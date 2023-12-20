Вениамин Смехов — об Олимпиаде, жизни Таганки и смерти Высоцкого

А со мной было так. Любимов потребовал однажды, чтобы я немедленно начинал репетировать Свидригайлова в «Преступлении и наказании», потому что Володя задержался в Штатах и другого способа спасти спектакль нет. Я сказал: «Юрий Петрович, я не могу делать этого без ведома Володи». — «А я говорю, завтра ты приходишь на репетицию и идешь на сцену. Это мой приказ». Я ответил: «Как солдат я буду вас слушаться. Но как человек и как друг — нет». — «Ладно, все понятно». И Любимов ушел. И на этом все закончилось. Мы с Высоцким эту тему никак не трогали. Но Володя знал о предложении Любимова и успел рассказать мне в последний год своей жизни, что Любимов сам признался ему. При этом, когда в 1977-м у нас были гастроли во Франции и Марина с Володей очень хотели, чтобы поехал спектакль «Мастер и Маргарита», Володя по секрету от меня репетировал Воланда. Секрет этот трудно было скрыть. Репетиции первой сцены шли наверху, в зрительском буфете, и, конечно, артисты, с которыми я играл эту сцену, не могли отказать Высоцкому. А потом я почти случайно, из дальней двери, увидел, как Володя на сцене выпускает огонь изо рта. И Любимов говорит: «Володя, это все фокусы, которые ты придумал? Спасибо, дорогой, на этом все». И уже потом, в свой последний год, Володя подходит ко мне перед спектаклем «Павшие и живые» и говорит: «Венька, я тебе не рассказывал тогда, но получалось, что я тебя подсиживал». Я говорю: «Володь, да я знаю». — «Ну ты не обижаешься?» — «Нет». — «Ну и хорошо». И всё, и поехали дальше. Это его характер.