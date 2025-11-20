Все мультфильмы про трех богатырей — от худшего к лучшему

В топе смотрения Кинопоиска вот уже больше месяца уверенно держатся «Три богатыря и свет клином» — очередная часть 22-летней анимационной франшизы студии «Мельница». Серия выросла в огромную вселенную, включающую двенадцать полнометражек, один спин-офф о приключениях коня Юлия и даже мини-сериал из шести эпизодов. Судя по рейтингу, сейчас мультфильмы, полюбившиеся нам за остроумные гэги, обаятельных героев и современный юмор, переживают взлет. И далеко не первый (были и посадки, и уходы в пике). Редактор Кинопоиска Никита Демченко, буквально росший вместе с «Богатырями», пересмотрел их приключения целиком, чтобы задокументировать все рассветы и закаты франшизы.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
14
«Три богатыря и принцесса Египта»
Египетская сила
В новогоднюю ночь жен богатырей похищают. Илья, Добрыня и Алёша устремляются в погоню, а с ними Дед Мороз. Но ненастоящий. За густой белоснежной бородой скрывается один из его сыновей — «запасной», тринадцатый месяц по имени Дурило, жаждущий стать единственным в году. Для этого сказочному делинквенту нужны недюжинная сила трех богатырей и... египетская пирамида!
Самый новогодний фильм серии (впервые на экранах усыпанный снегом Киев) оставляет послевкусие не столько праздника, сколько последующего похмельного сна. Довольно быстро действие из столицы Руси перемещается в ближневосточную пустыню, и сюжет окончательно превращается в бессвязную тоскливую кашу из приключенческих фильмов про Египет. Вынужденная командировка богатырей оборачивается танцами со скелетами, надругательством над древними захоронениями, дракой со скорпионами и предотвращением экологической катастрофы, корни которой уходят в юношескую обиду. Оказывается, тринадцатый месяц решил испортить планетарный климат, потому что он в семье никому особенно не нужен. Что ж, у восьмого фильма франшизы судьба тоже незавидная: спустя годы пересматривать его не хочется. Даже чтобы «посмешить подковы».
13
«Три богатыря и Морской царь»
Франшиза на дне
Победив всех на свете, богатыри прохлаждаются на гражданке. Да так сильно, что в походах за продуктами и прочей бытовухе даже начинают терять силушку. Исправить положение должен зуб китайского дракона — дальнего родственника Горыныча. Снарядившись в экспедицию, Илья, Добрыня и Алёша в очередной раз совершают роковую ошибку — оставляют киевлян наедине с князем и Юлием. Те решают поправить дефицит бюджета, присвоив сокровища Морского царя. Заведомо провальная затея оборачивается тотальной катастрофой: столица уходит на дно, а скуфоватый подводный владыка начинает искать себе жену из числа киевлянок.
Седьмая часть серии, как и последовавшая за ней «Принцесса Египта», — калейдоскоп абсурдных эпизодов, сменяющих друг друга с бешеной скоростью без причин и следствий. Богатыри поднимают Великую Китайскую стену, их жены обретают рыбьи хвосты, Юлия утаскивает под воду осьминожка в очках, князь летает (!) на пингвинах. Традиционной финальной песней вместо очередного заедающего на подкорке авторского хита стал ленивый кавер на «Мечта сбывается» Юрия Антонова. Судя по фильму, главная мечта русских витязей — не ходить больше на рынок за картошкой.
12
«Три богатыря на дальних берегах»
Начало конца
Некогда изгнанный Добрыней купец Колыван возвращается в Киев и под видом иностранца собирается торговать у кремлевских стен. Все бы ничего, но идиотизм коня Юлия вкупе с его же энтузиазмом приводят законспирированного недруга прямиком в княжеские покои. А старания Колывановой подружки Бабы-яги, мечтающей о статусе фрейлины, и вовсе сажают его на трон. Илья, Добрыня и Алёша тем временем колдовской хитростью отправлены на тропический остров, жители которого давно ждут белых спасителей, способных разобраться с гигантской вредной обезьяной.
