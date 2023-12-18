«Игры»: знакомимся с актерской сборной сериала про Олимпиаду-80

3 августа на Кинопоиске начнет выходить сериал «Игры», над которым работали Евгений Стычкин и Александра Ремизова, создатели «Нулевого пациента». Это история о закулисье подготовки Олимпиады-80. Стычкин появится в сериале и как актер в образе британского репортера Энтони Плейна. А кто еще стоит за Олимпиадой-80 в сериале? Знакомимся с героями, за чьей судьбой вы будете наблюдать уже через неделю.

Сотрудники оргкомитета

Игорь Зорин (Григорий Верник)

Мария Карпова и Григорий Верник

Сын советского функционера, которого папа устраивает в Олимпийский оргкомитет для перевоспитания. Игорь — выпускник МГИМО, повеса, щеголь — постепенно вливается в работу, знакомясь со всеми трудностями и подпольными интригами.

Григорий Верник, сыгравший Игоря, уже работал с Евгением Стычкиным в «Цикадах», где исполнил главную роль — мажора Антона. Со спортом, кстати, актер связан с детства — с трех лет занимался плаванием, а теперь в свободное время играет в баскетбол.

Григорий Верник Актер Игорь — человек из хорошей интеллигентной семьи, рано потерявший мать. Он никогда не испытывал недостатка в чем-либо материальном. Игорь умный, дерзкий. Он не знает, чего хочет от жизни, и просто прожигает ее, попадая в разные авантюры. Внезапно Игорь оказывается в эпицентре подготовки Олимпиады и начинает работать в оргкомитете — отчасти чтобы доказать отцу, что на что-то годится, отчасти чтобы доказать это себе.

Ирина Светлова (Мария Карпова)

Мария Карпова



Ирина становится начальницей Игоря, но сперва не горит желанием работать с избалованным и безответственным, на ее взгляд, новичком. Ирина тоже не из простой семьи: ее отец (его играет Сергей Чонишвили) — высокопоставленный военный.

Мария Карпова Актриса Моя героиня Ирина работает в оргкомитете Олимпиады. Она правильная, бескомпромиссная, верит в советскую идеологию до определенного момента. Ее отличает то, что она действительно любит то, что делает, и хочет, чтобы все получилось с Олимпиадой. Игорь же нетипичный человек для советского времени, свободная личность. У них с Ириной разное мировоззрение, отношение с Советскому Союзу, но благодаря общему делу они постепенно становятся единомышленниками.

Виктор Ходаков (Игорь Костолевский)

Игорь Костолевский

Руководит оргкомитетом XXII летних Олимпийских игр, сталкиваясь со всеми перипетиями подготовки соревнований — от политических интриг до сложной сдачи спортивных объектов. «Мы пять лет трудились не покладая рук. Вся страна, тысячи предприятий, миллионы рабочих, строителей, инженеров, медиков, спортсменов. У нас есть одна правда: Олимпиада будет!» — эмоционально заявляет Ходаков в отрывке из сериала.

Игорь Костолевский тоже был связан со спортом в детстве: занимался боксом, но затем бросил. Как актер рассказал в документальном фильме «Быть кавалергардом», он понял, что свою правоту можно доказывать другими способами, а не кулаками.

Виталий Тимошкин (Вячеслав Чепурченко)

Вячеслав Чепурченко

Ответственный секретарь. Занимается подготовкой Олимпиады, преследуя свои интересы. Мутит воду среди сотрудников оргкомитета. Виталий мечтает попасть на верхушку советской власти, поэтому умеет для каждого подобрать верные слова. Охочий до денег, особенно до долларов.

Комсомолец, занимается подготовкой Олимпиады. Сыгравший его Вячеслав Чепурченко участвовал в шоу «Ледниковый период», для которого освоил фигурное катание.

