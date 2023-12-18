Как снимали открытие Олимпиады-80 и гонки на велотреке: репортаж со съемок сериала «Игры»

Во время подготовки Наталья искала тех, кто занимался организацией Игр, обзванивала их, но почти все отказывались разговаривать — большинству уже за 80. Но кого-то все-таки удалось найти, в том числе из оргкомитета. Так по крупицам и собирали информацию, кому какие костюмы выдавали на Олимпиаде.

Форма в 1980-м была своеобразным кодом, по ней можно было понять, чем занимается человек: светлые костюмы носили организаторы, зеленые олимпийки — переводчики, голубые ветровки — репортеры и журналисты. Правда, как вспоминают сотрудники Олимпийского комитета СССР, система ломалась, и людям иногда выдавали то, что осталось, поэтому переводчики тоже могли оказаться в голубых ветровках.