Вообще-то, после «Шамаханской царицы» «Мельница» не собиралась продолжать командные богатырские похождения. Силы студии были брошены на новую историю — про Ивана-царевича и Серого Волка, — однако после кассового успеха «Царицы» необходимость в новом капустнике стала очевидной. Правда, никого из прежних режиссеров возвращение в Киевскую Русь не привлекало, так что кресло постановщика занял Константин Феоктистов — художник-аниматор, работавший над франшизой с первых лет ее существования и впоследствии ее узурпировавший.
Собственно, «Дальние берега» открывают самый неудачный период в истории «Трех богатырей». Именно тут впервые проступают все огрехи, которые в будущем превратятся в дурные привычки франшизы: главные герои начинают терять индивидуальность, появляются анахронизмы ради красного словца. Правда, стоит признать: зайцы-переростки и психоделический кавер на «Кукарачу» на годы врезались в память зрителей.
11
«Три богатыря и Пуп Земли»
Русы против ящеров
После «Наследницы престола», вернувшей серию к привычной, но почти утраченной за годы формуле успеха (внятная коллизия с четким антагонистом и богатырской троицей в центре, а не на периферии сюжета), «Мельница» вновь пускается во все тяжкие. Материализовавшийся где-то под Киевом Пуп Земли — это не то просто дырка в земле, не то загадочная сущность, способная принимать разные обличия, — отправляет богатырей в далекое (и альтернативное) прошлое. То, в котором динозавры и пещерные люди живут бок о бок. Пусть и не особо мирно.
«Назад в будущее»? Скорее «Ледниковый период 3». Действия древнерусского трио в первобытности на настоящее никак не влияют, так что запутанных сюжетных коллизий и разветвления мультивселенных ждать не стоит; бессвязности хватает и без них. Хотя кого они волнуют, когда на экране беснуются красочные динозавры? Судя по сборам, никого. «Пуп Земли» — до сих пор самая прибыльная анимация в истории российского проката.
10
«Три богатыря. Ни дня без подвига»
Богатырские микродрамы
Рано или поздно это должно было произойти: богатыри уходят в сериальный формат, где чувствуют себя относительно неплохо. Если сравнивать франшизу с киновселенной Marvel, то «Ни дня без подвига» — наш «Что, если…?», антология из шести короткометражек, выпущенная в двух частях и напоминающая сборник анекдотов. Есть тут, как полагается, и свои хиты с любопытными концепциями (например, эпизод, где Алёша вдруг становится умнейшим из богатырей), и филлеры (в другой вселенной серия про князя-комара могла бы быть кроненберговским боди-хоррором). Существенных недостатков два: анимация стала куда менее красивой и детализированной, а Добрыня отошел даже не на второй, а совсем уж на третий план, не получив ни одной самостоятельной истории. Кто в «Мельнице» вдруг решил, что Никитич, о котором сложено больше всего былин, не заслуживает экранного времени? Глаза, нам нужны его глаза…
9
«Конь Юлий и большие скачки»
Смешались в кучу кони, люди
Последовательно не уважавший семейные ценности Юлий вдруг надумал жениться. Причем сразу на иностранке — Звезде Востока, любимой кобылице султана Рашида. Сватать болтливого коня может только особа королевских кровей, поэтому обезумевший от чувств Юлий против воли увозит за границу князя, озабоченного разборками с кредиторами. Богатыри же отправляются вызволять похищенного монарха.
Есть определенная ирония в том, что хоть сколько-то внятную миссию Илья, Добрыня и Алёша получают в спин-оффе про Юлия. Впрочем, к франшизе «Мельницы» понятие «спин-офф» применяется с трудом: русских витязей в этом, десятом по счету мультфильме не больше и не меньше, чем в других, основных частях. Зато их впервые за долгое время кто-то побеждает! Досадное поражение в стычке с заморскими разбойниками повергает богатырей в экзистенциальный кризис и наглядно демонстрирует, как расцветает повествование при наличии адекватных конфликтов. Что до Юлия, то он, вопреки названию, не главная звезда фильма. Каждый эпизод крадет меланхоличный ослик Моисей, который внезапно оказывается молчаливым, но уверенным в себе решалой. Вот уж кто за 22 года заслужил свой спин-офф. И вы готовы к этому разговору.
