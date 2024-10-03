В чем крутость «Барсукота»? Отвечают юные и взрослые поклонники анимационного детектива

11 сентября на Кинопоиске стартовал второй сезон «Барсукота» — нуарного анимационного детектива про забавных обитателей Дальнего Леса: Барсука Старшего, Барсукота, Волка-одиночку и других. Вспоминаем, о чем был первый сезон, и рассказываем, чего ждать от второго. А еще даем слово поклонникам мультфильма — детям и взрослым редакции Кинопоиска. Ну, чтобы и ежу было понятно: сериал стоит посмотреть.

Что было в первом сезоне

«Барсукот. Очень зверский детектив» — проект студии Metrafilms, подарившей нам «Трех котов» и более взрослую «Соню из Тоствилля». Это история про сыщиков, которые распутывают дела с помощью зверской логики. Главные герои — барсуки полиции, живущие в просторном и солнечном Дальнем Лесу, где установлены законы мирного добрососедства. Травоядной диеты придерживаются все обитатели, в том числе хищники, для которых предусмотрено специальное меню, богатое белками. Так что преступления здесь если и приходится расследовать, то незначительные — исчезновение шишки да кражу пера из хвоста.

Однажды, когда весь лес собрался на празднование дня рождения многодетного Зайца в баре «Сучок», неожиданно выясняется, что именинник исчез, а на полянке рядом остались лишь его очки и галстук-бабочка. Теперь Барсукоту и его старшему напарнику, сыщику Барсуку, давно планирующему уйти на пенсию и впасть в спячку, предстоит найти преступника. Подозрение сразу падает на Волка, ведь он не только был рядом с жертвой незадолго до того, но и когда-то отсидел на норах за убийство кролика. Кажется, дело в шляпе, однако внезапно все оказывается намного сложнее: у Зайца хватало врагов.

Сыщики шаг за шагом исключают подозреваемых, пока не выясняют, что «пострадавший», заручившись поддержкой Зайчихи и Сычей-адвокатов из Ближнего Леса, инсценировал собственное съедение. Раскрыв наконец нашумевшее преступление, Барсук собирается уйти в спячку. Тем не менее недолгое спокойствие вновь нарушают: в офис полиции заявляется персидская кошка Маркиза из села Охотки, и ей требуется срочная помощь.

Чего ждать от второго сезона

Второй сезон стартует через несколько месяцев после шумного дела о «съедении» Зайца. Барсук Старший все еще мечтает об отдыхе, а его сын Барсукот, по уши влюбленный в Маркизу, больше не страдает от кризиса самоопределения и смешивает личную жизнь с работой, отдаваясь кошачьим инстинктам и вступившей в свои права весне.

Главным событием сезона для зверей, только что вышедших из спячки, становится выставка произведений зверского искусства, на которой можно увидеть работы как местных художников, так и гостей из дальних краев — например, экстравагантного дикобраза в яркой шубе. Открытие экспозиции идет не по плану: почти все ценные экспонаты похищают. Главным подозреваемым считается Песец, подозрительно много знающий об искусстве. Но пушистые полицейские намерены проверить все версии. Тем более что пропадают не только арт-объекты, но и кошечка Маркиза!

Продолжение мультсериала, судя по первым сериям, сохранило все достоинства оригинала. Это по-прежнему уютный анимационный детектив с нетривиальным сеттингом, любопытной интригой и обаятельными героями. Последних становится больше: в Дальний Лес заглядывает Муравьед-иностранец, а в селе Охотки, как выясняется, живут не самые приветливые собаки, завидующие обласканным домашним котам. Фирменный интеллигентный юмор тоже на месте, но и без нововведений не обошлось. Во второй серии есть полноценный мини-клип на серенаду «Кошка моей мечты», исполненную Богданом Коршуновым — актером, подарившим Барсукоту голос.

Что о сериале думают его юные зрители

Костя Бурлаков, 7 лет

Сериал суперский. В нем классно все! Мой любимый персонаж, конечно, Барсукот, я бы хотел быть на него похожим. Очень жду продолжение, чтобы узнать, как он освободит Маркизу.

Любовь Червоная, 8 лет

Мне о-о-очень понравился мультсериал, потому что в нем прикольные герои и интересная история. Особенно сильно мне запомнился Барсук. Потому что он такой же важный и прикольный, как мой брат! В новом сезоне мне бы очень хотелось увидеть, как выглядят земли за пределами Дальнего Леса. Будет здорово, если Барсук и Барсукот будут что-то расследовать в городе или на какой-нибудь ферме. Ну, и новых персонажей побольше.

Маша Хохлова, 8 лет

Я люблю сериал за то, что Барсук постоянно называет Барсукота его сыном. Очень смешно и трогательно получается, ведь они буквально кот и барсук. А еще классно, что Барсукот влюбляется в кошку Маркизу, мне она очень нравится. Но она хитренькая: сначала с Барсукотом поиграла-поиграла, а потом побежала с кем-то еще. Этим она мне напоминает мою подружку, которая… тоже хитренькая. Они немножко похожи. Точнее, даже много.

Я бы хотела, чтобы во втором сезоне у Барсукота и Маркизы появились дети. Чтобы их сын, как папа, считал себя барсуком, а дочка — кошкой. А еще хочется деток для Койота! Ну, или хотя бы в пару какую-то героиню. Например, Лисичку… Чтобы Йот не кричал все время «Я один, а вас много».

Андрей Сычёв, 8 лет

Сериал мне очень понравился, но я бы хотел, чтобы Барсукот расследовал дела не в лесу, а в городе. Так будет прикольнее. А еще хочется, чтоб создатели добавили новых героев. Можно, например, еще одного хомяка добавить. Ну, и всё.

