«На выброс»: Константин Бронзит вглядывается в мусор

На фестивале «Маяк» показали «На выброс», новый полнометражный мультфильм сооснователя студии «Мельница» (и народной «богатырской» франшизы). Радикальным возвращением Бронзита к минималистической образности авторской анимации восхищается Павел Пугачёв.

Павел Пугачёв Кинокритик, автор канала «Я и Орсон Уэллс»

Допустим, вас выбросили на помойку. Прежний распорядок жизни изменился бесповоротно. Много новых знакомств. Туманные перспективы. Можно, конечно, попытаться вернуться назад, но вряд ли вас ждут обратно, так что придется привыкать к новой реальности.

На помойке не соскучишься! Здесь любой предмет одушевлен и порой даже одухотворен. У каждой баночки и скляночки есть своя индивидуальность, как и у липкой жвачки или совсем несчастного суперклея, навеки прилипшего ко дну мусорного бака.

Но какая жизнь без надежды? И вот ветром перемен над вами проносится пустой пакетик с большими идеями и непрозрачным, но ослепительно ярким образом будущего: нечего ждать мусоровоза, надо мчать к Великому Разделителю. Но где конкретно это величие и что оно собой представляет, уже выясняйте самостоятельно; стихия истории уносит пакетик вдаль. Однако конкретика нашим героям не требуется.

Кто вообще они? Больше всего наше внимание сосредоточено на аляповатом оранжевом галстуке, элегантной и слегка потрескавшейся вазочке, дырявом рабочем ботинке с коммунистическими идеями, хитроватом освежителе воздуха, маленькой беззащитной катушке ниток и еще ряде причудливых выброшенок. Скоро, например, появится душераздирающего вида дедушка Лестер (названный так из-за вытершегося названия Telestar) — старый раскладной мобильник, принадлежавший пожилому интеллигенту, от которого девайсу досталась любовь к великой русской литературе и размышлениям о высоком. В общем, начинается большое путешествие по отдаленно напоминающему Санкт-Петербург мегаполису в поисках чего-то важного, но неведомого.

Константин Бронзит в ударе. Автор международных хитов фестивальной анимации («Мы не можем жить без космоса», «На краю Земли»), один из основателей студии «Мельница» и режиссер первого — и лучшего — мультфильма бесконечной «богатырской» франшизы выдает вторую полнометражную картину за два года. Прошлым летом в кинотеатры приземлился «Лунтик. Возвращение домой», о котором сам создатель говорил как о лучшем своем творении, и, прямо скажем, это не кажется издевкой или особым преувеличением. Оказалось, что из давно вышедшего в тираж мультсериала можно сделать если не наш Pixar, то как минимум достойный и трогательный анимационный фильм, здорово работающий что на детскую (это прежде всего приключения фиолетового ушастика и его друзей), что на взрослую (это история про преодоление сиротства, поиск идентичности в не особо недружелюбном к тебе мире) аудитории, а уж от капельки слез в финале вряд ли кто удержится.

Вроде бы между «На выброс» и «Лунтиком» нет и не может быть ничего общего, за исключением имени автора, но это поразительно близкие тематически и драматургически работы — маленькие одиссеи в поисках себя, своих и смысла бытия.

В «Лунтике» наш маленький пришелец решился наконец отыскать родителей и понять, как все-таки он с Луны свалился и можно ли ввалиться на нее обратно. В «На выброс» вещи, утратившие свою надобность и, следовательно, самость, вынуждены найти новое для себя место и в буквальном, и в экзистенциальном смыслах. В этих поисках, как заведено в любом роуд-муви, больший интерес для нас представляет сам процесс, а не пункт назначения, поскольку туда герои приходят совсем другими, чем были в начале.

Визуально «На выброс», разумеется, ни капли не похож на «Лунтика» и коммерческую анимацию в целом. Город кажется созданным чуть ли не ручкой и карандашами, но не спешите называть это «недоделанностью». Бронзит и его команда аниматоров способны сделать насыщенным и объемным даже самое схематично прорисованное пространство. Поддержание жизни в таком минимализме (особенно для полного метра!) — сложнейшая режиссерская задача. Пока современные мейнстримные мультфильмы становятся все менее отличимыми от игрового кино, наш гений подчеркивает различие этих искусств, лишний раз показывая неисчерпаемые возможности, какими можно пойти в этом виде творчества.

Не меньшее чудо и анимация героев. В мультипликации можно оживить любой предмет быта, и здесь это достигается мельчайшими штрихами, созданием сложной мимики из буквально кружочков и черточек («На выброс» будет особенно интересен начинающим аниматорам и профессионалам этой сферы). И да, это кино про мусор, в котором нет ничего отвратительного, а общий визуальный тон избегает мрачняка даже в самых беспросветных сценах.

Вообще-то, это произведение не менее жесткое, чем недавно выходившая в прокат антиутопия «Долгая прогулка» по Стивену Кингу. Тут есть место предательству, проявлениям худших черт человеческой натуры и мрачному юмору на острополитические и одновременно общечеловеческие темы. Так, галстук тут горько констатирует, что «раньше надо было сматываться», одна крыса «жевала вашего Живаго», а ностальгирующий по СССР рабочий в момент отчаяния сокрушается, мол, «лучше бы нам уже сказали, что никакого рая нет, и мы б вернулись на свою помойку». Есть и чуть более тонкие шутки вроде появления чайки по имени Джонатан Ливингстон или рейв-вечеринки на свалке, словно отсылающей к фильму «Сират» Оливера Лаше. Это все производит тем более сильное и странное впечатление, что голоса и интонации актеров озвучания знакомы по «Лунтику» и «Богатырям», а внезапно возникающий музыкальный номер «Мы едем в рай» вполне может украсить репертуар «СмешBand» — коллектива, играющего саундтреки из «Смешариков».

«На выброс» требует внимательного и — чего уж там — терпеливого зрителя, готового к совмещению несовместимого, интертекстуальным играм и долгим разговорам о важном. Например, о разочаровании в любой идеологии и попытках построить в голове прекрасный мир будущего. И пусть прямолинейные пассажи вроде «Ты не мусор, пока ты кому-то нужен» и наставления о значимости сортировки отходов вас не смущают — это не прокламация, а баллада об уходе в рай, почти как у Высоцкого.