8
«Три богатыря и свет клином»
Богатыри против тикающих часиков
К тринадцатому фильму становится окончательно ясно: от рук заморских захватчиков Русь натерпелась меньше, чем от непутевого Юлия. На этот раз болтливый конь-паникер разносит по Киеву весть (разумеется, мало чем обоснованную) о том, что скоро наступит конец света. Предотвратить коллапс и связанную с ним волну массовой истерии могут только богатыри. Нужно всего-то отправиться на дальнюю заставу и дать отпор… огромной черной туче, грозящей навсегда закрыть солнце.
Другие антагонисты в лице небезызвестных Колывана, Соловья и говорящих пней тут тоже есть, но ни они, ни потенциальный апокалипсис не пугают могучих витязей так же сильно, как грядущее пополнение в полку: все трое вот-вот станут отцами, и это, вероятно, наиболее серьезный поворот за всю историю сказочной киновселенной.
До разговоров о сексе, понятно, дело не доходит (Илья, Алёша и Добрыня, судя по всему, и сами узнали о том, что это такое, недавно и одновременно), но вопросы и без того поднимаются достаточно серьезные, особенно после мультфильма о вторжении динозавров. Например, Любава побаивается беременности и активно тренируется быть матерью, остальные жены рассуждают о гендерном равноправии, а богатыри морально готовятся к партнерским родам и думают о грядущих переменах. Думаем и мы: какими будут будущее серии и социальный статус ее персонажей? Хватит ли авторам смелости поговорить о постродовой депрессии? Станут ли детишки новыми главными героями? Последнее вполне возможно. За 22 года франшиза научила нас, что на одних только богатырях свет клином не сошелся.
7
«Три богатыря: Ход конем»
Покидая Лас-Киев
Конь Юлий случайно узнает о заговоре среди бояр и спешно эвакуирует князя из дворца. Войско на учениях, Горыныч в отпуске, так что надежда вновь на богатырей, которые где-то далеко носятся за пиратом Потаней — очередным злодеем, про которого забудут уже к середине фильма. Вот только денег, чтобы отправить весточку, у Юлия нет, поэтому он решает навестить знакомое дерево-казино (вы точно помните его появление в «Алёше Поповиче»), чтобы поднять монетку-другую. Но, как известно, казино всегда в выигрыше.
Шестой мультфильм франшизы стал одной из самых болезненных финансовых неудач в истории «Мельницы» — в сравнении с успешной пятой частью сборы обвалились почти вполовину. Причины прозаичны: богатыри снова где-то на задворках основного сюжета, князь и Юлий опять чудят, а постмодернистские игры переходят все границы приличия (в наличии пятикратно переваренные отсылки на «Матрицу», «Убить Билла» и — внезапно — клипы Майли Сайрус). И все же сценаристы «Хода конем» припасли туз в рукаве и столкнули героев с действительно страшной угрозой. Речь даже не о дубе-шулере с голосом Дмитрия Нагиева, а о лудомании. Сегодня, когда число детей и подростков с игровой зависимостью растет, пример князя, проигравшего Киев, выглядит образцово-показательным. Нагляднее аддиктивность продемонстрирует разве что песня «Занесло», которую фанаты франшизы не могут выкинуть из головы уже больше десяти лет.
6
«Три богатыря и конь на троне»
Игра престолов
Очередная история, в которой богатырям толком не нашлось места (их общее экранное время не превышает и двадцати минут). На первом плане — Баба-яга, безответно влюбившаяся в залетного иностранца, который уже присмотрел себе русскую красавицу. Чтобы махнуться телами с конкуренткой, старуха сажает в лесу волшебный цветок. А вот воспользоваться им не успевает — чудодейственную пыльцу вдыхают традиционно бедовые Юлий и князь. В итоге говорящий конь в новом теле восседает на троне и начинает обустраивать Киев на европейский манер. А царь-батюшка, вдруг ставший четвероногим, попадает на ферму и познает тяжесть крестьянского труда.