Давид Николаев, 9 лет

Мне нравится «Барсукот», потому что главный герой — это кот. Никакой он не барсук! Но, если что, это спойлер… Жду второй сезон с нетерпением, буду смотреть его по своему корневизору.

Лана Копысова, 9 лет

Сериал мне понравился. Главный его минус, что второй сезон долго не выходил. Больше всего запомнился Койот Йот — друг «съеденного» Зайца. Он классный, и у него интересная, немного грустная история. Особенно грустный момент, когда маленький Койот прятался под кроватью от охотников. Один пес его нашел, но сделал вид, что никого нет. Не выдал Йота и помог ему выжить. Койот еще смешно общается с Волком, который похож на моего папу. Он тоже всегда недовольный.

Новый сезон я очень жду. Мне бы хотелось, чтобы там появилась героиня Рысь! Она была бы очень таинственной и молчаливой, не говорила бы на людях и не хвасталась хорошими поступками. Как говорит папа, «серым кардиналом, который тайно управляет всеми». Я не знаю, кто это, но допустим.

Денис и Данила Охотниковы, 10 и 8 лет

Нам «Барсукот» понравился тем, что он выглядит как дополнительная книга, только с яркими картинками. И сам Барсукот ровно такой, как мы ожидали, и новые герои хорошие. Белую Волчицу классно изобразили. Понравилось, что у нее с Волком-одиночкой любовь! Еще запомнились заварушка с теплым полом в конце — это было неожиданно! — и страшные крысы-разбойники, которые хотели сварить из Барсукота суп.

Саша Бриллиантов, 12 лет

Люблю сериал «Барсукот» за то, что в нем есть и тайны, и загадки, и крутая музыка. Жалко, правда, Койота Йота, который мне больше всего запомнился. У него проблемы с семьей и психикой. Думаю, было бы здорово, если бы Йот вел расследования вместе с Барсукотом. Тем более что Барсуку уже давно пора на пенсию… А еще хотелось бы более загадочное и закрученное дело. И чтобы в Дальнем Лесу было побольше домиков и новых животных.

А вот за что «Барсукота» любят взрослые

Полина Самсонова, почти 25 лет

редактор новостей и соцсетей Кинопоиска

«Барсукот» — это отличный пример мультфильма, создатели которого знают, как нужно говорить с детьми. Он не преуменьшает страшное и умеет говорить на все темы прямо, как с маленькими взрослыми — без излишней наивности и, наоборот, без сделанного для привлечения взрослой аудитории двойного дна, которое не понимают дети, но от которого у их родителей глаза на лоб лезут. При этом он все равно остроумный, смешной и драматургически выверенный, просто его шутки универсальные, а сюжетные повороты интересные, но при этом доступные маленьким зрителям. Поэтому это отличный мультфильм для всей семьи: детям смешно и весело, взрослым смешно и весело, все говорят на одном языке. У меня своих детей пока нет, но, когда будут, «Барсукота» я им точно покажу.

Валерия Усталова

редакторка соцсетей Плюс Медиа

Люблю «Барсукота» за то, что он сильно сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Сеттинг кажется нарисованным широкими мазками, но постоянно детализируется остроумными каламбурами. Детективная история реально удивляет, а герои далеко уходят за рамки архетипов. Скажу честно: сам Барсукот меня местами знатно подбешивает, но тем и нравится — он далек от безликого добродушного гиперактивного протагониста. В общем, «Барсукота» в принципе не любить очень сложно, причем в любом возрасте. У меня даже бабушка заценила, а она толк в детском и семейном контенте знает — 50 лет учителем проработала. А еще он такой уютный, что, кажется, может по праву занять место рядом с «По ту сторону изгороди» в списках для обязательного осеннего пересмотра.

Денис Варков, 30 лет

руководитель игрового направления медиа Кинопоиска

Я познакомился с «Барсукотом» по работе, но мультфильм неожиданно увлек и убедил углубиться во вселенную «Зверского детектива». Вроде бы это не слишком запутанный детектив, местами даже по-детски простой (аудитория-то юная), но наблюдать за героями очень весело, и разгадка не столь проста, как кажется. Тут и там легкие оммажи более взрослым расследователям, что увлечет зрителя постарше. Например, Барсук напоминает уставшего от своей работы Коломбо. А мир антропоморфных животных здесь во многом архетипичный, однако из-за персонажей отрываться не хочется. Мои фавориты — рассудительная Мышь-психолог, тревожный бармен Койот и Ежи, которым все понятно и ясно в любой ситуации. Скорей бы второй сезон!

Елена Рябцева, 38 лет

продюсер видео и подкастов Кинопоиска

«Барсукот. Очень зверский детектив» заманил меня в Дальний Лес с первой серии. Тут все слагаемые успеха даже для (а может быть, как раз для) взрослых людей, у которых мало свободного времени и которым их взрослые фильмы и сериалы почему-то не выдают на-гора клиффхэнгеры каждые 12 минут. А «Барсукот» выдает. Ни разу я не пропускала рекап в начале серии и финальные титры под не на шутку напряженную музыку. Качественная рисовка, отличная озвучка и шутки, даже многократно повторенные, как, например, про Ежей, которым все понятно, работают отлично, хотя обычно я не смотрю анимацию. А теперь даже ношу барсукошачьи джиббитсы на кроксах! Ну, и давайте честно: какой взрослый не релейтится с главным героем, который не понимает, кто он в этой жизни — кот или все же барсук?

Автор: Никита Демченко