«Барсукот. Очень зверский детектив»: гид по персонажам и местности

На Кинопоиске стартовал анимационный сериал «Барсукот. Очень зверский детектив». Это истории про двух честных сыщиков полиции Дальнего Леса, которые распутывают дела с помощью зверской логики. В этом гиде мы расскажем о главных героях и месте действия сериала. Скорее на место преступления!

Дальний Лес

Наши герои, барсуки полиции, живут в просторном и солнечном лесу, где установлены законы мирного добрососедства. Главный закон Дальнего Леса: звери друг друга не едят! Да, закон о травоядности в Дальнем Лесу уважают все, даже хищные животные. Для них предусмотрено специальное меню, богатое белками. В баре «Сучок» вам предложат коронное блюдо — вегетарианскую цыпочку на гриле с морковным клювиком — или приготовят овощи так, что их будет не отличить от мяса. Поэтому, когда совершается зверское преступление — употребление в пищу многодетного отца и честного трудяги Зайца, барсуки полиции немедленно приступают к расследованию убийства.

Дальний Лес хотя и старый, но здесь тоже следят за современными технологиями. Всем зверям доступен просмотр новостей и передач по корневизору, который поддерживается корнями всех деревьев Леса. А сообщения передает квакаунт по зашифрованной лягушачьей сети.

Дальний Лес граничит с селом Охотки, одним из немногих мест, где проживают люди; с ними звери предпочитают не связываться.

Герои Дальнего Леса

Барсук Старший — умудренный опытом и множеством раскрытых дел настоящий профессионал-полицейский. Выводит злодеев начистоту с помощью зверской логики, наблюдательности и бесстрашия. Втайне от всех давно мечтает уйти на покой, залечь в спячку, но без него в Дальнем Лесу будет некому следить за порядком. Любит отведать лесбургер в баре «Сучок» и отдохнуть дома у камина, что в последнее время случается нечасто. В одиночку вырастил Барсукота.

Барсукот — юный помощник Барсука Старшего, младший барсук полиции Дальнего Леса. Резкий и порывистый, но подающий надежды сыщик. Он смел, силен и умен, однако слишком торопится действовать, ему часто не хватает опыта и терпения. Давно мечтает о серьезном деле, в котором покажет себя настоящим профессионалом и заслужит признание приемного отца. Барсук Старший нашел Барсукота в коробке в лесу и воспитал, поэтому Барсукот считает себя немного барсуком и рисует на мордочке полоски. Надеется понять, кто он, барсук или кот.

Следственная группа полиции Дальнего Леса

Мышь Психолог — серая мышка, которая все видит и замечает. Составляет психологический портрет преступника и жертвы, задавая правильные вопросы. Проводит индивидуальную мышепсихотерапию для всех желающих, используя необычные методы в своей работе — например, запатентованную технику хвостового гипноза. Мышь обладает незаурядным чувством юмора и особым взглядом на мир.

Эксперт Гриф Стервятник — в человеческом мире таких, как этот, специалистов называют криминалистами. Гриф может восстановить дату преступления с точностью до минуты по одной капле крови! Спокойный и рассудительный. По праву гордится своей экспертностью. Разбирается во всевозможных жидкостях, жуках и видах грязи.

Скворчонок — самый юный, но самый толковый оперативник. Говорит только по делу, очень точно запоминает и копирует чужие голоса и воспроизводит разговоры. Часто работает живым записывающим устройством.

Подозреваемые и другие мутные личности

Волк-одиночка — преступник-рецидивист с волчьей меткой в личном деле. Первый подозреваемый в деле об убийстве Зайца. Но отсутствие алиби и темное прошлое — достаточное ли основание считать дело закрытым?

Койот Йот — страдающий от глубокой детской травмы хозяин бара «Сучок». Бывший лучший друг Зайца, с которым поссорился накануне его гибели.

Зайчиха — безутешная вдова, которой есть что скрывать.

Сычи-адвокаты — заезжие в Дальний Лес адвокаты, немедленно взявшие вдову под свои крылья.

Кто же убийца? Удастся ли барсукам полиции вывести его на чистую воду? Будет ли это опасно? Ответ ждет в сериале.

Автор: Мария Закрученко