С одной стороны, одиннадцатый полный метр, выпущенный накануне 2022 года, — классическая комедия про обмен телами. С другой — политическая сатира, способная за полтора часа триггернуть многих. Консерваторы поежатся от попытки «Мельницы» поговорить о рокировке на троне. Либералы закатят глаза, когда народ отвернется от правителя, навязавшего Киеву чуждые заморские ценности и порядки. Воодушевленными останутся разве что поклонники богатырского лора, которых заинтересует персонажная арка князя. Он тут не только удочеряет сиротку Фросю (новая героиня, дизайн которой порадует поклонников аниме), но и становится непривычно добрым и рассудительным. Жаль, что уже к следующему мультфильму создатели об этих внутренних метаморфозах позабудут. Горизонтальные связи явно не конек франшизы.
5
«Три богатыря и наследница престола»
Второе дыхание
Стабильность Киева снова под угрозой: князь при смерти. Дело срочное, и богатырям нужно незамедлительно вернуть с эмансипированного Запада, вернее, византийского Востока, единственную наследницу — отправившуюся учиться принцессу Забаву. А заодно и ее мужа Елисея, отчаянно (и не очень удачно) строящего военную карьеру.
После четырех не самых лучших капустников, оценки которых были обратно пропорциональны сборам (в общем-то неплохим), «Трем богатырям» требовалась встряска. На помощь пришли Максим Свешников и Константин Бронзит — отцы-основатели, работавшие над самым первым мультфильмом про Алёшу Поповича. Получился во всех смыслах камбэк: сценарию вернули целостность, а богатырям, со временем превратившимся в статистов, — какую-никакую агентность. На экранах — подзабытые, однако по-прежнему яркие антигерои: расчетливый император Василевс и алчный, но на удивление совестливый Соловей-разбойник. Сюжет обогатили оригинальным гэгами и визуальными решениями. Результат — высокий рейтинг, новая волна признания и становление главной фемиконы франшизы в лице бойкой Василисы. Вот уж кто точно мог бы сделать Киевскую Русь великой снова.
4
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»
Восточные сказки
Терроризирующий Русь Соловей-разбойник проворачивает свою самую серьезную аферу — крадет киевскую казну и Бурушку, верного скакуна Ильи Муромца, и устремляется в Царьград. Прознав о пропаже, богатырь пускается вслед за похитителем, но в поход увязывается сперва князь-самодур, озабоченный своими деньгами, а затем и летописец газеты «Новая береста» Алёнушка, которая намерена предать гласности будни русских героев.
Сольник про Муромца — первый кассово успешный мультфильм в богатырском цикле; спустя полтора десятилетия фанаты назовут его одним из самых скучных во франшизе. Понять недовольство можно. К Илье Иванычу — здоровенному мужику без каких-либо явных изъянов — подключиться и правда непросто. Тем более что от того же Добрыни (и в будущих частях это станет лишь очевиднее) его отличают только вера в приметы и гиперфиксация на чудодейственных свойствах русской землицы (этот синдром Антея — последствия психосоматического расстройства).
Однако расширение географии на Восток открыло пространство для экспериментов со вторым и даже третьим планами, которые в «Соловье» по сей день одни из самых запоминающихся. Гениально озвученный Олегом Табаковым император Василевс, сутенер с внешностью Элвиса Пресли, глуховатая бабуля, не выносящая свиста, жестокий погонщик обаятельного слона — что ни персонаж, то золото! С драгметаллом, кстати, связан еще один многогранный образ — извергающий монеты конь, из которого пытаются выжать всё до последней денежки. Чем не аллегория всего богатырского мультиверса?
3
«Три богатыря и Шамаханская царица»
«Мстители» есть у нас дома
Влюбившийся с первого взгляда князь отправляется в Шамаханское царство, чтобы жениться на местной царице, скрывающей под паранджой постаревшее лицо. Любовь тут, правда, не взаимная: хитрую иностранку бедовый государственник не интересует. Царице нужны только киевские земли и слезы русских красавиц, потенциально способные вернуть ей былую красоту. Отстоять целостность отчизны могут только царские силовики Алёша, Добрыня и Илья, которым впервые предстоит сражаться бок о бок.
