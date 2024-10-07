Неважно, сколько у тебя лап и усов. Главное — оставаться человеком. Как делался «Барсукот. Очень зверский детектив»

Мир «Барсукота» не похож на «Зверополис». В нем обычные звери в лесу, но общаются они, несмотря на забавный сленг, как настоящие люди. Для того чтобы это смотрелось аутентично, Евсеева проделала титаническую работу для аниматоров и актеров озвучания. «Первым делом я записываю реплики и сразу понимаю хронометраж. Например, если я сама могу проиграть диалог между персонажами, то мне становится понятно, как это сделать актерам. Я чувствую ритм, обмен подачами: это будет интересно играть, за этим не будет скучно наблюдать. Художникам своим даю правки с интонациями: здесь на слове „не получится“ есть акцент, он у вас никак не отыгран, слушайте внимательно актера и не импровизируйте там, где в фонограмме ничего похожего нет. Персонаж будет живым, только если у него срастется звук с изображением».