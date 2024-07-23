Автор: жизнь и судьба Юрия Быкова

Нет такого автора в российском кино, который бы мог тягаться с медийностью Юрия Быкова. Слава эта, правда, неоднозначная: Быков активно общается со своей аудиторией в соцсетях, охотно дает интервью и эмоционально комментирует не только свои удачи, но и поражения. Оттого карьера этого самородка, буквально сделавшего себя и не боящегося снова и снова падать, а потом опять идти вперед, кажется американскими горками. Сейчас Быков опять на подъеме: он не только вернулся в «Метод» (новый сезон делает Плюс Студия, он выйдет на Кинопоиске), но и заканчивает работу над сериалом про лихие 90-е (для Okko). А мы вспоминаем черные и белые полосы его непростого творческого пути.