Десятые годы «Мельница» встречала, будучи в прайме. После «Ильи Муромца», окупившегося в пять раз, анимационная студия, решилась наконец столкнуть всех трех богатырей друг с другом. Кроссовер с полюбившимися былинными персонажами — что может пойти не так? Как показало будущее, буквально всё, однако на «Шамаханскую царицу», указавшую молодой франшизе самый простой и коммерческий путь развития, творческого запала авторов хватило с лихвой. Бодрый темп, билибинско-миядзакиевские пейзажи, смешные шутки (в том числе острополитические), песня «За лесами, за горами», знакомая каждому ребенку нулевых, — словом, достоинств много. Но главное — запоминающаяся и коварная злодейка, в образе которой можно углядеть критику культа молодости и красоты. И это за 14 лет до «Субстанции»!
2
«Алёша Попович и Тугарин Змей»
И-го-го как
Жители славного города Ростова вынуждены по сусекам искать золото, чтоб заплатить дань вражеской орде во главе с Тугариным Змеем. Однако наивный богатырь Алёша, сын попа соборного, и его дядька Тихон придумывают, как обхитрить угнетателей. В итоге сами чуть не попадают на кол. Их надежный как скала план только усложняет ситуацию: сброшенный на ордынцев гигантский валун превращает город в руины (непоколебима лишь церковь), а супостаты спокойно уходят с награбленным. Чтобы восстановить богатырскую честь и вернуть ростовчанам золото, Алёша отправляется в погоню, а с ним — Тихон, а также влюбленная в богатыря Любава, ее бабушка и ослик Моисей.
«Тугарин Змей», несомненно, поворотная точка в истории «Мельницы». Отреагировав на письмо, в котором лежал сценарий никому не известного студента-юриста Максима Свешникова, Александр Боярский, Сергей Сельянов и Константин Бронзит решились на эксперимент — уход от диснеевской структуры, умело воссозданной в «Карлике Носе», в постмодернистскую деконструкцию русского фольклора и пародию на стереотипы. Эпические похождения глуповатого богатыря Алёши, известного своими шапкозакидательскими лозунгами, хоть и страдал от несовершенства анимации, но начал приучать зрителя к тому, что и в России может быть конкурентное западному полнометражное анимационное кино. Позднее этот урок благодаря «Мельнице» усвоят и прокатчики, доселе исключавшие национальную мультипликацию из сферы своих коммерческих интересов.
1
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
Русы не против ящеров
Князь, который однажды проиграл похабному купцу Колывану 40 тысяч государственных рублей, хочет откупиться, выдав за кредитора племянницу Забаву. По расчету прогрессивная девушка свататься не собирается, так что дядюшка придумывает схему с фальшивым похищением девицы Змеем Горынычем, давним товарищем Добрыни Никитича. Богатырь в причастность друга к афере не верит и отправляется в путь-дорогу, чтобы распутать мутное дельце. И заодно берет с собой Елисея — взбалмошного юнца, давно влюбленного в Забаву и тяготеющего к подвигам.
На постере мульткомикса про Добрыню — меланхоличного и рассудительного воина, говорящего в основном афоризмами, — красовалась мощная заявка: «Шедевр российской мультипликации». Даже спустя 20 лет эта формулировка не кажется пустым бахвальством. После гениального, но сценарно прямолинейного «Алёши Поповича» авторы «Мельницы» усложняют экшен-сцены и драматургию, крепко замешивая былинный антураж с шекспировскими мотивами и многочисленными цитатами из киноклассики: советской («Семнадцать мгновений весны»), голливудской («Матрица») и российской («Брат»). Дети нулевых эти заимствования, разумеется, не считывали, но, повзрослев, повернулись к этой избушке передом и подарили сольнику Добрыни вторую жизнь за пределами видеокассет и DVD. На сегодня «Змей Горыныч» — самый мемный и виральный из всех тринадцати богатырских мультфильмов, а цитаты из него, подобно народному творчеству, передаются от зумеров к малышам поколения Альфа. А ловко они это придумали!