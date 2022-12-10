— Сериал «Чистые». Во время подготовки к нему произошло нечто, что поставило под вопрос всю эту систему. Я спутал депрессивное состояние героя с собственным. Мы встретились с Николаем Хомерики в Петербурге, я начал прорабатывать сценарий и вместе с партнершей выносить его в повседневную жизнь еще до съемок. И в какой-то момент начал замечать, что Петербург — очень депрессивный город. И люди странные, и отель пасмурный, и семья мне не нужна. И настроение стало какое-то суицидальное. Меня это напугало, я позвонил своему психотерапевту, мы провели несколько сессий. При этом я продолжал готовиться к характеру героя, пониманию его логики, ритма и энергии и совершенно не связывал это со своим состоянием. И на второй сессии терапевт заявила: «У тебя происходит интеграция в героя, успокойся, это не ты!» И я вдруг увидел прямо 3D-визуализацию своего состояния в проекте. Мне пришлось открыться тому, от чего я планировал спастись, впустить это в себя. Такого глубокого контакта с ролью у меня еще не было.