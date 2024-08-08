Достоевский-трип: графический репортаж со съемок «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева

«Ниже наклонись, Ваня! — просит режиссер Мирзоев. — Вот так, хорошо. Теперь еще дубль». Янковский опять расталкивает толпу, опять опускается на колени рядом с Мармеладовым — Олегом Дулениным, который недавно здорово напугал: возник прямо за спиной с дружелюбным смехом и весь в крови из «разбитой» головы. «Это еще что, — шепчет один из ассистентов, пока идет съемка, — вот в сценах, которые мы в Москве будем снимать, там такой грим, что от неожиданности можно было бы от страха и помереть! Кстати, а на съемках в питерском метро вы были? Нет? Жалко! Там Ваня так играл, что после „снято“ тишина стояла, а потом мы все начали аплодировать. Невозможно было удержаться, понимаете?»