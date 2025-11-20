Все мультфильмы про трех богатырей — от худшего к лучшему

Рано или поздно это должно было произойти: богатыри уходят в сериальный формат, где чувствуют себя относительно неплохо. Если сравнивать франшизу с киновселенной Marvel, то «Ни дня без подвига» — наш «Что, если…?», антология из шести короткометражек, выпущенная в двух частях и напоминающая сборник анекдотов. Есть тут, как полагается, и свои хиты с любопытными концепциями (например, эпизод, где Алёша вдруг становится умнейшим из богатырей), и филлеры (в другой вселенной серия про князя-комара могла бы быть кроненберговским боди-хоррором). Существенных недостатков два: анимация стала куда менее красивой и детализированной, а Добрыня отошел даже не на второй, а совсем уж на третий план, не получив ни одной самостоятельной истории. Кто в «Мельнице» вдруг решил, что Никитич, о котором сложено больше всего былин, не заслуживает экранного времени? Глаза, нам нужны его глаза…