны по всей стране. Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву строить карьеру архитектора. Ее сестра Надя (Дарья Руденок) вышла замуж за Диму (Никита Павленко), после рождения ребенка они переехали из Екатеринбурга в маленький городок Ирбит в Свердловской области и постоянно ссорятся. Родители Наташи и Нади (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) остались в Екатеринбурге, и Наташа испытывает чувство вины, что бросила их. К тому же в Москве не ладится: начальник (Артур Бесчастных) ее унижает, а мужчина, с которым она живет (Максим Лагашкин), намного ее старше, и Наташа боится рассказать об этом родителям. Несмотря на все проблемы, Ткачёвы стараются сохранить семейные отношения благодаря современным технологиям, оставаясь постоянно на связи друг с другом.

«Бриджертоны», 2-я часть 3-го сезона

Где смотреть: Netflix — 13 июня (премьера всех серий)

Финал сезона, посвященного Пенелопе Фезерингтон (Никола Кохлан) и ее поискам идеального супруга. В последних четырех сериях девушке предстоит решить, готова ли она принять неожиданное предложение Колина Бриджертона (Люк Ньютон).

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Где смотреть: Netflix — 13 июня (премьера всех серий)

Драмеди из Таиланда в духе «Сексуального просвещения» для взрослых. Живущий в 1970-х специалист по венерическим заболеваниям (Чантавит Дханасеви) становится колумнистом в скандальной газете. Он отвечает на письма читателей, пытающихся разобраться в тонкостях интимной жизни, и заводит роман с коллегой-бунтаркой. Сериал от создателей «Девушки из ниоткуда» вдохновлен реальными письмами 1970-х годов.

Где смотреть: Netflix — 14 июня (премьера всех серий)

Сай-фай-антология, снятая Джоко Анваром, одним из самых известных индонезийских режиссеров. Известно, что сериал будет состоять из семи зловещих историй, в которых герои, обычные люди, столкнутся с потусторонним.

Где смотреть: MGM+ — с 16 июня

Криминальный триллер о нарковойнах в Майами 1970-х. В центре истории — кубинец Роман Компте (Дэниэл Пино), который вместе с семьей начинает новую жизнь в Америке. Он становится секретным агентом ЦРУ и одновременно генеральным менеджером дорогого отеля, считающегося среди конфликтующих группировок нейтральной территорией: драгдилеры не убивают там друг друга, потому что «всем слишком весело». Предприимчивый Компте, пытаясь вести двойную жизнь, подвергает опасности самых близких людей. Среди постановщиков — Гильермо Наварро, режиссер «Нарко» и «Крестной матери кокаина».

Где смотреть: Netflix — 22 июня (премьера всех серий)

Талантливый мальчишка, увлекающийся гольфом, поступает в престижную академию, чтобы узнать все секреты любимого вида спорта. Там он соперничает с другими вундеркиндами и получает навыки, которые пригодятся не только на поле для гольфа, но и в обычной жизни. Создатель аниме — Хитоси Нанба («Нас всегда разделяли 10 сантиметров», «Золотое божество»). В основе сюжета лежит манга Накабы Судзуки, автора сверхпопулярных «Семи смертных грехов». В грядущем шоу он высоко оценил художественное оформление, режиссуру и работу актеров озвучания, идеально уловивших характеры персонажей.

Где смотреть: Amazon Prime Video — с 24 июня

Комедийный сериал в жанре альтернативной истории, переосмысляющий жизнь Джейн Грей (Эмили Бейдер). Она правила Англией в 1553 году всего девять дней и спустя полгода в 16 лет была обезглавлена после обвинений в узурпации власти. Создатели сериала предлагают пофантазировать, как еще могла бы сложиться жизнь юной своевольной Джейн, делая акцент на ее зарождающихся отношениях с Гилфордом Дадли (Эдвард Блюмель из «Сексуального просвещения» и «Убивая Еву») и на придворных интригах. В сериале снялись Доминик Купер, Роб Брайдон, Джим Бродбент и другие. Среди создателей комедии — Джеми Бэббит, работавшая над «Удивительной миссис Мейзел» и «Жизнями матрешки». В прессе предстоящее шоу уже нарекли «новыми „Бриджертонами“».

Где смотреть: Apple TV+ — с 26 июня

Драмеди от создателей «Гранд Отеля» с Евой Лонгорией в роли беззаботной жительницы Нью-Йорка, которая вынуждена бежать из Америки вместе с матерью (Кармен Маура) и дочерью-подростком из-за того, что ее исчезнувший муж влип в неприятности и подставил семью. Женщины прячутся от идущих по их следу преступников на севере Испании и пытаются начать новую жизнь, однако в маленьком винодельческом городке слухи разлетаются очень быстро.