В оргкомитет также входят героини Ольги Литвиновой, Ирины Паутовой, Алёны Бондарчук, Марии Майковой-Слидовкер, Натальи Унгард и Анастасии Грачёвой. Они занимаются в основном бюрократической работой: договариваются с гостиницами, где поселить гостей, куда сводить на экскурсию иностранных репортеров, переводят и решают вновь и вновь появляющиеся организационные проблемы.

Секретарши

Спортсмены

Елена Травина (Ангелина Мельникова)

Ангелина Мельникова

Гимнастку в сериале сыграла настоящая олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Изначально ее пригласили в сериал как дублершу, чтобы выполнить в кадре сложные гимнастические элементы, как рассказывает Ангелина. Но затем Евгений Стычкин предложил пройти кастинг, и спортсменку утвердили. В «Играх» история Елены перекликается с личным опытом Ангелины, которой для победы в больших турнирах приходилось повышать сложность программы и рисковать на каждой тренировке.

Дмитрий Сибирцев (Станислав Демушин)

Станислав Демушин

Тяжелоатлет, готовится к соревнованиям, несмотря на семейные сложности. Его тренера играет Леонид Каневский. Кстати, после съемок актер Станислав Демушин всерьез занялся тяжелой атлетикой.

Марио (Денис Котов) и Владимир Быстров (Максим Емельянов)

Денис Котов и Максим Емельянов

Итальянский и советский фехтовальщики, соперники в спорте и друзья в жизни, несмотря на то, что находятся в разных странах. Олимпиада-80 станет испытанием их дружбы.

Другие герои: советские чиновники, родители, гости Олимпиады

Леонид Брежнев (Юрий Стоянов)

Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский

Роль генерального секретаря СССР досталась Юрию Стоянову (кстати, мастеру спорта по фехтованию). Изначально его рассматривали на другую роль, но не сложилось из-за плотного графика актера. «И потом я вдруг спросил: „А Брежнева-то у вас кто будет играть?“ „Ой, — отвечают, — не говори, это такая проблема. Ума не приложу“. Тогда я выслал свою фотографию, где просто надел очки, а к ней в пару фотографию Брежнева. Так все и решилось — без разговоров, в несколько минут. Приехал, попробовали грим, сфотографировались — и в кадр», — вспоминает Юрий Стоянов.

А вот тут можно посмотреть, как Стоянов и Стычкин в честь завершения съемок танцевали под «Шизгару».

Энтони Плейн (Евгений Стычкин)

Евгений Стычкин (в центре)

Репортер из Великобритании, освещающий подготовку Олимпиады в Москве. Приехал в Москву не только с профессиональными целями, но и с личными.

Иван Иванович (Алексей Серебряков)

Алексей Серебряков

Отец Игоря, с которым у парня непростые отношения. Человек со связями, устраивает сына работать в оргкомитет, чтобы тот наконец занялся делом.

Александр Дмитриевич (Сергей Чонишвили)

Сергей Чонишвили (слева)

Папа Ирины, военный. У них с дочерью полное взаимопонимание, она любит его, а он — ее. Его жену и маму Ирины играет Евгения Дмитриева.

Анатолий Бледнов (Игорь Гордин)

Юрий Стоянов, Игорь Гордин, Игорь Костолевский, Григорий Верник

Советский чиновник, ведущий свою политическую игру. «Некоторым западным партнерам хочется заглянуть за железный занавес, как они говорят. Так давайте им поможем», — говорит Бледнов в трейлере.

Катя (Александра Бортич)

Александра Бортич

Подруга Игоря, с которой он случайно знакомится. В одиночку воспитывает сына.

Помимо них, в сериале также снялись Иван Тюликов, Евгений Санников, Павел Майков, Леонид Каневский, Ксения Рябинкина и другие. Познакомиться с их героями вы сможете уже 3 августа на Кинопоиске: в день премьеры выйдет сразу две серии «Игр».

Леонид Каневский

Автор: Лиза Кузнецова