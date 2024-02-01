Что смотреть на каникулах с детьми: 10 хитов и новинок Кинопоиска для семейного просмотра

Начинаются длинные летние каникулы. Самое время отвлечься от дел, провести время с детьми и узнать что-то новое. Собрали для вас сериалы и фильмы, которые помогут весело и с пользой провести лето.

Студия «Анимаккорд» продолжает радовать поклонников новыми историями о неразлучных Маше и Медведе. На этот раз героев можно увидеть в очень коротких анимационных скетчах, но уровень комических ситуаций от этого никак не страдает. Любимые герои и за пару минут успевают придумать много развлечений: сходить в кино, покататься на аттракционах, сочинить музыкальные хиты, потанцевать и даже попутешествовать. Как всегда, не обходится без традиционных отсылок к киноклассике и массовой культуре. Неутомимая Маша то изображает героиню вестерна, то переодевается в русалку, то рисует «Черный квадрат» Малевича в собственной интерпретации. Кажется, набор сюжетов для этой парочки бесконечен.

Забавный бородатый человечек — лучший на свете учитель. Пусть иногда он ошибается и путается, зато эффективно обучает малышей грамоте, объясняет разницу между омографами и омофонами, учит писать стихи, разгадывать ребусы и рассказывает о культуре разных стран — от США до Новой Зеландии. «Бодо Бородо» компании Riki — сериал, в котором удачно сочетается и смешное, и познавательное. За лето можно узнать много интересного, посмотрев 120 коротких уроков, и в игровой форме объяснить ребенку и сложные правила русского языка, и традиции мировых культур.

Обычная школьница Маринетт на самом деле супергероиня Леди Баг. А одноклассник Андриан, в которого девушка влюблена, — Супер-Кот. Подростки вместе защищают Париж от всевозможного зла, при этом каждый не подозревает, кто скрывается под маской верного союзника. Первый сезон вышел в 2015 году, и за это время история Леди Баг выросла в целую вселенную, включающую пять сезонов сериала (долгожданный пятый вышел как раз недавно), полнометражный мультфильм и три спецэпизода о приключениях героев в Шанхае, Нью-Йорке и Париже. Помимо этого, популярные герои появлялись в играх, мангах и даже театральных мюзиклах. Трогательная история первой любви, дополненная супергеройскими интригами и опасными приключениями, завоевала преданную фан-базу и не теряет свежести из сезона в сезон.

Трое детей, мама-ученый и папа-инженер, на первый взгляд, обычная московская семья. Вот только вскоре выясняется, что отец — секретный агент. Жизнь ребят переворачивается с ног на голову, когда им вместе с папой и мамой приходится отправиться в опасную экспедицию в Сибирь, где находится секретная лаборатория.

В футуристичном сериале анимационной студии «Воронеж» в духе Кира Булычёва сплелись волшебство и наука, рациональное и необъяснимое. Пока взрослые пытаются спасти достижения человечества, дети обращаются к магии и открывают в себе энергию, позволяющую управлять живыми существами силой мысли. Но, помимо секретных экспериментов, таинственных огоньков и участия в деле внучки Бабы-яги, «Супергерои.ру» — это прежде всего история про семью, дружбу, отвагу и любовь к близким. Благодаря таким знакомым каждому темам сериал на протяжении десяти эпизодов отлично удерживает внимание детей и взрослых.

Чебурашка со своим другом Геной устраивают выходной. Вот только ушастый малыш никак не может понять, что такое отдых. Гена пытается занять его всем, чем только можно: и чтением любимых книг, и игрой в молчанку, и даже подсчетом всех деревьев в парке. Не помогает ничего. Очевидно, Чебурашка предпочитает что-то делать каждую минуту. И, в конце концов, его деятельность приносит свои плоды. Солнечная короткометражка с героями недавнего российского хита снова возвращает нас в детство, а юным зрителям даст возможность получше узнать классического анимационного героя в современной версии.

