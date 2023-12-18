Как снимали открытие Олимпиады-80 и гонки на велотреке: репортаж со съемок сериала «Игры»

3 августа, в день, когда 44 года назад улетел олимпийский мишка, на Кинопоиске выйдет сериал «Игры» про летнюю Олимпиаду, прошедшую в Москве в 1980 году. Это история о том, с каким трудом удалось подготовить и отстоять Игры, которым объявили бойкот 65 стран. Главные на трибуне тут — режиссер Евгений Стычкин и продюсер и автор идеи Александра Ремизова, создатели «Нулевого пациента». Пока мы ждем премьеру, спасаясь то от летней грозы, то от зноя, вспоминаем, как проходили съемки сериала промозглой прошлогодней осенью.
Велотрек и винтаж 1980-х
Под свинцовым октябрьским небом команда техников, укрываясь от моросящего дождя, заносит аппаратуру внутрь велотрека в Крылатском. Здание с крышей, напоминающей крылья насекомого, стало одним из архитектурных символов Олимпиады-80, и тут по-прежнему ощущается дух советского спорта.
Внутри — поражающее своими размерами пространство для соревнований и зрителей (здесь 6000 мест). На входе встречает ностальгический запах школьного спортзала, а по деревянному полотну одиноко рассекает мотоцикл с камерой — репетируют движение, чтобы позже снять спортсменов-велогонщиков. На зрительских местах режиссер Евгений Стычкин обсуждает с актерами сегодняшние сцены. Главные герои сериала — советский мажор Игорь Зорин (Григорий Верник), которого после очередной выходки отец отправляет работать в оргкомитет Игр, и Ирина Светлова (Мария Карпова), его строгая начальница. Верник, готовясь к мотору, лихо поправляет длинные волосы. По словам художника по гриму Игоря Бойко, образ героя искали, ориентируясь на фотографии актера Александра Абдулова 1970-х годов. «Дело в том, что конец 1970-х и начало 1980-х — плавающие по стилю периоды. Поэтому мы долго подбирали подходящие варианты», — объясняет он.
На велотреке сегодня снимают несколько эпизодов из разных серий. Первый — как Ирина и Игорь проверяют, готова ли площадка к приему иностранных гостей. К этому моменту герои Карповой и Верника уже успели пережить вместе ряд конфронтаций и сложностей, лавируя среди советской номенклатуры, и в развитии персонажей наступает новый этап. Перемены подчеркивает и одежда героев. Если раньше Ирина носила закрытые строгие вещи, то на велостадионе она появляется в воздушной юбке и блузке без рукавов. Игорь — сын влиятельного функционера, которого играет Алексей Серебряков — носит преимущественно щегольские пиджаки.
«У героя Гриши все винтажное, в том числе этот рыжий кожаный пиджак, — рассказывает художница по костюмам Наталья Каневская. — Образ Марии тоже из тех лет, это вещи из моей собственной коллекции». Наталья уточняет, что по иронии ее команда иногда тратила больше сил на массовку, чем на главных героев. Ирину и Игоря одевали преимущественно в винтажные вещи, купленные на блошиных рынках и просторах интернета. А вот спортивную и олимпийскую форму пришлось специально шить по фотографиями времен Олимпиады.
Пьедестал победителей и работа с архивами
Между сценами, которые снимают в один день, на экране могут пройти дни, месяцы и годы. После того как Ирина и Игорь приняли спортивный объект, переходят к съемке соревнований — Олимпиада началась. Над ней работают в инвертированной последовательности: сначала награждение, только потом велогонка.
Для сцены награждения спортсменов Мария и Григорий переодеваются в светлые деловые костюмы — организаторскую униформу. Чтобы не мешать съемочной группе, в дальнем углу трибуны расспрашиваем Наталью Каневскую про олимпийские костюмы. «Мы изучили просто тонну материалов. Заказали книги и журналы о спорте, выходившие в канун Игр, смотрели документальные фильмы, архивные съемки», — говорит художница по костюмам.
Во время подготовки Наталья искала тех, кто занимался организацией Игр, обзванивала их, но почти все отказывались разговаривать — большинству уже за 80. Но кого-то все-таки удалось найти, в том числе из оргкомитета. Так по крупицам и собирали информацию, кому какие костюмы выдавали на Олимпиаде.
Форма в 1980-м была своеобразным кодом, по ней можно было понять, чем занимается человек: светлые костюмы носили организаторы, зеленые олимпийки — переводчики, голубые ветровки — репортеры и журналисты. Правда, как вспоминают сотрудники Олимпийского комитета СССР, система ломалась, и людям иногда выдавали то, что осталось, поэтому переводчики тоже могли оказаться в голубых ветровках.
