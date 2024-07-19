Лев Зулькарнаев, 24 года, актер. Играл в «Экспрессе», «Слове пацана» и «Она такая классная»

— Мне кажется, что вдохновение черпают те, кто не умеют писать стихи. Не могу сказать, что я профессионал и гениальный творец, но убежден, что стихотворение — это звук. Поэты, которые описывали творческий процесс, разнятся в метафорах, но суть всегда одинакова: это звуковая волна, некий гул, который живет в тебе. И ты не можешь его не высказать, не воплотить. Если он застрянет, то это может быть чревато болезнями. Так что стихосложение не совсем вопрос вдохновения. Иногда стихи и по несколько лет могут не приходить. Как, например, в случае с Дмитрием Воденниковым — потрясающим современным поэтом, который 10 лет ничего не писал. Я и сам уже месяца три ничего не сочинял. Однако сегодня весь день чувствую в голове этот самый гул. Кажется, сегодня-завтра что-то родится.