Supacell, 1-й сезон

Где смотреть: Netflix — 27 июня (премьера всех серий)

Майкл (Тосин Коул) наслаждается жизнью: у него есть дом, новая машина, а любимая девушка (Эделайо Эдедайо) только что согласилась выйти за него замуж. Внезапно парень перемещается в будущее и узнает, что невеста скоро погибнет, но у него есть шанс все исправить. Для этого Майклу нужно собрать команду людей со сверхспособностями. Шоураннером фантастической драмы выступил британский рэпер Rapman, снявший высоко оцененную критиками «Темную историю».

Где смотреть: Okko — июнь

На пороге сорокалетия Милю (Карина Зверева) бросает спонсор, и она решает сменить сферу деятельности, став популярной блогершей. Содержанка нанимает 20-летних помощниц — сценаристку Варю (Ясмина Омерович) и продюсера Ксюшу (Елизавета Кононова), — которым предстоит набрать за месяц миллион подписчиков. Создательницы комедийного сериала о перевоспитании — Оксана Мафагел и стендап-комик Елизавета Варвара Аранова, вместе работавшие над «Мне плевать, кто вы».

Где смотреть: Wink — июнь

Эротическая костюмированная драма о жизни куртизанок в Петербурге 1903 года. Серебряный век в разгаре, в столице империи царят декаданс, роскошь и пороки. Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына) работают в подпольном публичном доме под руководством некоей Матушки (Виктория Исакова), благообразной и жестокой одновременно. Для каждой из воспитанниц Матушка находит свой образ и свою легенду, как беспроигрышно очаровать и обмануть статусного мужчину-клиента. Продавая им не только тело, но и иллюзию теплоты и любви, девушки тайно мечтают вырваться из этого бизнеса и обрести свободу, сохранив чистоту души. Мужской кастинг в проекте максимально звездный: Фёдор Бондарчук, Даниил Воробьёв, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн, звезда фильма — победителя Каннского фестиваля «Анора». Сериал по сценарию Александра Родионова снял Николай Хомерики. За костюмы в «Чистых» отвечает Надежда Васильева («Брат», «По щучьему велению»).

Где смотреть: Premier — июнь

Февраль, 1826 год. После подавленного восстания декабристов в Петербурге началась серия жестоких убийств тех, кто донес на заговорщиков властям. Рядом с местом преступления полиция находит строчку из стихотворения Пушкина. Расследуют это дело московский сыщик Лавр Петрович (Тимофей Трибунцев) и дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин), недавно освобожденный из-под ареста по подозрению в участии в заговоре.

Победитель прошлогоднего фестиваля «Пилот» вышел осенью 2023 года в сжатом формате на четыре эпизода. В расширенную версию вошло больше отснятого материала, который делает повествование глубже и противоречивее.

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Остальное

Где смотреть: Paramount+ — с 2 июня

Мэр Майк Макласки (Джереми Реннер) продолжает попытки сохранить хрупкий баланс между группировками Кингстауна. Его работа осложняется, когда в городе появляется новый игрок — русская мафия.

Где смотреть: tvN — с 3 июня

Продолжение корейского криминального боевика о группе мошенников, грабящих тех, кто нажил свое состояние незаконным способом. Режиссер второго сезона — Со Джэ-хён («Меморист», «Приходите в ресторан ведьмы»).

Где смотреть: Netflix — 6 июня (премьера всех серий)

Финал приключений мальчика-гибрида Гаса (Кристиан Конвери), который на этот раз вместе с друзьями отправится на Аляску, чтобы найти свою мать. В опасном путешествии компанию сопровождает доктор Сингх (Адиль Ахтар), который может представлять для Гаса опасность.

Где смотреть: Starz — с 7 июня

Продолжение криминальной саги о сыне драгдилера (Майкл Рейни-мл.), который ищет способ разобраться с отцовскими проблемами и найти свое место в жизни. Четвертый сезон будет последним, но поклонники франшизы могут переключиться на другие спин-оффы — «Юность Кэнена» и «Силу».

Где смотреть: JTBC — с 12 июня

Ко Ын-ха — блогерша, создающая непопулярный детский контент и скучающая по Со Джи-хвану, единственному другу детства. Однажды она встречает его и узнает, что Джи-хван был гангстером, а теперь помогает бывшим преступникам начать новую жизнь. Главные роли в корейском ромкоме исполнили Хан Сон-хва («Работай позже, веселись сейчас») и Ом Тхэ-гу («Таксист»).

Где смотреть: TV Chosun — июнь

Акушер-гинеколог (Чхве Щи-вон), привыкший соблазнять и бросать влюбленных в него женщин, начинает испытывать чувства к коллеге (Чон Ин-сон), которая одержима идеей найти мужчину, подходящего ей на генетическом уровне. Режиссер ромкома — Сон Чхи-ук («Завтра», «Кайрос»).

Автор: Сабрина Карабаева