Сцену награждения, которая в сериале занимает пару минут, костюмерный цех готовил несколько месяцев. В центре кадра — победивший велогонщик из ГДР, однако форму надо было сшить и двум другим, стоящим рядом с ним на пьедестале — советскому и с Ямайки (их герои — собирательные образы спортсменов). Участников соревнования играют реальные велогонщики, занимающиеся в Крылатском. Медаль вручает девушка в кыргызском национальном костюме (на Олимпиаде-80 медали вручали девушки в национальных костюмах разных республик СССР, в сериале они тоже появятся), за ней видно члена оргкомитета и комитета по велоспорту — плюс еще три костюма.
По словам Натальи Каневской, в качестве источников ей сильно помогли документальные фильмы «Олимпиада. Нерассказанная» и «О спорт, ты мир». Их изучали буквально покадрово. «Второй я знаю наизусть, — смеется Наталья. — Разбудите меня ночью, и я вам с любого момента его расскажу».
Соревнования и велосипеды без тормозов
После церемонии переходим к гонке. Оседлав велосипеды, олимпийцы по одному поднимаются на деревянное полотно, сконструированное в форме воронки: чем выше, тем сильнее градус наклона. Уникальное покрытие трека из сибирской лиственницы стало советским изобретением. До 1980-го велотреки делали из дорогого африканского дуба, а в СССР нашли более дешевую и эффективную замену. Такое дерево позволяет развивать большую скорость за счет меньшей силы трения.
Гонщики разгоняются у основания воронки — профессионалы называют его «лазуркой», так как сектор отмечен голубым цветом. Дальше набирают скорость и поднимаются все выше и выше. Они гонятся за мотоциклом с камерой, которая снимает все происходящее на треке.
Роль советского велосипедиста исполняет 17-летний Павел Корольков. В гонках Паша с 12 лет, он призер первенства России и КМС по велоспорту. «Мы пришли в шесть утра. Нас покормили, и сейчас устроим настоящую гонку», — рассказывает он, улыбаясь.
Современные велосипедисты носят экипировку из самой легкой синтетики, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Форму для велогонщиков 1980-х команде Каневской также пришлось создавала на основе архивных фотографий. «Вот они пролетят мимо в кадре за секунду. Вжух — и всё. А форму такую не достать, пришлось шить», — рассказывает Наталья.
Следующим вызовом стали поиски функционирующих гоночных велосипедов сорокалетней давности. Нашлись такие, что не предназначены для велотрека. «У трековых велосипедов нет тормозов и фиксированная передача скорости. Вдобавок у найденных велосипедов были покрышки другие, они бы просто скатывались с полотна под наклоном», — объясняет Иван Герасимов, призер чемпионата мира по велоспорту, мастер спорта и тренер-преподаватель, который помогал создателям «Игр» найти трековые велосипеды.
А как вообще велосипед может быть без тормозов? «Поскольку передача зафиксирована, крутишь педали — колесо крутится вперед. Замедляешь вращение — и колесо тоже замедляется», — объясняет Павел Корольков. Современные велосипеды значительно легче, старые весят около 10 кг, поэтому скорость на них развивать сложнее.
Открытие Игр, изменивших страну
В другой съемочный день приезжаем в «Лужники», где снимают открытие Олимпиады-80. Сейчас в работе фуршет иностранных делегаций в кулуарах стадиона. На площадке стоит гул, по рациями раздается вопрос: «Где эфиопы? Все уже в костюмах?»
Пока продолжаются поиски африканской группы, на площадку выходит массовка с такими колоритными усами, словно эта команда телепортировалась прямиком из 1980-х. В ожидании мотора актеры следят за работой реквизиторов: те расставляют блюда с едой. В праздничном меню — куриные крылья, бутерброды со шпротами и с икрой, пирожные и фрукты. Утащить что-нибудь никто не решается, тем более на площадке появился Стычкин в образе иностранного репортера.
Стычкину удается дирижировать огромной массовкой в 80 человек, которые играют представителей международных делегаций и гостей Игр. Актеры массовых сцен в перерывах спрашивают друг друга, кто откуда приехал, и с удовольствием позируют фотографам. В этом и смысл Олимпиады — объединение людей из разных уголков планеты.
А познакомиться героями-спортсменами и другими персонажами сериала «Игры» можно будет на Кинопоиске уже 3 августа.
Автор: Лиза Кузнецова
Фото: Юлия Гелас, Ксения Угольникова