Богатырскую силушку Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Алёши Поповича ждет новое испытание. В двенадцатом полнометражном мультфильме серии богатыри отправляются в опасное путешествие в доисторические времена. Противниками героев на этот раз выступают не былинные злодеи вроде Соловья-разбойника, а настоящие динозавры. Как и всегда, дружной команде вместе со Змеем Горынычем и конем Юлием удается справиться даже с силой волшебного Пупа Земли. Именно эта часть знаменитой франшизы студии «Мельница» стала самым кассовым мультфильмом за всю историю российской анимации. Похоже, зрителям все так же интересно следить за приключениями отважных богатырей и их друзей, как это было 20 лет назад, когда вышла первая часть. Каникулы — самое подходящее время пересмотреть всю франшизу.

Граф Дракула — владелец отеля «Трансильвания» и папа очаровательной дочурки Мэйвис. Чтобы оградить девочку от мира людей, он прячет ее в отеле, где вместе с ними живут оборотни, Человек-невидимка, монстр Франкенштейна и другая нечисть. Ситуация резко меняется, когда в отель случайно приезжает самый обычный человеческий парень и Мэйвис в него влюбляется.

«Монстры на каникулах» стали полнометражным дебютом режиссера Генндия Тартаковского, снявшего затем сериал для взрослых «Первобытный». Классическая история взаимоотношений отцов и детей, первой любви и проверки семейных уз на прочность, но разыгранная среди монстров, — хороший рецепт для анимационной комедии, рассчитанной на широкую аудиторию. Глядя на древнего графа, который слишком беспокоится о своей 118-летней дочери, с трудом налаживает отношения с зятем и пытается адаптироваться к новой реальности, в которой монстры живут вместе с людьми, каждый родитель в чем-то может узнать себя. Ну а детям будет нескучно наблюдать за страшными, странными, но по-своему обаятельными чудовищами. На Кинопоиске можно посмотреть первую и вторую части мультфильма.

Родни Нержавейкин — юный робот, больше всего на свете мечтающий стать изобретателем. Чтобы добиться своей цели, он отправляется в Робот-Сити, но оказывается, что в большом городе жизнь устроена совсем не так, как он представлял. В анимационном фильме ныне закрытой студии Blue Sky, создавшей «Ледниковый период», отражено множество самых разных тем. Отношения родителей и детей, власти и простых граждан, жажда богатства и стремление к справедливости. Даже перенесенные в мир роботов, эти вечные проблемы не теряют своей актуальности. А в формате анимации становятся понятными для любого ребенка.

В солнечном «Артеке» начинается очередная смена. На экскурсии по лагерю детям показывают волшебное дерево, которое, согласно легенде, может исполнять самые заветные мечты. Четверо главных героев невольно загадывают желания и переносятся в прошлое — в «Артек» советского времени, где встречают своих родителей, которые тогда были такими же детьми, как они сами. Находчивость, смелость и крепкая дружба помогают им решить все семейные проблемы и узнать своих мам и пап с неожиданной стороны. Михаил Галустян в роли заместителя директора лагеря постоянно меняет костюмы, и юные актеры не отстают от него в смене образов. Легкое кино для семейного просмотра.

Британское фэнтези о волшебном существе по имени Сэм, которого вряд ли можно назвать эльфом после первого взгляда. Но именно так он представляется четверым детям, случайно встретившим его на берегу моря. Сэм очень стар, живет в песке и обладает удивительным даром. Эльф может исполнить абсолютно любое желание, но, правда, с одним условием. Ребят ждут невероятные приключения, полные опасностей и нелегких решений. Помимо волшебства, в фильме есть и звездный актерский состав: колоритный злодей, сыгранный комиком Расселом Брэндом, отец в исполнении Мэттью Гуда, звезды «Хранителей» и «Открытия ведьм», и собственно песочный эльф Сэм, озвученный Майклом Кейном. Трогательная история любви и дружбы точно никого не оставит равнодушным.

Автор: Катя Семёнова